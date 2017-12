Audi faz recall de 330 mil carros na Alemanha contra incêndio

Frankfurt, Alemanha – A montadora Audi solicitou o recall de 330 mil veículos dos modelos A4, A5 e Q5 fabricados entre os anos de 2011 e 2015, por problemas na parte elétrica do aquecedor adicional que podem provocar incêndio, informaram nesta quarta-feira os veículos de imprensa da Alemanha e a notícia foi confirmada por um porta-voz da empresa.

O site alemão especializado “Kfz-Rueckruf.de” publicou a informação, que foi confirmada por um porta-voz da Audi.

Em outubro, a companhia teve que fazer um recall de 250 mil automóveis nos Estados Unidos por causa do mesmo problema.

Até ao momento, aconteceram alguns incidentes nos quais os proprietários notaram cheiro de queimado no veículo, mas nenhuma pessoa ficou ferida e não houve incêndios, segundo o porta-voz da Audi, que acrescentou que os motoristas devem desativar o aquecedor adicional e desligar imediatamente o veículo se houver algum cheiro de queimado.

O aquecedor adicional serve para esquentar o automóvel de forma mais rápida durante o inverno do que somente com o calor proveniente do motor.

Agora, a empresa confirmou que os cabos de conexão podem esquentar e até derreter pelo uso desse aquecedor suplementar.

Na revisão serão trocados os aquecedores adicionais de todos os veículos e será instalado um software melhor para o seu funcionamento.

A Audi já informou aos clientes afetados pelo recall, mas não se pronunciou sobre o custo que representará a retirada de circulação de 330 mil veículos na Alemanha.