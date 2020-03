As ações mais recomendadas para março, segundo 20 corretoras

São Paulo – As ações da Petrobras (PETR4) lideraram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para março. Os papéis da estatal foram citados em 10 das 20 carteiras consultadas pela EXAME neste mês.

As ações da Lojas Renner (LREN3) ficaram na segunda posição, com nove indicações. Os papéis da JBS (JBSS3) completaram o pódio, com oito recomendações.

Em fevereiro, o Ibovespa fechou em queda de 8,43%. O mau desempenho do índice se deve ao surto de coronavírus em todo o mundo. Segundo analistas, o receio dos investidores está relacionado ao risco de uma pandemia até os impactos que a doença trará para principalmente para economia chinesa e norte-america.

Entre as carteiras que participam do ranking todas apresentaram desempenho negativo. A carteira da Socopa foi a que teve a maior queda, com desvalorização de -14,33% e a da Quantitas, a menor, recuando -4,32%.

A cada mês, as casas consultadas enviam a EXAME um portfólio contendo 10 ações e seus respectivos pesos. Para saber quais foram as ações mais recomendadas no mês passado veja aqui.

Todas as carteiras terão a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não poderão ser substituídos posteriormente – ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

Veja as ações mais indicadas para março, e na sequência, a carteira recomendada por cada casa de análise:

Ação Recomendações Petrobras (PETR4) 10 Lojas Renner (LREN3) 9 JBS (JBSS3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 7 Magazine Luiza (MGLU3) 6 Vale ( VALE3) 6 Banco do Brasil ( BBAS3) 6 Iguatemi ( IGTA3) 5 Bradesco ( BBDC4) 5 IRB Brasil (I RBR3) 5 Magazine Luiza ( MGLU3) 5 Hapvida ( HAPV3) 5 Pão de Açucar ( PCAR4)) 4 Cyrela ( CYRE3) 4 Taesa ( TAEE11) 4 B3 ( B3SA3) 4 Sanepar ( SAPR11) 3 Raia Drogasil ( RADL3) 3 Via Varejo ( VVAR3) 3 Eztec ( EZTC3) 3 Cogna ( COGN3) 3 CVC ( CVCB3) 3 Localiza (RENT3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Weg ( WEGE3)) 3 Estacio (YDUQS) 2 Equatorial ( EQTL3) 2 Locamerica ( LCAM3)) 2 Klabin ( KLBN11) 2 Marfrig ( (MRFG3) 2 MRV ( MRVE3) 2 Lojas Americanas (LAME4) 2 Cosan ( CSAN3) 2 Even ( EVEN3) 2 Fleury ( FLRY3) 2 Natura ( NTCO3) 2 Movida (MOVI3) 2 B2W ( BTOW3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Energisa ( ENGI11) 1 Totvs ( TOTS3) 1 Trisul ( TRIS3) 1 Ultrapar (UGPA3 1 BR Properties ( BRPR3) 1 Minerva ( BEEF3) 1 Tegma ( TGMA3) 1 Unidas ( LCAM3) 1 Arezzo ( ARZZ3) 1 Copel ( CPLE6) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 CPFL Energia ( CPFE3) 1 Randon ( RAPT4) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 EDP Brasil ( ENBR3) 1 Linx ( LINX3) 1 Marcopolo ( POMO4)) 1 Odontoprev ( ODPV3) 1 Itaúsa ( ITSA4) 1 Tenda ( TEND3) 1 EFF Small11 1 Panvel ( (PNVL3) 1 Sinqia ( SQIA3) 1 Petrobras (PETR3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:

Casa de análise Desempenho em fevereiro, em % Quantitas -4,32% MyCap -6,37% BB Investimentos -6,66% Elite -6,77% Nova Futura -7,03% Planner -7,88% Toro -7,99% Necton -8,37% Ativa Investimentos -8,39% Genial Investimentos -8,42% Ágora Investimentos -8,50% Modalmais -8,50% XP Investimentos -8,60% Guide -8,90% Benndorf Research -9,87% Terra -10,13% Santander -11,10% Rico -11,83% Capital Research -12,70% Socopa -14,33%



Ágora Investimentos

Desempenho em fevereiro: -8,5%

Ações incluídas: Sanepar e Energisa.

Ações retiradas: Randon e Vale.

Ação Peso, em % B2W (BTOW3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Energisa (ENGI11) 10 Totvs (TOTS3) 10 Trisul (TRIS3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10 Sanepar (SAPR11) 10

Ativa Investimentos

Desempenho em fevereiro: -8,39%

Ações incluídas: Equatorial, BR Properties, Locamerica.

Ações retiradas: ENBR3, Cyrela, Henring e JBS.



Ação Peso, em % BR Properties (BRPR3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Estacio (YDUQS) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Locamerica (LCAM3) 10 Pão de Açucar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 5

BB Investimentos

Desempenho em fevereiro: -6,66%

Ações Incluídas: Itaú Unibanco, Marfrig, MRV, Raia Drogasil.

Ações retiradas: Lojas Americanas, Movida, Petrobras, Tupy.

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Marfrig (MRFG3) 10 MRV (MRVE3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Taesa (TAEE11) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Benndorf Research

Desempenho em fevereiro: -9,87%

Ações incluídas: Taesa, Bradesco, Lojas Americanas, Raia Drogasil,IRB Brasil e Cogna.

Ações retiradas: Hapvida, Vivara, Banco Inter, Iguatemi, Sinqia e Azul.

Ação Peso, em % Minerva Foods (BEEF3) 10 Taesa (TAEE11) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Lojas Americanas (LCAM4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 Eztec (EZTC3) 10 Cogna (COGN3) 10

Capital Research

Desempenho em fevereiro: -12,7%

Ações incluídas: Equatorial e Fleury.

Ações excluídas: IRB Brasil e Engie.

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cosan (CSAN3) 10 CVC (CVCB3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Even (EVEN3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Tegma (TGMA3) 10 Unidas (LCAM3) 10

Elite

Desempenho em fevereiro: -6,77%

Não houve alterações na carteira do mês.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Weg (WEGE3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em fevereiro: -8,42%

Ações incluídas: Arezzo.

Ações retiradas: Yduq3.

Ação Peso, em % Arezzo (ARZZ3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Aliansce (ALSO3) 10 Petrorio (PRIO3) 10 Alpargatas (ALPA4) 10 Eztec (EZTC3) 10 Weg (WEGE3) 10

Guide

Desempenho em fevereiro: -8,90%

Ações incluídas: Natura.

Ações retiradas: Banco Inter.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Natura (NTCO3) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 JBS (JBSS3) 10

Modalmais

Desempenho em fevereiro: -8,5%

Ações incluídas: Itaú Unibanco, Raia Drogasil, Intermédica, Fleury, Hapvida, Bradesco, Cyrela, Omega, Taesa e JHSF Participações

Ações retiradas: B2W, BR Distribuidora, Cosan, JBS, Klabin, Lojas Marisa, Minerva, Petrorio, Vivara e Yduqs.

Ação Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) 15 Raia Drogasil (RADL3) 15 Intermédica (GNDI3) 15 Fleury (FLRY3) 15 Hapvida (HAPV3) 15 Bradesco (BBDC4) 5 Cyrela (CYRE3) 5 Omega Geração (OMGE3) 5 Taesa (TAEE11) 5 JHSF Participações (JHSF3) 5

MyCap

Desempenho em fevereiro: -6,37%

Ações incluídas: Petrobras, EDP Energia, Hypera, Pão de Açúcar, Telefônica Vivo, Raia Drogasil, Sanepar.

Ações retiradas: Hypermarcas, Neoenergia, Totvs, Magazine Luiza, Minerva, Trisul e Vale.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 EDP Brasil (ENBR3) 10 Hypera (HYPE3) 10 Pão de Açucar (PCAR4) 10 Telefônica Vivo (VIVT4 ) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Sanepar (SAPR11 ) 10 Natura (NTCO3) 10

Necton

Desempenho em fevereiro: -8,37%

Ações incluídas: Lojas Renner.

Ações retiradas: Hermes Pardini.

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 Even (EVEN3) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Movida (MOVI3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Oi (OIBR3) 10 Transmissão Paulista (TRPL4) 10 Ishares Small Caps (SMAL11) 10 Vale (VALE3) 10

Nova Futura

Desempenho em fevereiro : -7,03%

Ações retiradas da carteira: JBS, Magazine Luiza, Via Varejo e Natura.

Ações incluídas da carteira: Itaú Unibanco, Porto Seguro, Raia Drogasil e Viva Varejo.

Ação Peso, em % Engie (EGIE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Locamerica (LCAM3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Weg (WEGE3) 10

Planner

Desempenho em fevereiro: -7,88%

Ações retiradas da carteira: Vale, CSN, Notradame Intermédica e Petrobras.

Ações incluídas na carteira: Locaweb, Helbor, Engie e Hapvida.

Ação Peso, em % 10 Hypera Farma (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Engie (EGIE3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Sanepar (SAPR11) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Helbor (HBOR3) 10 Locaweb (LWSA3)) 10

Quantitas

Desempenho em fevereiro: -4,32%

Ação retirada da carteira: CPFL.

Ação incluída na carteira: Eneva.

Ação Peso, em % Guararapes (GUAR3) 17,50 Banco do Brasil (BBAS3) 10,00 Petrobras (PETR4) 10,00 Embraer (EMBR3) 10,00 Vale (VALE3) 10,00 Panvel (PNVL3) 10,00 Movida (MOVI3) 10,00 Cogna (COGN3) 7,50 Eletrobras (ELET3) 7,50 Eneva (ENEV3) 7,50

Rico

Desempenho em fevereiro : -11,83%

Ação retirada da carteira: B3 e IRB Brasil.

Ação incluída na carteira: Iguatemi e Hapvida.

Ação Peso, em % Azul (AZUL4) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 Intermédica (GNDI3) 10 Hapvida (HAPV3) 8 JBS (JBSS3) 12 Localiza (RENT3) 8 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 12 Rumo (RAIL3) 12 Yduqs (YDUQ3) 8

Santander

Desempenho em fevereiro: -11,10%

Ações retiradas da carteira: Marfrig, Gerdau e SulAmérica.

Ações incluídas na carteira: Banco do Brasil, CPFL Energia e Eztec.

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Localiza (RENT3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 Petrobras (PETR3) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 Randon ( RAPT4) 10 JBS (JBSS3) 10 Eztec (EZTC3) 10

Socopa

Desempenho em fevereiro: -14,33%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CVC Brasil (CVCB3) 10 EDP Energias Brasil (ENBR3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10

Terra

Desempenho em fevereiro: -10,13%

Ações retiradas da carteira: Gerdau.

Ações incluídas na carteira: Bradesco.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Cogna (COGN3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Linx (LINX3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Movida (MOVI3) 10 MRV (MRVE3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 10

Toro

Desempenho em fevereiro: -7,99%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % CVC (CVCB3) 5 Ecorodovias (ECOR3) 10 Estácio (YDUQ3) 15 Itaúsa (ITSA4) 5 IRB (IRBR3) 15 Marcopolo (POMO4) 7,5 Multiplan (MULT3) 7,5 Odontoprev (ODPV3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Tenda (TEND3) 15

XP Investimentos

Desempenho em fevereiro: -8,6%

Ações retiradas da carteira: Petrobras e Vivara.

Ações incluídas na carteira: Copel e Lojas Renner.