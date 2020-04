Auxílio de R$ 600 pode ser sacado a partir desta segunda-feira

O saque do auxílio emergencial, no valor de 600 reais, começa nesta segunda-feira, 27, nas agências da Caixa e lotéricas. Mas não adianta correr para ter o dinheiro em mãos. O saque será escalonado e os primeiros que terão o direito a sacar são os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

Na terça-feira, 28, poderão sacar os nascidos em março e abril e na quarta-feira, 29, quem nasceu em maio e junho e assim por diante. Veja calendário abaixo:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

O escalonamento do saque visa evitar aglomerações nas portas das agências e das casas lotéricas. O banco também informou que aumentou o número de pessoas para organizar as filas.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães explicou, em uma live com o presidente Jair Bolsonaro, na última semana, que o saque do dinheiro do auxílio emergencial são para as pessoas que receberam por meio da conta digital aberta pelo banco. “São 15 milhões de pessoas que podem sacar. São pessoas que não tinham nenhuma conta em banco e a Caixa abriu a poupança digital.”

Guimarães também lembrou que mais de 1.000 agências tiveram o horário de atendimento estendido e funcionam das 8h às 14h. Para acessar as agências que estarão abertas clique aqui.