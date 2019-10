As versões do Toyota Corolla que mais e menos desvalorizam, segundo a KBB

São Paulo – A versão GLi da geração G4 do Toyota Corolla perde 4,89% do seu valor por ano e é a que menos se desvaloriza entre as cinco gerações do carro produzidas no país. Já a versão SE-G automática é a que mais se desvaloriza: perde 10,19% do seu valor anualmente. É o que mostra um estudo da KBB Brasil.

No levantamento, foi aplicado o conceito de desvalorização, que leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

Apesar do sedã estar presente há quase três décadas por aqui, o estudo se refere apenas às gerações fabricadas no país, que competem diretamente na categoria hatchback compacto, já que são vendidas pela mesma faixa de preço.

A primeira geração nacional (G1) foi produzida de 1999 até 2002; a segunda (G2), de 2003 a 2008; a terceira (G3), de 2009 a 2014; a quarta (G4), de 2015 a 2019; e a quinta (G5) começou a ser produzida no Brasil este ano, como modelo 2020.

Veja abaixo os principais resultados coletados pela KBB. As versões GLi, XEi e Altis são as versões de entrada, intermediária e de luxo do modelo, respectivamente:

Altis

Analisando as versões do Altis do Toyota Corolla, há uma menor diferença entre as gerações. As da geração G4 desvalorizam 7,59%, enquanto as da G3 apresentam taxas de desvalorização de 7,69% ao ano.

GERAÇÃO Marca/Modelo Valor (Ago/2019) Desvalorização G4 (2015 a 2019) Toyota Corolla Sedan 4P ALTIS 2.0 16V CVT FLEX 4×2 automático R$ 106.903 -7,59% G3 (2009 a 2014) Toyota Corolla Sedan 4P ALTIS 2.0 16V AT FLEX 4×2 automático R$ 64.632 -7,69%

Xei

A versão XEi apresenta índices distintos entre as gerações. O Corolla da quarta geração desvaloriza mais: 9,02%, enquanto o XEi 1.8 16V AT automático da G2 registra a menor taxa de desvalorização: 7,36%.

GERAÇÃO Marca/Modelo Valor (Ago/2019) Desvalorização G4 (2015 a 2019) Toyota Corolla Sedan 4P XEi 2.0 16V CVT FLEX 4×2 automático R$ 99.483 -9,02% G3 (2009 a 2014) Toyota Corolla Sedan 4P XEi 2.0 16V AT FLEX 4×2 automático R$ 8.090 -7,54% G2 (2003 a 2008) Toyota Corolla Sedan 4P XEi 1.8 16V AT 4×2 automático R$ 30.828 -7,36% G1 (1999 a 2002) Toyota Corolla Sedan 4P XEi 1.8 16V AT 4×2 automático R$ 20.102 -8,36%

GLi

A versão de entrada GLi da geração G4 se destaca com a porcentagem mais baixa do estudo: desvalorização de 4,89%. Já a geração anterior perde 7,26% do seu valor anualmente.

GERAÇÃO Marca/Modelo Valor (Ago/2019) Desvalorização G4 (2015 a 2019) Toyota Corolla Sedan 4P GLi 1.8 16V CVT FLEX 4×2 automático R$ 75.989 -4,89% G3 (2009 a 2014 Toyota Corolla Sedan 4P GLi 1.8 16V AT FLEX 4×2 automático R$ 54.555 -7,26%

XLi

O Toyota Corolla XLi, que se manteve de 1999 a 2014 no mercado, perde mais valor na versão 1.8 16V AT automática G1: 8,15% ao ano, ao passo que a mesma versão da G3 desvaloriza 6,04% anualmente.

GERAÇÃO Marca/Modelo Valor (Ago/2019) Desvalorização G3 (2009 a 2014) Toyota Corolla Sedan 4P XLi 1.8 16V AT FLEX 4×2 automático R$ 52.524 -6,04% G2 (2003 a 2008) Toyota Corolla Sedan 4P XLi 1.6 16V AT 4×2 automático R$ 29.321 -6,22% G1 (1999 a 2002) Toyota Corolla Sedan 4P XLi 1.8 16V AT 4×2 automático R$ 18.090 -8,51%

SE-G

O automóvel SE-G 1.8 16V AT automático de 1999 a 2002 é o mais desvalorizado: perde 10,19% ao ano.