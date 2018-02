Banco 100% digital lança novo cartão de crédito com zero anuidade

São Paulo — Um novo cartão de crédito internacional livre de anuidade está disponível no mercado. O produto, que concorre com o famoso plástico roxo da Nubank, com o Credicard Zero e com o Modalmais, entre outros, foi lançado nesta semana pelo Banco Original.

“O Banco Original, que já possui as opções Gold, Platinum e Black, completa agora a família de cartões com a chegada do cartão Internacional”, afirma a diretora de Varejo, Cláudia Woods. “O grande diferencial do novo cartão é, mesmo sendo gratuito, ele também participa, sem custo adicional aos clientes, do programa de pontos Cashback Original.”

O Cashback Original devolve em dinheiro parte dos gastos dos clientes tanto no débito quanto no crédito (compare o programa de recompensas do Banco Original com os de seus concorrentes, como a Nubank).

Assim como os demais cartões do banco 100% digital, o novo cartão internacional com anuidade grátis do Banco Original também permite que o cliente participe do Mastercard Surpreenda, o programa de recompensas da bandeira Mastercard.

Os clientes do Original podem solicitar o novo cartão internacional, assim como os demais cartões do banco, através do aplicativo disponível para iOS e Android. Quem não for cliente deve baixar o aplicativo, solicitar a abertura da conta e esperar a aprovação.

Na ativação da conta corrente, o cliente terá a opção para escolher o cartão internacional ou um dos demais plásticos oferecidos pelo banco de acordo com o seu perfil.