Até 57%: os 100 fundos que mais perderam com a crise do coronavírus

A sangria do principal índice da bolsa de valores, o Ibovespa, uma queda de 35% desde o início do ano, se estendeu para os fundos que investem em ações. Segundo levantamento feito por William Eid, professor da FGV, para a EXAME, até o dia 13 de março as cotas de fundos de investimento brasileiros desvalorizaram até 57%.

A desvalorização maior do que a do principal índice da bolsa pode ser explicada porque os fundos também têm alavancagem e investem em juros e moedas. Esses ativos que explodiram em meio às incertezas econômicas diante do avanço do coronavírus.

Entre mil fundos, metade registraram perdas no período. Entre as 100 aplicações que mais perderam, a desvalorização das cotas variou entre 27% e 57%.

O fundo que mais perdeu no período foi o multimercado Total Return da gestora Logos. Já o segundo fundo que mais registrou perdas foi o Alaska Black BDR Nível I, seguido pelo fundo de ações da gestora Mauá. Ambos são fundos de ações.

Os fundos de ações dominam o top 10 da lista: cinco pertencem à categoria “Livre” e dois à categoria “Índice Ativo”. Apenas três são multimercados da categoria “Livre”.

Gestores se posicionam

Ricardo Vieira, sócio-fundador da Logos, explica que uma posição comprada em real e vendida em dólar gerou prejuízo ao Total Return, cuja aplicação mínima é de 10 mil reais. “Desmontamos a posição quando o dólar atingiu 4,60 reais”.

A gestora também estava muito comprada na bolsa brasileira e usava alavancagem, o que parou de fazer no cenário atual. “Agora nosso potencial de perdas é limitado. Estamos investindo em empresas de segmentos como telecomunicações, saneamento, entre outros”.

O Alaska Black BDR Nível I, criado em 2012 e cuja aplicação inicial é 5 mil reais, investe em ações estrangeiras. Mas, diferente do Alaska Black Institucional, tem posições também em juros e dólar. Henrique Bredda, gestor da Alaska, aponta que o fundo tinha hedge para empresas do portfólio, já que muitas delas são exportadoras.

Mas, com a explosão da cotação do real, a posição em dólar foi zerada na semana passada. “Chegamos a voltar a ter um terço da posição em moeda, mas resolvemos zerar de novo nesta segunda-feira, com o agravamento da crise. Ganhamos muito com juros e dólar no fundo, mas agora o cenário jogou contra, e vamos ficar de fora até as incertezas passarem”.

O gestor da Mauá Capital, Renato Ometto, aponta que a queda do fundo de ações da gestora, que foi 8% maior do que a do Ibovespa, foi porque o fundo aplicava porção significativa do portfólio em ações que sofreram mais com o impacto da crise do coronavírus. Entre elas, estão Gol e a locadora de carros Locamerica. “Ambas estão ligadas ao turismo, que foi severamente afetado nesse cenário. Algumas ações caíram 40% no período, mais do que a média. Deixamos de investir na Gol, mas optamos por reduzir a posição em Locamerica”.

Renato aponta que o que pegou a gestão desprevenida foi a velocidade da correção no mercado financeiro. “Foram 21 dias para o mercado virar e gerar imperfeições. Muita gente nova que havia entrado na bolsa ficou em pânico”. Apesar das incertezas, ele acredita que o impacto da disseminação do vírus nas ações da empresa e na economia deve ser passageiro.

Para Eid, da FGV, a recomendação, em momentos de pânico, é manter a aplicação, ainda mais se ela mirar objetivos de longo prazo. “Vender a cota em momentos como esse é péssimo”.

Veja abaixo os fundos que mais perderam com a crise provocada pela pandemia do coronavírus: