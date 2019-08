Banco do Brasil leiloará 117 imóveis em SP nesta semana

São Paulo – O Banco do Brasil realiza na quarta-feira (28) o leilão de 117 imóveis localizados em 51 cidades do estado de São Paulo. Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no site da leiloeira Lance no Leilão (www.lancenoleilao.com.br) até esta segunda-feira.

Serão oferecidos no leilão apartamentos, casas residenciais, terrenos, prédios comerciais e agências desativadas do próprio banco. Os descontos em relação ao preço de mercado variam e podem passar dos 50%.

Entre os imóveis em destaque está uma chácara em um condomínio fechado de Ibiúna, avaliada em 349 mil reais, que está com lance inicial de 158 mil reais, ou 54,7% menos. O menor lance é de 11,1 mil reais por uma casa na cidade de Panorama.

O Banco do Brasil ficará responsável por quitar eventuais valores não quitados de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio (taxa de transação para a União) e condomínio, até a efetivação do registro da transferência do imóvel ao arrematante.