Banco cria opção de solicitar cartão de crédito pelo Facebook

Na linha das contas digitais, que os clientes conseguem abrir rapidamente pelo site sem a necessidade de ir até uma agência, o Banco Pan está lançando a opção de pedir um cartão de crédito por meio do Facebook.

Tanto quem já é cliente quanto quem não é poderá entrar com o pedido pelo Messenger da rede social. O atendimento é feito por um bot, um robô, e os dados necessários são enviados por meio do aplicativo de mensagens. A análise passa por uma dupla checagem de segurança, feita pela plataforma do Facebook e pelo banco. A confirmação é enviada por email.

“Nossos estudos mostram que nosso cliente está no Facebook, logo, por que não oferecer nossos produtos nesse canal que é mais amigável e menos burocrático?”, diz Henry Maeda, superintendente de parcerias e negócios do Pan.

A opção mais básica dos cartões de crédito do Pan não possui cobrança de anuidade. De acordo com o banco, o número de cartões pedido no segundo trimestre foi 51% maior do que no mesmo trimestre de 2018.