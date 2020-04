Associação oferece curso gratuito sobre como cuidar do dinheiro na crise

Em um cenário conturbado de incertezas, redução de renda e riscos para muitos brasileiros por conta do isolamento necessário para combater a covid-19, é um desafio pensar em como enfrentar as dificuldades, principalmente as financeiras.

Para auxiliar a população nesse momento de crise e conscientizá-la sobre a importância do planejamento financeiro, a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros está lançando um curso online gratuito de Gestão Financeira, que tem como objetivo indicar os primeiros passos para a organização das finanças.

A plataforma oferece apostila em PDF com conteúdos divididos em cinco módulos sobre como se organizar financeiramente. Com uma linguagem simples e didática, as pessoas poderão aprender sobre análise e estratégia, gestão financeira, tipos de financiamento, investimentos básico e finanças comportamentais.

Um dos pontos principais para a educação e conscientização financeira nesse momento de crise é a reserva de emergência. Hoje, com a chance de as pessoas ficarem 1, 2 ou até 3 meses sem salário, ou com o salário reduzido, é preciso se conscientizar e saber como fazer uma reserva, e o curso traz esse conceito.

O curso da Planejar tem equivalente a 16 horas de duração e faz parte da Ação Global do FPSB – Financial Planning Standards Board Ltda, denominada “Financial Planning in Uncertain Times” (tradução livre – Planejamento Financeiro em Tempos Incertos). Para inscrever-se é só acessar o site.

A certificação CFP® (Certified Financial Planner) é um selo de excelência em planejamento financeiro pessoal. A Planejar é a única instituição no Brasil autorizada pelo FPSB a emitir a certificação no país. No total são quase 200 mil pessoas certificadas em 26 países. Para adquirir a certificação, o profissional passa por etapas que seguem padrões internacionais e abrangem seis áreas: planejamento financeiro e ética; gestão de investimentos; planejamento da aposentadoria; gestão de riscos e seguros; planejamento fiscal; e planejamento sucessório.