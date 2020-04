As carteiras e aplicações favoritas dos grandes investidores na crise

A principal mudança nas carteiras dos grandes investidores no primeiro trimestre do ano foi na alocação de ações e fundos de ações, que caiu de 14,92% em dezembro do ano passado para 11,04% em março deste ano. O movimento foi impulsionado pela desvalorizações das ações no período, com a explosão da crise do novo coronavírus. É o que mostra o estudo Big Data SmartBrain.

O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210 mil extratos diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões. Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private, os chamados grandes investidores.

Já os fundos multimercado prosseguiram com o maior espaço nos portfólios, passando de 43,16% em dezembro para 45,15%, em março.

Por sua vez, a parcela de renda fixa nas carteiras – incluindo títulos públicos e privados e fundos, também continuou expressiva, indo de 32,46% para 33,65% no mesmo período.

Contexto

O ano começou com perspectivas positivas para a economia, porém, com a pandemia da covid-19 o cenário tornou-se negativo. Depois de um período de altas na Bolsa, a queda veio de forma rápida e abrupta e o mercado se tornou mais volátil por causa das incertezas que a duração da crise e as medidas de distanciamento social trazem para a economia do Brasil e do mundo.

Principalmente a partir da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, no dia 26 de fevereiro, após o Carnaval, a turbulência no mercado financeiro se intensificou e houve quedas em grande parte dos preços dos ativos.

No início de março, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, fez um corte emergencial de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que passou para a faixa entre 1% e 1,25% ao ano. Já por aqui, em meados de março, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa básica de juros da economia de 4,25% para 3,75% ao ano.

Confira o Big Data SmartBrain:

• A Top Posição trimestral: composição média das carteiras dos grandes investidores. Este estudo é feito a cada trimestre.

• As Top Aplicações do mês: as ações e os fundos mais investidos a cada mês. A divulgação refere-se a março de 2020.

Top Posição:

Alocação em Março/2020:

Fonte: Big Data SmartBrain

Alocação em Dezembro/2019:

Fonte: Big Data SmartBrain

Obs: Nos gráficos, Ações = ações + fundos de ações// Multimercados = fundos multimercado// Renda Fixa: títulos+ fundos da categoria.

Veja também os ativos que os grandes investidores mais investiram em março de 2020:

Ações:

TOP AÇÃO Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 PETR4 -44,79 -53,64 -48,73 -30,40 2,84 2 VALE3 -2,46 -18,91 -13,24 7,30 59,25 3 BOVA11* -31,06 -37,65 -24,46 -15,88 10,46 4 BBAS3 -40,23 -46,56 -40,19 -26,00 -7,29 5 ITUB4 -27,80 -35,93 -29,05 -23,64 9,34 6 ITSA4 -26,86 -35,66 -21,86 -18,93 27,47 7 VVAR3 -61,77 -52,73 25,12 -35,12 45,71 8 BBDC4 -31,93 -42,38 -38,67 -24,56 4,68 9 IRBR3 -70,89 -75,15 -68,02 -27,94 Início 28/07/2017 10 MGLU3 -22,82 -18,21 81,27 221,77 1337,2

*ETF negociado na Bolsa.

Fundos de Ações:

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 INDIE FIC FI AÇÕES INDIE CAPITAL -34,41 -37,23 -7,53 3,72 40,96 2 MOAT CAPITAL FIC FIA MOAT CAPITAL -36,50 -42,44 -22,82 -5,18 40,68 3 AZ QUEST AÇÕES FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS -35,44 -38,53 -24,02 -15,18 17,78 4 ARX INCOME FI EM AÇÕES ARX INVESTIMENTOS -28,19 -33,75 -15,10 0,48 32,68 5 EQUITAS SELECTION FC FI DE AÇÕES EQUITAS -37,96 -41,94 -14,46 4,46 37,44 6 ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I ALASKA INVESTIMENTOS -59,72 -66,52 -56,80 -48,28 -22,38 7 AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS -37,41 -37,60 -17,27 -0,86 35,03 8 ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES ALASKA INVESTIMENTOS -32,19 -38,27 -24,18 -4,32 70,82 9 BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA BTG PACTUAL -14,82 -15,80 -4,84 5,91 21,67 10 OCCAM FC DE FIA OCCAM BRASIL -27,02 -33,33 -15,87 -4,48 30,78

obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Multimercado:

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO AZ QUEST INVESTIMENTOS -6,58 -3,99 9,39 15,54 36,64 2 AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV AZ QUEST INVESTIMENTOS -5,22 -4,60 -0,80 6,00 15,17 3 OCCAM LS PLUS FC FI MULTI OCCAM BRASIL -2,57 -3,45 8,13 22,64 40,27 4 EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LAT FIC FI MULT EXPLORITAS -37,53 -44,21 -40,93 -30,64 -22,72 5 CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CLARITAS 1,00 1,65 6,81 13,44 23,28 6 OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI OCCAM BRASIL 0,07 0,67 8,33 16,74 29,42 7 PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS -2,23 -2,44 6,73 13,12 30,56 8 AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI AZ QUEST INVESTIMENTOS -2,00 -0,58 5,67 12,82 23,65 9 ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT ABSOLUTE -0,52 -0,54 5,31 11,68 27,81 10 BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT BTG PACTUAL -6,24 -6,42 1,99 4,67 24,26

obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos de Renda Fixa:

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL -1,96 -1,31 2,51 9,08 18,47 2 TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES XP ASSET MANAGEMENT 0,31 0,92 5,16 11,56 20,76 3 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV XP ASSET MANAGEMENT -0,36 0,28 4,37 11,02 20,35 4 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS -5,60 -4,92 -1,30 5,36 14,49 5 SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV SPARTA 0,29 0,87 4,93 11,13 20,23 6 ARX DENALI FI RF CRED PRIV ARX INVESTIMENTOS -1,08 -0,36 4,05 Início 24/08/2018 Início 24/08/2018 7 PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV PORTO SEGURO INVESTIMENTOS -1,95 -1,28 2,58 9,23 18,56 8 CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 0,02 0,62 4,59 10,83 19,86 9 BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI BRASIL PLURAL 0,07 0,72 4,82 11,23 20,64 10 SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER -0,55 0,1 4,23 10,79 20,35

obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Imobiliários (FIIs):

TOP Ticker FII Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 BCFF11 FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS -20,08 -27,24 -0,85 4,88 Início 01/12/2017 2 HGRE11 CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB – FII -13,12 -21,70 6,35 13,26 39,10 3 KNCR11 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII -12,98 -13,76 -8,94 -3,16 3,60 4 BPFF11 FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS -17,02 -25,34 12,30 3,49 32,71 5 KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB – FII -9,51 -21,34 6,57 -0,62 21,19 6 BRCR11 FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND -17,62 -22,95 -1,19 3,14 11,31 7 HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING – FDO INV IMOB – FII -21,68 -25,93 -7,89 4,93 21,09 8 GGRC11 GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB -12,18 -19,46 -4,28 4,22 Início 04/05/2017 9 HGLG11 CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII -10,34 -22,40 3,51 19,02 62,83 10 SDIL11 FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA – FII -9,08 -32,52 -3,32 12,16 34,79

obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.