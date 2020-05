Auxílio emergencial foi transferido para mais de 50 bancos. Veja lista

A Caixa informa que mais de 50 bancos estão participando do esforço de pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Até segunda-feira, 4, cerca de 3,5 milhões de beneficiários que indicaram contas de outros bancos para o recebimento do auxílio emergencial receberam aproximadamente 2,3 bilhões de reais.

Nesses casos, a movimentação do valor do auxílio e as operações de saque são realizadas diretamente por meio dos canais físicos e digitais das instituições financeiras indicadas pelo beneficiário no ato do cadastramento.

Recebem na Caixa os clientes com conta poupança no banco, além daqueles que não possuíam contas em outras instituições financeiras. Para eles, foi aberta conta poupança social digital gratuitamente, cuja movimentação e saques são feitos diretamente nos canais físicos e digitais da Caixa.

Confira, a seguir, a lista com os bancos e fintechs indicadas para o crédito do auxílio emergencial que tiveram maior número de beneficiários atendidos, bem como o montante creditado: