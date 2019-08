Banco lança seguro de carro mais simples por valores a partir de R$ 540

São Paulo – O Banco Inter lançou uma nova modalidade de seguro para carros com cobertura apenas a danos causados a terceiros em caso de batidas e acidentes.

A ideia, ao enxugar as opções, é chegar a um produto mais barato e acessível para aqueles que não conseguem arcar com os planos de seguro completos: os preços do novo seguro auto do Inter vão de 540,80 reais a 678,60 reais, independentemente do tipo de veículo ou perfil do titular.

Os prêmios variam de acordo com o valor que o cliente quer ter segurado, que vão de 50 mil reais, no mais básico, a 150 mil reais, no mais caro.

O pagamento pode ser feito em até 10 parcelas (de 54,08 reais a 67,86 reais por mês), e não há cobrança de franquia no caso de sinistros.

A cobertura contempla prejuízos e danos a outros veículos, pessoas e também imóveis envolvidos em acidentes causados pelo motorista. O veículo do titular do seguro não está incluso na cobertura. Outras situações comuns aos seguros convencionais de automóveis, como roubo, furto ou enchentes, também não estão contempladas pelo plano.

Entre os benefícios inclusos, está assistência 24 horas de serviços básicos como chaveiro, socorro mecânico, táxi e guincho, além de sorteio mensal de capitalização no valor de 5.000 reais.

A contratação do seguro é digital e deve ser feita por meio do aplicativo do banco.