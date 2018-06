Banco do Brasil lança cartão de crédito sem anuidade para não correntistas

São Paulo – O Banco do Brasil vai lançar um cartão de crédito internacional sem anuidade, da bandeira Visa, chamado Ourocard Fácil. Para ter isenção, o usuário precisará gastar, no mínimo, 100 reais por mês no crédito. O plástico estará disponível para correntistas e não correntistas a partir de julho.

O banco anunciou o produto nesta quinta-feira (14), durante um evento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O plástico vai concorrer com outros cartões de crédito sem anuidade lançados por bancos e fintechs, como o Credicard Zero, do Itaú, o Next, do Bradesco, e o famoso cartão roxo do Nubank.

Os clientes que não gastarem no mínimo 100 reais por mês no crédito pagarão anuidade de 5 reais ao mês. O cartão não tem programa de recompensas, mas os usuários terão acesso à plataforma de benefícios Ourocard, que dá acesso a pré-vendas e descontos na compra de ingressos de shows, entre outras promoções.

Os não correntistas do banco poderão solicitar esse e outros cartões por meio de um aplicativo para celulares Android e iOS, que está em fase de teste. O usuário informará os benefícios que deseja e seus dados cadastrais e, em seguida, enviará uma foto do seu documento de identidade pelo próprio aplicativo.

Após a avaliação do cadastro, o cliente receberá no app as opções mais adequadas ao seu perfil e poderá escolher o cartão entre essas alternativas. O usuário também poderá gerar um cartão virtual para realizar comprar pela internet antes do cartão físico chegar.

Se aprovado, o consumidor poderá baixar o app Ourocard, que possibilita pagar a fatura, ativar o cartão para compras no exterior e alterar a data de vencimento, entre outras funcionalidades.