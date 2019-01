São Paulo — O Fiat Mobi foi lançado em 2016, inaugurando o segmento de subcompactos, e logo entrou para a lista dos carros mais vendidos do país. O modelo, que é totalmente projetado no Brasil, continua sendo uma das apostas da montadora italiana.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou quais são as versões do Fiat Mobi que mais e menos desvalorizam no segundo ano de uso. As versões de entrada apresentam as menores taxas de desvalorização se comparadas à versão topo de linha.

O Drive 1.0 automático bateu a média de 14,44% a menos do seu valor inicial no segundo ano de uso. Já a versão manual segue como a segunda que mais desvaloriza, perdendo 8,07% de seu valor.

Segundo a KBB, isso mostra que o só câmbio GSR, o antigo Dualogic, já aumenta em 6,37% a desvalorização no mesmo veículo. Confira abaixo a tabela com a comparação entre as taxas de desvalorização das versões do Fiat Mobi.