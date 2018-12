As versões do Chevrolet Cruze que mais (e menos) desvalorizam

São Paulo — O Cruze foi a aposta bem-sucedida da Chevrolet na sucessão do Vectra. A versão hatchback, lançada em 2012, substituiu o Vectra GT. Em pouco tempo, o modelo caiu no gosto dos brasileiros.

Ele foi líder de venda na categoria hatches médios no primeiro semestre de 2018, segundo levantamento da Fenabrave, e terceiro lugar na categoria sedãs médios.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as quatros versões de mercado do Chevrolet Cruze que menos e mais desvalorizam nos dois primeiros anos de uso. O modelo sedã, com as versões LTZ e LT, sofrem menos desvalorização que o modelo hatch, com as versões Sport6 LT e Sport6 LTZ.

Com a menor desvalorização, a versão LTZ 1.4 TB FLEX se destaca com -18,82% do valor zero-quilômetro no segundo ano de uso e apenas -13,04% no primeiro ano. Veja abaixo o levantamento completo.