Banco BMG lança iniciativa que transforma cashback em investimento

Não é fácil investir em tempos de crise econômica – até porque nem sempre sobra o dinheiro voltado para esse propósito. Pensando nisso, o banco BMG criou um programa de cashback (termo em inglês para estorno de compras) que já nasce integrado a outra iniciativa que ajuda os clientes a investir.

Chamado de “Volta Pra_Mim”, o programa reembolsa parte do dinheiro gasto tanto nos cartões de débito do banco quanto nos de crédito, e o valor é automaticamente depositado no “cofrinho” digital “Poupa Pra_Mim”, que aloca os recursos em CDB da plataforma de renda fixa BMG Invest Digital. Em resumo, o cashback vira investimento.

Todos os clientes do meu_BMG, incluindo torcedores que têm o cartão personalizado dos times parceiros (Corinthians, Vasco e Atlético-MG), poderão contar com o benefício em suas contas.

Segundo o BMG, a conta digital é gratuita, oferece cartão de crédito sem anuidade e permite fazer transferências gratuitas, saques ilimitados e investimentos online.

A iniciativa, antecipada para a EXAME, faz parte da campanha #PensandoEmTodos, lançada em abril pelo Banco BMG para estar ao lado de funcionários, clientes e controladores, em um momento delicado que o mundo enfrenta.