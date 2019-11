As ações que pagam dividendos mais indicadas para novembro

São Paulo – As ações da Taesa, empresa de transmissão de energia, lideram as recomendações de corretoras para novembro entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicador por 9 das 14 carteiras consultadas pelo site EXAME.

As ações da Transmissão Paulista (TRPL4) e da IRB Brasil (IRBR3) aparecem na sequência. As companhias foram indicadas por 6 e 5 carteiras analisadas, respectivamente.

Os dividendos são uma parte do lucro das empresas distribuída entre os acionistas. Em outubro, o IDIV, índice de dividendos da Bolsa, subiu 3,44%, enquanto o Ibovespa, o principal índice de referência da B3, subiu 2,36%, no período.

As recomendações para novembro

Veja abaixo a lista com todas as ações indicadas por 14 corretoras para novembro. Elas estão organizadas pela quantidade de indicações.

Ação Recomendações Taesa (TAEE11) 9 Transmissão Paulista (TRPL4) 6 IRB Brasil (IRBR3) 5 BR Distribuidora (BRDT3) 4 Itaúsa (ITSA4) 4 Telefônica Vivo (VIVT4) 4 B3 (B3SA3) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 CPFL Energia ( CPFE3) 3 Engie Brasil (EGIE3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 Hypera (HYPE3) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Sanepar (SAPR11) 2 AES Tietê (TIET11) 1 Banrisul (BRSR6) 1 Bradesco (BBDC4) 1 CCR (CCRO3) 1 Cesp (CESP6) 1 CSN (CSNA3) 1 Cyrela (CYRE3) 1 EDP Brasil (ENBR3) 1 Embraer (EMBR3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Klabin (KLBN11) 1 MRV (MRVE3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Suzano (SUZB3) 1 Tenda ((TEND3) 1 Valid (VLID3) 1

As carteiras recomendadas para este mês

Ativa

Desempenho em outubro: 3,92%

Desempenho no ano: 32,78%

Não houve alterações na carteira no mês

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Engie (EGIE3) 20 Hypera (HYPE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20

Bradesco

Desempenho em outubro: -0,7%

Desempenho no ano: 38,2%

Ação incluída: CCR

Ação retirada: TIM

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 CCR (CCRO3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Tenda (TEND3) 20

Elite

Desempenho em outubro: -0,59%

Desempenho no ano: 19,83%

Ação incluída: Transmissão Paulista

Ação retirada: BB Seguridade

Ação Peso, em % Banrisul (BRSR6) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Brasil Vivo (VIVT4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20

Genial

Desempenho em outubro: -0,05%

Desempenho no ano: 21,54%

Ações incluídas: IRB Brasil e Transmissão Paulista

Ações retiradas: BR Malls e Itaú

Ação Peso, em % CSN (CSNA3) 20 Ferbasa (FESA4) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20

Guide

Desempenho em outubro: 5,89%

Desempenho no ano: 35,75%

Ações incluídas: Banco do Brasil e BR Distribuidora

Ações excluídas: Bradesco e Neoenergia

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Sanepar (SAPR11) 20

Necton

Desempenho em outubro: -0,7%

Desempenho no ano: 30,1%

Ação incluída: Transmissão Paulista

Ação excluída: Taesa

Ação Peso, em % EDP Brasil (ENBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20

Nova Futura

Desempenho em outubro: -2,07%

Desempenho no ano: 36,96%

Ação incluída: B3

Ação excluída: IRB

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Planner

Desempenho em outubro: -0,92%

Desempenho no ano: 18,65%

Ações incluídas: Banco do Brasil, IRB Brasil, Klabin, e Transmissão Paulista

Ações excluídas: BR Distribuidora, Porto Seguro, Telefônica Brasil e TIM

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Klabin (KLBN11) 20 Taesa (TAEE11) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20

Quantitas

Desempenho em outubro: 1,51%

Desempenho no ano: 11,79%

Não houve alterações na carteira no mês

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Embraer (EMBR3) 20 Hypera (HYPE3) 20 Taesa (TAEE11) 20

Rico

Desempenho em outubro: 3%

Desempenho no ano: 3,77%

Ação incluída: BR Distribuidora

Ação excluída: Sabesp

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 Iguatemi (IGTA3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 MRV (MRVE3) 20

Santander

Desempenho em outubro: -0,67%

Desempenho no ano: 21,68%

Ação incluída: Cesp

Ação excluída: Cemig

Ação Peso, em % Cesp (CESP6) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Terra

Desempenho em outubro: -0,64%

Desempenho no ano: 22,18%

Ação incluída: Engie

Ação excluída: AES Tietê

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20% EDP Brasil (ENBR3) 20% Engie (EGIE3) 20% Itaú Unibanco (ITUB4) 20% Valid (VLID3) 20%

Toro Investimentos

Desempenho em outubro: 4,72%

Desempenho no ano: 23,37%

Não houve alterações na carteira no mês

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Sabesp (SBSP3) 20 Suzano (SUZB3) 20 Taesa (TAEE11) 20

XP Investimentos

Desempenho em outubro: -3,9%

Desempenho no ano: 14,5%

Ações incluídas: CTEEP e Sanepar

Ações retiradas: EDP e Engie

Ação Peso, em % AES Tietê (TIET11) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20 CTEEP (TRPL4) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Taesa (TAEE11) 20

