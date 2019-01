São Paulo — As vendas do Toyota Etios têm crescido pela força da marca e sua fama de robustez, segundo especialistas, o que facilita a aceitação de seu design “diferenciado”. O modelo sedã conta com outra vantagem: o porta-malas espaçoso, de 562 litros.

Embora a chegada do Yaris tenha enfraquecido um pouco a oferta de versões do Etios, ele continua a ser o Toyota mais barato do Brasil. A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou quais são as versões que mais e menos desvalorizam do Etios no segundo ano de uso.

As versões topo de linha possuem menor desvalorização se comparadas às versões de entrada. O grande campeão foi o Platinum 1.5 16V AT Flex Hatch, com 10,88% de desvalorização.

Já a versão que mais desvalorizou foi a sedã do X 1.5 16V AT FLEX, com 14,31% a menos do seu valor inicial no seu segundo ano de uso. Veja abaixo as versões do Toyota Etios que mais e menos desvalorizam com o tempo, segundo a KBB.