As versões do Ford Ka que mais (e menos) desvalorizam

São Paulo — A primeira geração do Ford Ka, lançada em 2007, não caiu muito no gosto dos consumidores brasileiros. Na segunda geração vendida aqui, a marca modificou significativamente sua estrutura e design e, seis anos depois, apostou em um projeto global criado no Brasil, que foi a terceira geração do Ka.

De lá para cá, o modelo se tornou um dos compactos mais “queridinhos” dos brasileiros e está sempre entre os três primeiros colocados no ranking de vendas nacional. A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as versões de mercado do Ka que mais e menos desvalorizam para quem está pensando em comprar um carro novo.

A versão topo de linha, a SE PLUS 1.5 16V FLEX 4P (Básico), é a que menos desvaloriza, com queda de apenas 10,87% em seu segundo ano de uso e de 4,57% no primeiro ano de uso. Já a mais desvalorizada foi a versão de entrada, a S 1.0 12V FLEX 4P (Básico), que alcançou 28,57% no segundo ano de uso e 18,53% no primeiro ano.

Segundo a KBB, quanto mais equipada a versão é, menos ela desvaloriza. Isso mostra que mesmo o comprador de carros de entrada, como o Ka, prefere veículos mais completos. Veja abaixo a tabela de desvalorização das versões do Ford Ka, da menos à mais desvalorizada.