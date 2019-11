As Small Caps mais indicadas pelas corretoras

O índice de Small Caps subiu 1,5% em outubro, menos que os 2,36% do Índice Bovespa, mas acumula 33,56% em 2019, acima dos 22% do Ibovespa. E a expectativa dos analistas é de que há espaço de ganhos em ações companhias de menor capitalização de mercado.

São empresas nem sempre tão pequenas assim, caso da operadora de telefonia Oi, em recuperação judicial, mas que por seu valor de mercado ou pouca presença nos pregões acabam ficando na lista das small caps. A lista de 15 papéis mais indicados por nove corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini mostra grande diversificação, o que é recomendável também para o investidor, já que esses são papéis menos líquidos, mais difíceis de vender, e mais sujeitos a oscilações. Confira abaixo:

As pequenas notáveis de novembro Empresa Código Indicações Arezzo ON ARZZ3 4 Oi ON OIBR3 3 Hermes Pardini ON PARD3 3 Via Varejo ON VVAR3 3 Cesp PNB CESP6 2 CVC Brasil CVCB3 2 Even EVEN3 2 Unidas ON LCAM3 2 PetroRio ON PRIO3 2 Randon Part PN RAPT4 2 Sanepar Unit SAPR11 2 Ser Educacional ON SEER3 2 SLC Agrícola SLCE3 2 Tenda ON TEND3 2 Totvs ON TOTS3 2

Para Novembro, a Guide Investimentos espera um mês ainda favorável para ativos de risco. Lá fora, a continuação das negociações comerciais, entre EUA e China e a agenda econômica global seguirão no holofote dos investidores. Por aqui, as atenções se voltam para o avanço da agenda de reformas com previsão de anuncio do novo pacote de medidas do governo para incentivar a atividade econômica.

A Guide diz notar um maior compromisso do governo para equilibrar suas contas públicas e melhorar a produtividade no pais. Para a carteira de ações, a corretora manteve maior exposição em papéis correlacionados com a atividade doméstica, balanceando o portfólio com papéis mais resilientes diante da menor clareza no mercado externo. A corretora trocou SLC Agrícola pela empresa de software Sinqia.

Confira as indicações de cada corretora para novembro.

As small caps para novembro Corretora Empresa Ação Rent outubro Bradesco Cesp PNB CESP6 7,5% Arezzo ARZZ3 Direcional ON DIRR3 Santos Brasil ON STBP3 Totvs ON TOTS3 Itaú Unibanco Arezzo ON ARZZ3 3,60% Hermes Pardini ON PARD3 Unidas ON LCAM3 Minerva ON BEEF3 Usiminas PNB USIM5 Randon Part PN RAPT4 Ser Educacional ON SEER3 Tenda ON TEND3 Oi ON OIBR3 Totvs ON TOTS3 Santander Kroton ON KROT3 3,37% Duratex ON DTEX3 Cesp PNB CESP6 Iguatemi ON IGTA3 Banco Pan PN BPAN4 Even ON EVEN3 Randon Part PN RAPT4 Unidas ON LCAM3 Mirae Estacio Part ESTC3 -2,10% Bradespar PN BRAP4 Fleury ON FLRY3 CVC Brasil CVCB3 Cyrela ON CYRE3 Taesa Unit TAEE11 Energias do Brasil ENBR3 ViaVarejo ON VVAR3 Qualicorp ON QUAL3 Sanepar Unit SAPR11 Necton Hermes Pardini ON PARD3 -3,30% Banco Pine PN PINE4 Arezzo ON ARZZ3 Lopes Brasil ON LPSB3 Movida ON MOVI3 Genial Invest ABC Brasil ON ABCB4 -0,90% Alupar Unit ALUP11 Ferbasa PN FESA4 PetroRio ON PRIO3 Tenda ON TEND3 Ser Educacional ON SEER3 Hering ON HGTX3 SLC Agrícola SLCE3 Terra Invest IMC Aliment. ON MEAL3 ND Unipar PNB UNIP6 SLC Agrícola SLCE3 Oi ON OIBR3 Marcopolo PN POMO4 Elite Investimentos Camil ON CAML3 -1,35 Arezzo ON ARZZ3 Hermes Pardini ON PARD3 Marfrig ON MRFG3 CVC Brasil CVCB3 Paranapanema ON PMAM3 Oi ON OIBR3 PetroRio ON PRIO3 Yduqs ON YDUQ3 ViaVarejo ON VVAR3 Guide Invest Azul ON AZUL4 5 Even EVEN3 Sinqia SQIA3 Sanepar Unit SAPR11 Via Varejo ON VVAR3

