As ações que pagam dividendos mais indicadas para janeiro

São Paulo – As ações da Vale (VALE3) lideraram as recomendações de corretoras e bancos para janeiro, entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis das empresas foram sugeridos em 6 das 15 carteiras recebidas pelo site EXAME.

As ações da Itaúsa (ITSA4), holding do Itaú Unibanco, ficaram em segundo lugar no ranking do mês, com cinco indicações. O próprio Itaú ficou na terceira posição, empatado com a Engie Brasil (EGIE3), com quatro recomendações cada um.

Os dividendos são uma parte do lucro das empresas distribuída entre os acionistas. Em 2018, o Idiv (Índice de Dividendos da Bolsa brasileira) subiu 16%, enquanto o Ibovespa, o principal índice de referência da B3, teve alta de 15%.

Mudanças

Em 2019, há uma nova metodologia no ranking de desempenho mensal das carteiras recomendadas com foco em dividendos. A cada mês, as corretoras farão um portfólio exclusivo para o site EXAME contendo 5 papéis e seus respectivos pesos.

Todas as carteiras terão a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não poderão ser substituídos posteriormente —ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

A corretora que deixar de enviar o portfólio em algum mês do ano, só poderá voltar a fazer parte do ranking em janeiro do ano seguinte. O mesmo vale para corretoras que ficaram de fora em 2019: elas só poderão eventualmente fazer parte da lista no ano que vem.

A partir de fevereiro, vamos publicar junto com as carteiras as rentabilidades mensais e acumuladas em 2019, dando início ao ranking de desempenho dos portfólios participantes.

As recomendações para janeiro

Veja abaixo a lista com todas as ações indicadas por 15 corretoras para o mês de janeiro. Elas estão organizadas pela quantidade de indicações.

Ação Recomendações Vale (VALE3) 6 Itaúsa (ITSA4) 5 Engie Brasil (EGIE3) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 4 AES Tietê (TIET11) 3 B3 (B3SA3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 3 Kroton (KROT3) 3 Taesa (TAEE11) 3 Ambev (ABEV3) 2 Banco do Brasil (BBAS3) 2 Comgás (CGAS5) 2 Copasa (CSMG3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Klabin (KLBN11) 2 Sanepar (SAPR11) 2 Santander (SANB11) 2 Telefônica Vivo (VIVT4) 2 Alupar (ALUP11) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 Banco ABC Brasil (ABCB4) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Cyrela (CYRE3) 1 Energisa (ENGI11) 1 Estácio (ESTC3) 1 Eztec (EZTC3) 1 Fleury (FLRY3) 1 Hering (HGTX3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Metal Leve (LEVE3) 1 MRV (MRVE3) 1 Natura (NATU3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Suzano (SUZB5) 1 Tenda (TEND3) 1 TIM (TIMP3) 1 Unipar (UNIP6) 1

As carteiras recomendadas para janeiro

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 15 corretoras para o mês de janeiro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Ação Peso, em % Ambev (ABEV3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Klabin (KLBN11) 20 Kroton (KROT3) 20 Taesa (TAEE11) 20

Bradesco

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Banco ABC Brasil (ABCB4) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Taesa (TAEE11) 20 Tenda (TEND3) 20

Coinvalores

Ação Peso, em % Comgás (CGAS5) 20 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Natura (NATU3) 20 Santander (SANB11) 20

Elite

Ação Peso, em % Copasa (CSMG3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Eztec (EZTC3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Klabin (KLBN11) 20

Genial

Ação Peso, em % AES Tietê (TIET11) 20 Estácio (ESTC3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Metal Leve (LEVE3) 20 Unipar (UNIP6) 20

Guide

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Sanepar (SAPR11) 20 Vale (VALE3) 20

Necton

Ação Peso, em % Arezzo (ARZZ3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Bradespar (BRAP4) 20 Comgás (CGAS5) 20 Taesa (TAEE11) 20

Nova Futura

Ação Peso, em % Ambev (ABEV3) 20 B3 (B3SA3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Sabesp (SBSP3) 20 Santander (SANB11) 20

Planner

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 20 Fleury (FLRY3) 20 Hering (HGTX3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 TIM (TIMP3) 20

Quantitas

Ação Peso, em % Alupar (ALUP11) 20 Banco do Brasil (BBAS3) 20 Hypera (HYPE3) 15 Kroton (KROT3) 15 Vale (VALE3) 30

Rico

Ação Peso, em % Equatorial (EQTL3) 20 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 MRV (MRVE3) 20 Vale (VALE3) 20

Santander

Ação Peso, em % Copasa (CSMG3) 20 Energisa (ENGI11) 20 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Terra

Ação Peso, em % AES Tietê (TIET11) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20 Vale (VALE3) 20

Toro

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Kroton (KROT3) 20 Suzano (SUZB5) 20 Vale (VALE3) 20

XP Investimentos