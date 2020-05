As ações que pagam dividendos mais indicadas para maio

As ações da Taesa (TAEE11), empresa de transmissão de energia, e as ações da empresa de telecomunicações Telefônica Vivo (VIVT4) seguem na liderança das recomendações de corretoras para maio entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados por 8 das 16 carteiras consultadas pela Exame.

Segundo analistas, a Telefônica deve se beneficiar com a flexibilização da Lei de Teles e os ganhos de eficiência gerados pelos investimentos em tecnologia.

Já a Taesa, os analistas destacam a atuação da empresa no mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil (com receitas baseadas em contratos pré-estabelecidos). Além das units da companhia se beneficiarem dos juros mais baixos.

Ação Recomendações Telefônica Vivo (VIVT4) 8 Taesa (TAEE11) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 5 Itaúsa (ITSA4) 5 Transmissão Paulista (TRL4) 5 BB Seguridade (BBSE3) 4 Sanepar (SAPR11) 4 B3 (B3SA3) 4 Engie Brasil (EGIE3) 3 Bradesco (BBDC4) 3 Klabin (KLBN11) 3 AES Tietê (TIET11) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 2 EDP Energia (ENBR3) 2 CPFL (CPFE3) 2 Vale (VALE3) 2 Hypera Pharma (HYPE3) 1 Tenda (TEND3) 1 TIM (TIMP3) 1 BR Malls (BRML3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Santander (SANB11) 1 Tegma (TGMA3) 1 Tupy (TUPY3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Copel (CPLE6) 1 SLC (SLCE3) 1

Ativa

Desempenho em abril: -0,34%

Desempenho no ano: -34,2%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20

Ágora

Desempenho em abril: 5,90%

Desempenho no ano: -20,90%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Tenda (TEND3) 20 TIM (TIMP3) 20 Sanepar (SAPR11) 20

Elite

Desempenho em abril: 1,41%

Desempenho no ano: -24,52%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Guide Investimentos

Desempenho em abril: 9,92%

Desempenho no ano: -44,8%

Ações excluídas: BR Distribuidora, Neoenergia e Itaúsa.

Ações incluídas: Bradesco, Klabin e AES Tiete.

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 20 B3 (B3SA3) 20 Klabin (KLBN11) 20 Sanepar (SAPR11) 20 AES Tietê (TIET11) 20

Genial

Desempenho em abril: 4,38%

Desempenho no ano: -32,05%

Ações incluídas: BR Malls (BRML3), Taesa (TAEE11) e Transmissão Paulista (TRL4)

Ações retiradas: Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Cyrela (CYRE3)

Ação Peso, em % BR Malls (BRML3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Transmissão Paulista (TRL4) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20

Modalmais

Desempenho em abril: 5,94%

Desempenho no ano: -26,6%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Itaúsa (ITSA4) 20 Banco do Brasil (BBASE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Mycap

Desempenho em abril: 5,53%

Desempenho no ano: -25,90%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Cemig (CMIG4) 20 B3 (B3SA3) 20 EDP Energia (ENBR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Necton



Desempenho em abril: 4,5%

Desempenho no ano: -26,3%.

Ações incluídas: Bradesco (BBDC4)

Ações retiradas: Banco do Brasil (BBAS3)

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 20 CPFL (CPFE3) 20 EDP Energia (ENBR3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Odontoprev (ODPV3) 20

Nova Futura

Desempenho em abril: 1,78%

Desempenho no ano: -16,81%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Planner

Desempenho em abril: 3,94%

Desempenho no ano: -35,97%

Ações incluídas: Klabin (KLBN11), Santander (SANB111) e Tegma (TGMA3)

Ações retiradas: AES Tietê (TIET11), Alupar (ALUP11) e Engie (EGIE3)

Ação Peso, em % Klabin (KLBN11) 20 Santander (SANB11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Tegma (TGMA3) 20 Tupy (TUPY3) 20

Quantitas

Desempenho em abril: 3,60%

Desempenho no ano: -32,20%

Ações incluídas: Eletrobras (ELET6)

Ações retiradas: CPFL Energia (CPFE3)

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Taesa (TAEE11) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Vale (VALE3) 20

Rico

Desempenho em abril: 2,45%

Desempenho no ano: -34,1%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Engie (EGIE3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Copel (CPLE6) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Desempenho em abril: 5,92%

Desempenho no ano: -36,21%

Ação incluída: Klabin (KLBN11)

Ação excluída: Engie (EGIE3)

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 Klabin (KLBN11) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Terra

Desempenho em abril: 3,76%

Desempenho no ano: -30,80%

Ação incluída: : SLC (SLCE3)

Ação retirada: Cesp (CESP6)

Ação Peso, em % AES Tietê (TIET11) 20 Bradesco (BBDC4) 20 SLC (SLCE3) 20 B3 (B3SA3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Toro

Desempenho em abril: 8,83%

Desempenho no ano: -19,08%

Ação incluída: Sanepar (SAPR11) e Itaúsa (ITSA4)

Ação retirada: Sabesp (SBSP3) e Bradesco (BBDC4)

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20

XP Investimentos

Desempenho em abril: 3,80%

Desempenho no ano:-20,5%.

Não houve alteração na carteira.