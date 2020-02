As ações que pagam dividendos mais indicadas para fevereiro

São Paulo – As ações da Taesa (TAEE11), empresa de transmissão de energia, lideram as recomendações de corretoras para fevereiro entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados por sete das 16 carteiras consultadas pelo site EXAME.

Segundo os analistas, a companhia oferece maior previsibilidade em seus resultados, considerando sua atuação no mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil (com receitas baseadas em contratos pré-estabelecidos). Além das units da companhia se beneficiarem dos juros mais baixos.

A companhia também pode se beneficiar de investimentos no setor, podendo entrar em novos projetos ou aproveitar oportunidades de fusões e aquisições para acelerar seu crescimento.

Outro destaque entre as ações boas pagadoras de dividendos está a BR Distribuidora (BRDT3), mencionada em seis das carteiras analisadas. Os analistas se mostram otimistas com a companhia após a privatização e destacam a possibilidade da empresa reduzir os custos operacionais, além de ter baixo endividamento.

Vale destacar que os dividendos são uma parte do lucro das empresas distribuída entre os acionistas. Em janeiro, o IDIV, índice da Bolsa que reúne papéis pagadores de dividendos, teve queda de 1,55%, enquanto o Ibovespa, o principal índice de referência da B3, caiu 1,64%.

Veja, a seguir, a lista das ações pagadoras de dividendos mais recomendadas para o mês pelas 16 casas de análise, bem como a carteira recomendada de cada uma delas.

As recomendações para fevereiro

As ações estão organizadas pela quantidade de indicações.

Ação Recomendações Taesa (TAEE11) 7 BR Distribuidora (BRDT3) 6 Itaúsa (ITSA4) 6 Telefônica Vivo (VIVT4) 6 Banco do Brasil ( BBAS3) 3 B3 ( B3SA3) 3 Itaú Unibanco (ITUB4) 3 Engie (Brasil (EGIE3)) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 IRB Brasil (IRBR3) 3 CPFL (CPFE3) 3 Transmissão Paulista (TRPL4) 3 Cyrela (CYRE3) 2 Sanepar (SAPR11) 2 MRV (MRVE3) 2 Eletrobras (ELET6) 2 Sabesp ( SBSP3) 2 Hypera ( HYPE3) 1 Iguatemi ( IGTA3) 1 Energisa (ENGI11)) 1 Tenda (TEND3) 1 TIM (TIMP3) 1 Ser Educacional (SEER3) 1 Cielo (CIEL3) 1 Banrisul (BRSR6) 1 Neoenergia (NEOE3) 1 EDP Energia (ENBR3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Banco Pan (BPAN4) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Suzano (SUZB3) 1 AES Tietê ( TIET11) 1

As carteiras recomendadas para este mês

Ativa

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Hypera Pharma (HYPE3) 20 Engie Brasil (EGIE3) 20 Iguatemi (IGTA3) 20 Cyrela (CYRE3) 20

Ágora Investimentos

Ação Peso, em % Energisa (ENGI11) 20 Taesa (Taesa) 20 Tenda (TEND3) 20 TIM (TIMP3) 20 Sanepar (SAPR11) 20

Elite

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Genial

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Ser Educacional (SEER3) 20 Cielo (CIEL3) 20 Banrisul (BRSR6) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Cyrela (CYRE3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 MRV (MRVE3) 20 Neoenergia (NEOE3) 20

Modalmais

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 BR Distribuidora (BRDT3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Mycap

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 B3 (B3SA3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Necton

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) CPFL (CPFE3) 20 EDP Energia (ENBR3) 20 Porto Seguro (PSSA3) 20 Sabesp (SBSP3) 20

Nova Futura

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Planner

Ação Peso, em % Alpargatas (ALPA4) 20 Banco Pan (BPAN4) 20 Arezzo (ARZZ3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Klabin (KLBN11) 20

Quantitas

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Embraer (EMBR3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Taesa (TAEE11) 20

Rico

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 Transmissão Paulista (TRPL4) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 MRV (MRVE3) 20

Santander

Ação Peso, em % BR Distribuidora (BRDT3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 IRB Brasil (IRBR3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Terra

Ação Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Energias BR (ENBR3) 20 Engie BR (EGIE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT4) 20

Toro

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Sabesp (SBSP3) 20 Suzano (SUZB3) 20 Taesa (TAEE11) 20

XP Investimentos