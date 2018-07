As motos que mais se desvalorizaram após um ano de uso

São Paulo – A moto Spirit 50, da Bull Motors, registrou depreciação de % após um ano, o que a levou a ser eleita como a moto que mais se desvalorizou no período, de acordo com pesquisa feita pela agência Autoinforme para a 3ª edição do Selo Maior Valor de Revenda para motos.

O nível de desvalorização pode ser um dos critérios para escolher qual modelo comprar, já que ele mostra se será fácil revender a moto e se o proprietário vai ter muito prejuízo caso resolva passar o veículo adiante.

As motos que mais perdem valor após um ano, por categoria, são: Bull Motors Spirit 50 (50´´), Honda CRF 1000L Africa Twin (Big Trail acima de 800cc), BMW F 800 GS (Big Trail até 800cc), Harley-Davidson Sportster Forty-eight 1200cc (Clássica), BMW S 1000 XR (Crossover), Indian Chief 1811 (Custom acima de 800cc), Shineray Bolt 250 (Custom até 800cc), Shineray Jet 125 (Motoneta), Suzuki GSX-S1000 (Naked acima de 800cc), Honda CB 500 F (Naked até 800cc), Honda SH 300i (Scooter acima de 200cc), Suzuki Burgman I 125 (Scooter até 200cc), Ducati Panigale 1299 S (Sport acima de 800cc), Honda CBR 650 F (Sport até 800cc), Traxx TSS 150 (Street), BMW K 1600 GTL (Touring) e Bull Motors BM T200 (Trail)

A pesquisa considerou 138 motos zero quilômetro mais vendidas, pertencentes a 17 marcas.

O estudo da AutoInforme mostra a depreciação das motos comparando o preço médio anunciado para venda do modelo zero-quilômetro em março de 2017 e o preço médio de anúncio da mesma moto em março de 2018.

Os valores são retirados da Tabela Molicar, que mostra a média dos preços de venda praticados no mercado, e não os valores de tabela das fabricantes.

Veja abaixo as motos que ficaram nas últimas posições do Selo Maior Valor de Revenda 2018, em todas as categorias