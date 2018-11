As ações mais recomendadas para novembro, segundo 16 corretoras

São Paulo — As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) lideraram com folga o ranking das recomendações de bancos e corretoras para novembro. Os papéis da estatal foram citados em 12 das 16 carteiras recebidas pelo site EXAME neste mês.

Na segunda colocação, ficaram as ações da B3 (B3SA3), operadora da Bolsa brasileira, com sete indicações. Já na terceira posição do pódio, houve um empate entre Gerdau (GGBR4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Vale (VALE3).

Em outubro, a carteira com melhor desempenho foi a da corretora Toro, que registrou valorização de 23,1%, enquanto o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subiu 10,19% no período.

Do outro lado, a lista de recomendações da corretora Ativa foi a que menos brilhou no mês passado, com variação positiva de 5,50%. Nenhuma carteira teve desempenho negativo em outubro. Confira as performances abaixo.

Desempenho das carteiras em outubro

Instituição Desempenho em outubro, em % Desempenho em 2018, em % Toro Investimentos 23,10 41,35 Terra 21,90 43,90 Guide 17,67 22,61 Quantitas 15,58 11,79 Magliano 12,93 7,85 Elite 11,92 34,32 BB Investimentos 11,80 17,10 Coinvalores 11,50 22,10 Genial Investimentos 11,28 15,77 Socopa 10,72 23,24 Nova Futura 9,45 44,00 Bradesco 9,20 16,60 Rico 7,32 4,43 Spinelli 7,00 19,50 Planner 6,36 10,90 Ativa 5,50 1,20

As ações mais indicadas para novembro

Para a Petrobras, os analistas da Guide disseram que, no curto prazo, alguns “triggers” sustentam a recomendação de compra das ações da estatal, como a continuidade da venda de ativos onshore e expectativa de venda dos barris relacionados à cessão onerosa com a União.

“Além disso, a Petrobras deve continuar a se beneficiar dos preços mais altos do petróleo e real mais desvalorizado (algo que tem impulsionado margens e geração de caixa operacionais da companhia nos últimos resultados trimestrais)”, afirmou a Guide em relatório.

Já para a B3, a Rico ressaltou que recomenda a compra dos papéis da empresa por acreditar que ela detém e deverá manter no curto, médio e longo prazo uma participação bem consolidada nas plataformas de negociação e pós-negociação de ativos financeiros, evoluindo no processo de integração verticalizada de seus negócios.

Além disso, a corretora afirmou em relatório que vê com bons olhos a “captação de importantes sinergias da combinação de negócios com a Cetip, na prática um monopólio com relevantes barreiras à entrada, retornos e margens elevadas, papel que se beneficia de um ambiente otimista, mas que também é considerado defensivo, uma vez que possui uma importante diversificação de receitas”.

Veja as ações recomendadas para novembro

Ação Recomendações Petrobras (PETR4) 12 B3 (B3SA3) 7 Gerdau (GGBR4) 6 Itaú Unibanco (ITUB4) 6 Vale (VALE3) 6 Usiminas (USIM5) 5 Ambev (ABEV3) 4 Banco do Brasil (BBAS3) 4 Itaúsa (ITSA4) 4 Lojas Renner (LREN3) 4 Magazine Luiza (MGLU3) 4 Pão de Açúcar (PCAR4) 4 Braskem (BRKM5) 3 Equatorial (EQTL3) 3 IRB Brasil (IRBR3) 3 Klabin (KLBN11) 3 Kroton (KROT3) 3 Lojas Americanas (LAME4) 3 Rumo (RAIL3) 3 Suzano (SUZB3) 3 Ultrapar (UGPA3) 3 B2W (BTOW3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 Bradesco (BBDC4) 2 BRF (BRFS3) 2 Cosan (CSAN3) 2 CSN (CSNA3) 2 CVC Brasil (CVCB3) 2 Cyrela (CYRE3) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 M Dias Branco (MDIA3) 2 MRV (MRVE3) 2 Natura (NATU3) 2 Randon (RAPT4) 2 Via Varejo (VVAR11) 2 Alpargatas (ALPA4) 1 Ânima Educação (ANIM3) 1 Azul (AZUL4) 1 BR Malls (BRML3) 1 CCR (CCRO3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Comgás (CGAS5) 1 Duratex (DTEX3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Embraer (EMBR3) 1 Energias do Brasil (ENBR3) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 Estácio (ESTC3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Grendene (GRND3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hypermarcas (HYPE3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 JBS (JBSS3) 1 Linx (LINX3) 1 Localiza (RENT3) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Movida (MOVI3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Panvel (PNVL3) 1 Qualicorp (QUAL3) 1 Sanepar (SAPR11) 1 Santander Brasil (SANB11) 1 Taesa (TAEE11) 1 Telefônica Brasil (VIVT4) 1 Tenda (TEND3) 1 Trisul (TRIS3) 1 Unidas (LCAM3) 1 Unipar (UNIP6) 1 Valid (VLID3) 1

Carteiras Recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 16 corretoras para novembro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em outubro: 5,50%

Desempenho em 2018: 1,20%

Ação incluída: BR Malls e Usiminas.

Ações retiradas: Gerdau e Raia Drogasil.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B2W (BTOW3) Não disponível 10 BR Malls (BRML3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Klabin (KLBN11) Não disponível 15 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Usiminas (USIM5) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

BB Investimentos

Desempenho em outubro: 11,80%

Desempenho em 2018: 17,10%

Ações incluídas: Ambev, Cyrela e Ultrapar.

Ações retiradas: BR Malls, Smiles e Vale.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 B2W (BTOW3) Não disponível 10 Cyrela (CYRE3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Lojas Renner (LREN3) Não disponível 10 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 10 Taesa (TAEE11) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3 ) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho em outubro: 9,20%

Desempenho em 2018: 16,60%

Ações incluídas: Sanepar, Petrobras e CVC.

Ações retiradas: Copasa, Pão de Açúcar e Itaú Unibanco.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) 30,00 10 Banco do Brasil (BBAS3) 47,00 10 CVC Brasil (CVCB3) 60,00 10 Gerdau (GGBR4) 25,00 10 Lojas Renner (LREN3) 40,00 10 Petrobras (PETR4) 40,00 10 Rumo (RAIL3) 20,00 10 Sanepar (SAPR11) 90,00 10 Suzano (SUZB3) 68,00 10 Vale (VALE3) 69,00 10

Coinvalores

Desempenho em outubro: 11,50%

Desempenho em 2018: 22,10%

Ações incluídas: Cosan e Iguatemi.

Ações retiradas: Kroton e MRV.

Ação Não disponível Peso, em % Azul (AZUL4) Não disponível 6 B3 (B3SA3) Não disponível 8 Bradesco (BBDC4) Não disponível 8 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Cosan (CSAN3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 Iguatemi (IGTA3) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 8 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 8 Rumo (RAIL3) Não disponível 6 Suzano (SUZB3) Não disponível 6 Trisul (TRIS3) Não disponível 6 Vale (VALE3) Não disponível 8

Elite

Desempenho em outubro: 11,92%

Desempenho em 2018: 34,32%

Ação incluída: Unidas.

Ação retirada: B3.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 10 Engie Brasil (EGIE3) Não disponível 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 10 MRV (MRVE3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Unidas (LCAM3) Não disponível 10 Unipar (UNIP6) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial Investimentos

Desempenho em outubro: 11,28%

Desempenho em 2018: 15,77%

Ações incluídas: Alpargatas, Ânima Educação, B3, Duratex, Linx, Santander Brasil e Natura.

Ações retiradas: Aliansce, Itaúsa, Lojas Americanas, Marcopolo, Pão de Açúcar, Suzano e Totvs.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Alpargatas (ALPA4) Não disponível 10 Ânima Educação (ANIM3) Não disponível 10 B3 (B3SA3) Não disponível 10 Duratex (DTEX3) Não disponível 10 Linx (LINX3) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Randon (RAPT4) Não disponível 10 Santander Brasil (SANB11) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10

Guide

Desempenho em outubro: 17,67%

Desempenho em 2018: 22,61%

Ações incluídas: Banco do Brasil, CVC, CSN e Marcopolo.

Ações retiradas: Cesp, Gerdau, Itaú Unibanco e IRB Brasil Resseguros.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 10 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 Cemig (CMIG4) Não disponível 10 CSN (CSNA3) Não disponível 10 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 10 Embraer (EMBR3) Não disponível 10 Marcopolo (POMO4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

Magliano

Desempenho em outubro: 12,93%

Desempenho em 2018: 7,85%

Ações incluídas: B3, Kroton e Pão de Açúcar.

Ações retiradas: Cemig, Petrobras e Taesa.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) 21,31 10 B3 (B3SA3) 30,65 10 BB Seguridade (BBSE3) 32,76 10 Bradesco (BBDC4) 40,70 10 BRF (BRFS3) 29,14 10 Energias do Brasil (ENBR3) 16,87 10 Itaúsa (ITSA4) 13,59 10 Klabin (KLBN11) 25,80 10 Kroton (KROT3) 15,36 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 98,03 10

Nova Futura

Desempenho em outubro: 9,45%

Desempenho em 2018: 44,00%

Ações incluídas: BB Seguridade, Braskem, CSN, Estácio, Kroton, Magazine Luiza e Ultrapar.

Ações retiradas: Itaú Unibanco, TIM, Gerdau, Porto Seguro e Weg.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 5 Braskem (BRKM5) Não disponível 5 CSN (CSNA3) Não disponível 5 Eletrobras (ELET3) Não disponível 5 Estácio (ESTC3) Não disponível 5 Kroton (KROT3) Não disponível 5 Lojas Renner (LREN3) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 5 Rumo (RAIL3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 5

Planner

Desempenho em outubro: 6,36%

Desempenho em 2018: 10,90%

Ações incluídas: Braskem, Comgás, Gerdau, Itaúsa e Klabin.

Ações retiradas: BB Seguridade, Copel, Itaú Unibanco, Odontoprev e Suzano.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 59,00 10 Comgás (CGAS5) 63,00 10 Ferbasa (FESA4) 25,00 10 Gerdau (GGBR4) 20,40 10 Itaúsa (ITSA4) 14,54 10 Klabin (KLBN11) 25,00 10 Lojas Renner (LREN3) 34,00 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 95,00 10 Telefônica Brasil (VIVT4) 46,00 10 Ultrapar (UGPA3) 55,00 10

Quantitas

Desempenho em outubro: 15,58%

Desempenho em 2018: 11,79%

Ações incluídas: Cyrela e Petrobras.

Ação retirada: BR Distribuidora e Hypermarcas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 7,5 Cyrela (CYRE3) Não disponível 5 Grendene (GRND3) Não disponível 5 Guararapes (GUAR3) Não disponível 15 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Kroton (KROT3) Não disponível 7,5 M Dias Branco (MDIA3) Não disponível 10 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 5 Multiplan (MULT3) Não disponível 5 Panvel (PNVL3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Randon (RAPT4) Não disponível 7,5 Vale (VALE3) Não disponível 7,5

Rico

Desempenho em outubro: 7,32%

Desempenho em 2018: 4,43%

Ações incluídas: Usiminas, Petrobras, Equatorial e Lojas Americanas.

Ações retiradas: Vale, Banco do Brasil, Suzano e Klabin.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 12,5 Equatorial (EQTL3) Não disponível 12,5 Gerdau (GGBR4) Não disponível 12,5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 12,5 Localiza (RENT3) Não disponível 12,5 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 12,5 Petrobras (PETR4) Não disponível 12,5 Usiminas (USIM5) Não disponível 12,5

Socopa

Desempenho em outubro: 10,72%

Desempenho em 2018: 23,24%

Ação incluída: Pão de Açúcar.

Ação retirada: IRB Brasil Resseguros.

Ações Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 20% Ecorodovias (ECOR3) Não disponível 20% Equatorial (EQTL3) Não disponível 20% Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 20% Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 20%

Spinelli

Desempenho em outubro: 7,00%

Desempenho em 2018: 19,50%

Ações incluídas: Usiminas, M.Dias Branco e Movida.

Ações retiradas: Gerdau, Ambev e Smiles.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 10 Ecorodovias (ECOR3) Não disponível 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 M.Dias Branco (MDIA3) Não disponível 10 Movida (MOVI3) Não disponível 10 MRV (MRVE3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

Terra Investimentos

Desempenho em outubro: 21,90%

Desempenho em 2018: 43,90%

Ações retiradas: Cemig e Localiza.

Ações incluídas: BRF e Lojas Americanas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BRF (BRFS3) 30,00 15 Cosan (CSAN3) 44,50 15 Gerdau (GGBR4) 21,00 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 53,90 15 Lojas Americanas (LAME4) 21,00 15 Petrobras (PETR4) 33,00 15 Valid (VLID3) 25,00 10

Toro Investimentos

Desempenho em outubro: 23,10%

Desempenho em 2018: 41,35%

Ações incluídas: IRB Brasil, JBS, Lojas Americanas e Qualicorp.

Ações retiradas: Banco do Brasil, BRF, Itaúsa e Marisa.