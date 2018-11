As versões do Renault Kwid que mais desvalorizam

São Paulo — O Kwid, da Renault, já é um dos hatchbacks subcompactos mais queridinhos no setor automotivo brasileiro. Apresentado nas versões Zen, Intense e Life em agosto de 2017, ele é indicado para quem busca custo-benefício, baixo consumo de combustível, espaço em uma carroceria compacta e estilo aventureiro.

Mas, como sempre, os interessados nessas características devem ficar atentos também às diferenças nas desvalorizações entre as versões, que são consideráveis. A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou as versões do Kwid que mais desvalorizaram desde o seu lançamento no país.

Dentre as versões apresentadas, a de entrada Life 1.0 12V SCE Flex 4 portas é a que mais desvalorizou no segundo ano de uso, apresentando queda de 14,46% do seu valor inicial. Quando analisado o primeiro ano de uso, a versão continua em primeiro lugar no ranking, com desvalorização de

10,77%. Veja abaixo o levantamento completo.