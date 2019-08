Banco digital C6 vai permitir transferência gratuita de dinheiro por SMS

São Paulo – O novo banco digital C6 Bank lançou nesta segunda-feira (5) sua plataforma de serviços financeiros, que vai funcionar a partir de um modelo de arquitetura aberta, com distribuição de produtos de terceiros.

Entre os diferenciais do pacote de serviços está o Kick, serviço que oferece ao usuário a possibilidade de transferir dinheiro via SMS para qualquer banco.

O serviço é gratuito e quem quer transferir o dinheiro só precisa informar, no aplicativo, o número do celular da pessoa para quem deseja enviar o valor. Não é preciso digitar nenhum outro dado.

Em seguida, o beneficiário recebe uma mensagem de texto com o link para o resgate, etapa em que ele mesmo insere os dados da conta em que quer receber a quantia.

A oferta do banco também inclui conta corrente sem taxa de manutenção, transferências ilimitadas e gratuitas, saques ilimitados e gratuitos, pagamentos, cartão múltiplo (débito e crédito) gratuito, portabilidade de salário, depósito por boleto.

O banco também terá uma oferta própria de CDBs (Certificado de Depósito Bancário) com remuneração a partir de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e o Taggy (serviço para pagamento automático de pedágios sem cobrança de mensalidade ou tarifa).

Sem agências físicas, os serviços para pessoas físicas e jurídicas serão oferecidos pelo aplicativo do C6, já disponível na App Store e na Play Store.

Programa de fidelidade

O banco também anunciou o programa de recompensas Átomos, com diferenciais como pontos que não expiram, opção de plano gratuito, pontuação em produtos financeiros diversos e que dispensa a espera pela fatura do cartão de crédito fechar para acompanhar os pontos registrados no mês.

Na loja, que ainda neste trimestre estará disponível no aplicativo do C6, será possível emitir passagens aéreas de diversas companhias ou transferir pontos para os programas Multiplus, Tudo Azul, Smiles e TAP Miles&Go. O cliente também poderá trocar seus pontos por serviços e produtos de marcas como Netflix, Uber, Magazine Luiza e Fasano Gourmet.

Usuários do cartão C6, que é isento de anuidade, também poderão participar do programa de fidelidade. Nesse caso, o acúmulo de pontos ocorrerá não só nas compras com cartão de crédito mas também no cartão de débito e no pagamento de boletos.

A quantidade de pontos acumulados vai variar de acordo com o plano contratado, que pode ser gratuito ou ter o custo mensal de 10 reais ou 20 reais. Os clientes do cartão C6 Carbon, correspondente ao Mastercard Black, já pontuam no programa desde a abertura de conta (são 2,5 pontos para cada US$ 1 gasto).

A loja do programa informará quanto os produtos custam em pontos e em reais. No caso de passagens aéreas, a loja mostrará quando é mais barato usar os pontos do C6 para a compra ou quando é mais vantajoso transferir os pontos para os programas das companhias aéreas.

Histórico

O C6 Bank recebeu licença do Banco Central para operar como banco múltiplo em janeiro de 2019. Com sede em São Paulo, tem cerca de 900 funcionários, incluindo outras empresas que também são parte do grupo.

A estratégia do banco digital é oferecer produtos para todos os tipos de cliente, do varejo de alta renda ao segmento da população que ainda não tem acesso a produtos financeiros.

Desde maio, o C6 estava em testes com clientes que se cadastraram no site do banco e pediram um convite. Na fase de pré-lançamento, 200 mil pessoas abriram conta na instituição financeira.