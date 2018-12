Banco Inter abre plataforma de investimentos e inclui home broker gratuito

São Paulo – O banco Inter lança nesta quarta-feira (12) uma nova plataforma de investimentos, aberta a produtos de outras instituições financeiras e que inclui um home broker gratuito, no qual os correntistas poderão comprar e vender ações sem taxas de custódia ou corretagem.

A empresa passa a oferecer na plataforma fundos de investimento e planos de previdência privada, além de produtos de renda fixa emitidos por outros bancos, como LCIs e CDBs, e também ativos de crédito privado, como CRIs, CRAs e debêntures. Todas as aplicações e o home broker podem ser acessados pelo aplicativo da conta digital do banco,

Inicialmente, as novas funcionalidades da plataforma de investimentos do banco estarão disponíveis para um grupo específico de clientes e serão liberadas para toda a base de correntistas de forma gradual. No terceiro trimestre deste ano, o Inter contabilizava 1,050 milhão de correntistas e 85 mil investidores.

O Banco Inter já oferecia, na plataforma, poupança, Tesouro Direto sem taxa de corretagem e outros produtos de renda fixa.