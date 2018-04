As cidades do mundo mais caras e baratas para reservar hotel

São Paulo – Quer viajar para o exterior, mas busca um destino que caiba no bolso? É preciso equilibrar a equação entre os preços de passagem aérea e hospedagem, os itens mais caros de uma viagem. Para ajudar, um levantamento do site Hoteis.com mostra os destinos internacionais com os hotéis mais caros e baratos para brasileiros.

A pesquisa revela o valor médio pago pelos brasileiros no exterior em 2017, por diária e por quarto, e a variação de preço em relação a 2016. As cinco cidades mais caras e as cinco cidades mais baratas foram selecionadas entre os 300 destinos internacionais mais buscados no site Hoteis.com.

A cidade mais cara para se hospedar no mundo é Hoedspruit, na África do Sul, próxima da maior reserva protegida do país para fazer safári. O preço médio da diária de hotel pago por brasileiros é de 2.002 reais. Já o destino mais barato é Cusco, capital do antigo império inca, no Peru, onde a diária média de hotel custa 183 reais.

No mundo todo, as tarifas de hotéis subiram 2% em 2017, em média, segundo o índice anual de preços de hotéis do Hoteis.com. Porém, nas cidades internacionais mais populares do mundo, os preços de hotéis caíram no ano passado.

Em Orlando, destino no exterior mais buscado por brasileiros, os preços de hotéis caíram 3% no período, em média, e o valor médio de hospedagem é de 352 reais. Em Nova York, segundo destino preferido, os preços caíram 9% no ano, em média, e o valor médio da diária é de 762 reais por mês.

Para economizar, o Hoteis.com recomenda reservar hospedagem o mais cedo possível e usar ferramentas como o programa Preços Secretos, do próprio site, que oferece até 50% de descontos em hotéis pelo mundo.

A seguir, confira as dez cidades mais caras e as dez cidades mais baratas no exterior para se hospedar em hotel, entre os 300 destinos internacionais mais buscados no site Hoteis.com.

As cidades mais caras

Hoedspruit, na África do Sul

A cidade é próxima da maior reserva protegida da África do Sul para fazer safári.

A herd of elephants in the wild scouting for food. A herd of elephants in the wild scouting for food.

Preço médio da diária de hotel: R$ 2.002

Variação do preço em 2017: 14%

Providenciales, nas Ilhas Turcas e Caicos

Dependente do Reino Unido, a ilha no Mar do Caribe é conhecida pelas praias paradisíacas.

–

Preço médio da diária de hotel: R$ 1.727

Variação do preço em 2017: -13%

Snowmass Village, nos Estados Unidos

A cidade no estado de Colorado é famosa para esquiar.

Preço médio da diária de hotel: R$ 1.531

Variação do preço em 2017: 0%

Paradise Island, em Bahamas

A ilha no Caribe se tornou popular pelos resorts.

–

Preço médio da diária de hotel: R$ 1.411

Variação do preço em 2017: -28%

Belle Mare, na República de Maurício

Localizado na África, o destino é conhecido pelas praias e pelos campos de golfe.

–

Preço médio da diária de hotel: R$ 1.239

Variação do preço em 2017: 7%

As cidades mais baratas

Cusco, no Peru

Principal destino turístico do Peru, a cidade já foi a capital do antigo império inca.

Preço médio da diária de hotel: R$ 183

Variação do preço em 2017: -12%

Braga, em Portugal

Localizada na região do Minho, a cidade é popular pela paisagem de montes e pela parte antiga.

Preço médio da diária de hotel: R$ 185

Variação do preço em 2017: 6%

Hanói, no Vietnã

A cidade é a capital e a segunda maior cidade do Vietnã.

Preço médio da diária de hotel: R$ 193

Variação do preço em 2017: 21%

Medellín, na Colômbia

A cidade recebeu um prêmio pelo seu projeto urbano em 2016 e é conhecida pelo passado sombrio de narcotráfico.

–

Preço médio da diária de hotel: R$ 230

Variação do preço em 2017: -8%

Clermont, nos Estados Unidos

Localizada na Flórida, a cidade é conhecida por um museu que imita a Casa Branca, sobre a história dos presidentes norte-americanos.

–

Preço médio da diária de hotel: R$ 234

Variação do preço em 2017: -5%