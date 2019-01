As versões dos carros que mais e menos perderam valor em 2018 no Brasil

São Paulo — Em 2018, cerca de 600 modelos diferentes de carros foram vendidos no mercado brasileiro, em milhares de versões. Com tantas opções disponíveis, é difícil não ficar perdido na hora de comprar ou vender um veículo.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil analisou dois extremos de precificação nos últimos 12 meses, levantando quais foram as cinco versões que mais e menos perderam valor no período.

O levantamento foi baseado em todos os carros zero-quilômetro que estiveram à venda durante os doze meses do ano passado, calculando a porcentagem perdida em seu valor inicial durante o período.

O Ford Ranger XLS 2.2 Cabine Dupla foi a versão que mais perdeu valor, caindo 25,1% em relação ao preço do zero-quilômetro. Além disso, outros veículos da Ford, da Renault e da Mercedes também marcam presença na lista.

Já na lista dos menos desvalorizados, o VW Polo Highline 200 TSI se destaca pelo menor índice de depreciação entre os carros comercializados em 2018, apresentando apenas 1,5%. A versão é seguida do Hyundai IX35, que perdeu 2,2% de seu valor original ao longo do ano.

As 5 versões de carros que mais perderam valor em 2018

VEÍCULO/VERSÃO JANEIRO 2018 DEZEMBRO 2018 Desvalorização: 12 meses FORD RANGER XLS 2.2 CABINE DUPLA R$ 151.470 R$ 113.413 25,1% FORD FOCUS SE 2.0 AT R$ 83.600 R$ 64.025 23,4% RENAULT FLUENCE PRIVILEGE 2.0 CVT R$ 111.650 R$ 86.810 22,2% RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 1.6 EASY’R R$ 64.950 R$ 50.598 22,1% MERCEDES-BENZ CLASSE A 200 1.6 TB R$ 153.900 R$ 120.420 21,8%

As 5 versões de carros que menos perderam valor em 2018