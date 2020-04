B3 lança ferramenta online para ajudar nas solicitações de pesquisas

A B3 anunciou, nesta quinta-feira, 9, que as pessoas físicas que desejarem consultar extratos ou espólios na bolsa poderão fazer por meio eletrônico. O endereço para acesso é o seguinte: http://www.b3.com.br/pt_br/canais-de-atendimento/.

A ferramenta, disponível no site da B3, ajudará os investidores a consultar as posições e movimentações de sua conta de investimento em um período histórico superior ao disponível no Canal Eletrônico do Investidor, que não saibam em qual banco ou corretora estão seus investimentos ou buscar as informações para um processo de inventário.

Anteriormente, o processo era realizado por meio de documentos físicos ou por e-mail enviados diretamente à B3. Sendo assim, as pesquisas de posições, cotações, movimentação e espólio em processo de inventário, que eram fornecidos aos investidores mediante apresentação de documentos específicos de acordo com cada tipo de demanda, agora podem ser requeridos diretamente no site da bolsa.

No novo canal, a pessoa pode consultar os documentos necessários para sua solicitação, enviar os documentos eletronicamente, acompanhar o status de sua solicitação e também acessar a resposta de sua demanda.

Também é possível que terceiros façam essa consulta, como advogados que estejam consultando a situação dos clientes ou até mesmo familiares que queiram fazer uma consulta de espólio. Entretanto, vale destacar que é necessário apresentar a documentação exigida e descrita no site da B3. Pessoas jurídicas e participantes do mercado também podem utilizar o benefício.

As solicitações em andamento também podem ser consultadas neste mesmo canal, para isso é necessário fazer um simples cadastro e, automaticamente, encontrará suas informações relacionadas ao CPF do solicitante.