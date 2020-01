Banco do Brasil abre mais de 1 milhão de contas digitais em 2019 

São Paulo – O Conta Fácil, a conta digital do Banco do Brasil, atingiu a marca de 1,1 milhão em aberturas em 2019. O produto, que existe desde 2016, teve um crescimento de 50% no passado chegando a marca de 2 milhões de contas ativas existentes.

A conta digital é aberta por meio do aplicativo do banco, basta enviar o documento de identidade e uma foto pelo próprio celular. Logo na abertura, o cliente pessoa física tem o limite de movimentação liberado no valor de 500 reais. Após análise do banco, o limite é alterado para 5 mil reais.

Com a conta digital, o cliente consegue fazer depósitos em dinheiro, saques, pagamentos de contas, compras com o cartão na função débito, recarga de celular, recarga de bilhete único, débito automático, transferência entre contas no BB e para outros bancos (TED e DOC), recebimento de salário, adesão automática ao serviço de SMS, efetuar consultas de saldos, extratos e comprovantes de pagamentos e transferências, contratação de seguros de pessoas, consórcios, títulos de capitalização, entre outros.

O gerente-executivo de gestão e serviços do BB, Lucio Bertoni, explica que o BB Conta Fácil não concorre com as modalidades já disponíveis no banco. “Caso o cliente demande crédito, investimento ou outros produtos não previstos no enxoval dessa modalidade, poderá solicitar alteração no próprio aplicativo, na opção upgrade de conta, ou junto à rede de agências.”