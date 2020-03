As ações que pagam dividendos mais indicadas para março

São Paulo – As ações da Taesa (TAEE11), empresa de transmissão de energia, e as ações da empresa de telecomunicações Telefônica Vivo (VIVT4) lideram as recomendações de corretoras para março entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados por seis das 16 carteiras consultadas pelo site EXAME.

Segundo os analistas, a Taesa permanece com boa perspectiva de crescimento, sólida execução das novas concessões e um atrativo dividend yield (retorno em dividendos em relação ao preço da ação) Além das units da companhia se beneficiarem dos juros mais baixos.

No caso da Telefônica Vivo, a companhia aprovou uma proposta para conversão de ações preferenciais (do tipo PN com código VIVT4) em ordinárias (do tipo ON com código VIVT3) na proporção um para um.

O processo ainda deve passar pela aprovação da Anatel, Assembleia Geral Extraordinária e dos Acionistas Titulares de Ações Preferenciais da Companhia. A unificação das ações pode ser uma oportunidade para um aumento no retorno em dividendos.

Veja, a seguir, a lista das ações pagadoras de dividendos mais recomendadas para o mês pelas 16 casas de análise, bem como a carteira recomendada de cada uma delas.

As recomendações para março As ações estão organizadas pela quantidade de indicações.

Ação Recomendações Taesa (TAEE11) 6 Telefônica Vivo ( VIVT4) 6 Engie Brasil (EGIE3) 4 BB Seguridade (BBSE3) 4 Itaúsa (ITSA4) 4 BR Distribuidora (BRDT3) 4 Banco do Brasil (BBAS3) 4 AES Tietê (TIET11) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 3 Sanepar (SAPR11) 3 B3 (B3SA3) 3 IBR Brasil (IRBR3) 3 CPFL Energia ( CPFE3) 3 Transmissão Paulista ( TRPL4) 3 EDP Energia (ENBR3) 2 Banrisul ( BRSR6) 2 Hypera Pharma ( HYPE3) 1 Iguatemi ( IGTA3) 1 Cyrela ( CYRE3) 1 Energisa ( ENGI11) 1 Tenda ( TEND3) 1 TIM ( TIMP3) 1 Wiz ( WIZS3) 1 Neoernergia ( NEOE3) 1 Sabesp ( SBSP3) 1 Suzano ( SUZB3) 1 Cemig ( CMIG4) 1 Porto Seguro ( PSSA3) 1 Odontoprev ( ODPV3) 1 Tupy ( TUPY3) 1 Arezzo (ARZZ3F) 1 Embraer ( EMBR3) 1 Vale ( VALE3) 1 Copel ( CPLE6) 1 MRV ( MRVE3) 1 Bradesco ( BBDC4) 1

As carteiras recomendadas para este mês

Ativa

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Iguatemi (IGTA3) 20 Cyrela (CYRE3) 20

Ágora

Ação Peso, em % Energisa (ENGI11) 20 Taesa (Taesa) 20 Tenda (TEND3) 20 TIM (TIMP3) 20 Sanepar (SAPR11) 20

Elite

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Genial

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 WIZ (WIZS3) 20 Banrisul (BRSR6) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20

Guide

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Neoenergia (NEOE3) 20

Modalmais

Ação Peso, em % Itausa (ITSA4) 20 Banco do Brasil (BBAS3) 20 Taesa (TAEE11) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Mycap

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Cemig (CMIG4) 20 B3 (B3SA3) 20 EDP Energia (ENBR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Necton

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL (CPFE3) 20 EDP Energia (ENBR3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Odontoprev (ODPV3) 20

Nova Futura

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Planner

Ação Peso, em % AES Tiete (TIET11) 20 Banrisul (BRSR6) 20 Arezzo (ARZZ3) 20 Engie (EGIE3) 20 Tupy (TUPY3) 20

Quantitas

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Embraer (EMBR3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Vale (VALE3) 20

Rico

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Copel (CPLE6) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 MRV (MRVE3) 20

Santander

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Terra

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 AES Tiete (TIET11) 20 Engie BR (EGIE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Toro

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Sabesp (SBSP3) 20 Suzano (SUZB3) 20 Taesa (TAEE11) 20

XP Investimentos