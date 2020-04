Auxílio de R$ 1.200 para mulher chefe de família começa ser pago hoje 

A Caixa começa a pagar, nesta segunda-feira, 13, o auxílio emergencial para as mulheres chefe de família. Neste caso, o valor a ser pago é de 1.200 reais.

Serão contemplados neste lote, as mulheres do CadÚnico que têm poupança na Caixa e conta no Banco do Brasil. Amanhã, é o pagamento das que estão inscritas no Cadastro Único e não têm conta nos bancos públicos. O pagamento será feito por meio da conta digital criada pela Caixa e será transferido para o banco onde a pessoa tem conta.

Para receber o benefício, a mulher deve ter se cadastrado no programa e ser provedora pelo sustento da casa. Segundo as regras, recebe a cota dupla de 600 reais, se a família for composta por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de 18 anos de idade e sem a existência de outros componentes na família.

Pode haver o pagamento de três cotas, equivalente ao valor de 1.800 reais, quando a família for composta por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de 18 anos e com a existência de componente na família que atenda aos critérios de elegibilidade do benefício.

Como solicitar

Para solicitar o benefício, basta acessar o site ou baixar o app Caixa Auxílio Emergencial nos aparelhos com sistema operacional Android e aparelhos com sistema iOS, como iPhones.

Para o cadastro no app, é imprescindível inserir o CPF.

Balanço

A Caixa informou que até às 12h desta segunda-feira, 13, 33,6 milhões de brasileiros concluíram cadastro para o auxílio emergencial a ser pago durante a crise do novo coronavírus. Até o momento, conforme o balanço, 2,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas, totalizando R$ 1,5 bilhão em recursos já creditados.

A Caixa informa ainda que o site http://auxilio.caixa.gov.br já recebeu 273 milhões de visitas. A central 111, na qual os brasileiros podem tirar dúvidas e pedir informações, recebeu até o momento 13,4 milhões de ligações. Enquanto isso, o aplicativo conta com 35,6 milhões de downloads.