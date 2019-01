As versões do Volkswagen Gol que mais (e menos) desvalorizam

São Paulo — Fabricado no Brasil desde os anos 1980, o Volkswagen Gol é considerado o carro de maior sucesso do país, batendo, em 2017, a marca de mais de oito milhões de unidades produzidas e sendo o primeiro a superar o Fusca no número de vendas, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil montou um ranking com as versões que possuem valor de mercado em 2017 e 2018 do Gol, expondo, a partir delas, quais mais e menos desvalorizam em seus dois primeiros anos de uso.

A análise mostrou que, independentemente se o motor é 1.0 ou 1.6, a Trendline é a que mais sofreu com a desvalorização com o passar dos anos. A grande “campeã” de desvalorização é a versão do Gol G6 Trendline 1.0 12V FLEX, que apresenta 17,11% a menos do valor zero-quilômetro em seu segundo ano e 7,94% no primeiro ano.

Já a que menos desvalorizou foi a G6 TRACK 1.0 12V FLEX, com apenas 10,89% no segundo e 1,23% no primeiro ano de uso. Veja abaixo as versões do Gol que mais e menos desvalorizam nos primeiros anos de uso.