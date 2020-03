Banco do Brasil reforça linhas de crédito com mais R$ 100 bilhões

O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira que vai reforçar suas linhas de crédito com 100 bilhões de reais, em meio aos sinais de forte deterioração econômica no país devido aos desdobramentos da pandemia de coronavírus.

Em comunicado, o banco afirmou que 24 bilhões de reais são destinados a pessoas físicas, 48 bilhões são para empresas, 25 bilhões para o agronegócio e 3 bilhões para prefeituras e governos estaduais.

Os valores adicionais serão incorporados a linhas já existentes, para clientes com limite aprovado.

No caso de pessoas físicas, os recursos extras irão para 13 milhões de clientes de crédito consignado, crédito salário e crédito automático.

No caso de empresas, o reforço vai para linhas de capital de giro, investimento e de antecipação de recebíveis, para companhias de todos os tamanhos.

No agronegócio, serão 5 bilhões de reais a mais para linhas de comercialização, 15 bilhões para financiamento à produção agropecuária, 2 bilhões para investimento e 3 bilhões para capital de giro.

Os recursos para Estados e municípios serão destinados prioritariamente para financiar a compra de equipamentos e obras na área de saúde, informou o banco.