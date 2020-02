As ações mais recomendadas para fevereiro, segundo 20 corretoras

São Paulo — As ações da Petrobras (PETR4) lideraram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para fevereiro. Os papéis da mineradora foram citados em 12 das 20 carteiras consultadas pelo site EXAME neste mês.

As ações da JBS (JBSS3) ficaram na segunda posição, com 11 indicações. Os papéis da Vale (VALE3) completaram o pódio, com nove recomendações.

Em janeiro, o Ibovespa fechou em queda de 1,6%. A carteira com melhor desempenho no mês passado foi a da corretora Genial, que registrou valorização de 10,9%. A carteira do banco digiral Modalmais foi a que teve o pior desempenho: queda de 14,3%.

A cada mês, as casas consultadas enviam a EXAME um portfólio com as recomendações contendo 10 papéis e seus respectivos pesos. Para saber o quais foram as ações mais recomendadas no mês passado veja aqui.

Todas as carteiras terão a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não poderão ser substituídos posteriormente – ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

Veja as ações mais indicadas para fevereiro, e na sequência, a carteira recomendada por cada casa de análise:

Ação Recomendações Petrobras (PETR4) 12 JBS (JBSS3) 11 Vale (VALE3) 9 Magazine Luiza (MGLU3) 8 Lojas Renner (LREN3) 7 IRB Brasil (IRBR3) 6 B3 (B3SA3) 6 Yduqs (YDUQ3) 5 Iguatemi (IGTA3) 5 Cyrela (CYRE3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 5 Via Varejo (VVAR3) 4 Hapvida (HAPV3) 4 Weg (WEGE3) 3 Vivara (VIVA3) 3 Totvs (TOTS3) 3 Pão de Açúcar (PCAR4) 3 Multiplan (MULT3) 3 Movida (MOVI3) 3 Minerva (BEEF3) 3 Localiza (RENT3) 3 Klabin (KLBN11) 3 Itaú Unibanco (ITUB4) 3 CVC (CVCB3) 3 Cosan (CSAN3) 3 Trisul (TRIS3) 2 Telefônica Vivo (VIVT4) 2 Taesa (TAEE11) 2 Sanepar (SAPR11) 2 Randon (RAPT4) 2 Petrorio (PRIO3) 2 Notredame Intermédica (GNDI3) 2 Neoenergia (NEOE3) 2 Natura (NTCO3) 2 Lojas Americanas (LAME4) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Eztec (EZTC3) 2 Even (EVEN3) 2 Engie (EGIE3) 2 Eletrobras (ELET6) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 Cogna (COGN3) 2 Bradesco (BBDC4) 2 Banco Inter (BIDI11) 2 B2W (BTOW3) 2 Azul (AZUL4) 2 Unidas (LCAM3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 Tupy (TUPY3) 1 Tenda (TEND3) 1 Tegma (TGMA3) 1 SulAmérica (SULA11) 1 SLC Agrícola (SLCE3) 1 Sinquia (SQIA3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Rumo (RAIL3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Panvel (PNVL3) 1 Oi (OIBR3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 MRV (MRVE3) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Lojas Marisa (AMAR3) 1 Locamerica (LCAM) 1 Linx (LINX3) 1 Itaúsa (ITSA4) 1 Hypermarcas (HYPR3) 1 Hypera Farma (HYPE3) 1 Hering (HGTX3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 ETF SMALL CAPS (SMAL11) 1 Embraer (EMBR3) 1 EDP Energias do Brasil (ENBR3) 1 EDP Energias Brasil (ENBR3) 1 CSN (CSNA3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 BR Distribuidora (BRDT3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Aliansce (ALSO3) 1

Veja o ranking das carteiras, por rentabilidade no mês:

Casa de análise Desempenho em janeiro, em % Genial 10,9 Nova Futura 8,7 Ágora 6,8 Elite 4,6 XP Investimentos 4,4 Capital Research 4,3 Rico 4,0 Benndorf Research 3,1 BB Investimentos 3,0 Terra 2,8 Quantitas 2,6 Santander 1,6 Guide 1,4 Necton 1,2 Toro 0,5 Socopa 0,1 MyCap -0,1 Planner -1,6 Ativa -3,7 Modalmais -14,3

Veja as carteiras recomendadas por cada casa consultada:

Ágora

Desempenho em janeiro: 6,7%

Ações incluídas: B2W, Eletrobras, JBS e Totvs

Ações retiradas: Ecorodovias, Gerday, Pão de Açúcar e Ser Educacional

Ação Peso, em % B2W (BTOW3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Randon (RAPT4) 10 Totvs (TOTS3) 10 Trisul (TRIS3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 10

Ativa

Desempenho em janeiro: -3,69%

Ações incluídas: Cyrela

Ações retiradas: Gerdau

Ação Peso, em % Cyrela (CYRE3) 10 Energias do Brasil (ENBR3) 10 Hering (HGTX3) 10 Iguatemi (IGTA3) 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 5 YDUQS (YDUQ3) 10

BB Investimentos

Desempenho em janeiro: 3%

Ações incluídas: Bradesco, Sanepar e Via Varejo

Ações retiradas: Marfrig, Pão de Açúcar e Vale

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Via Varejo (VVAR3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Movida (MOVI3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Taesa (TAEE11) 10 Tupy (TUPY3) 10

Benndorf Research

Desempenho em janeiro: 3,11%

Ações incluídas: Ações, Hapvida, Minerva e Vivara

Ações retiradas: Itaúsa, JSL, Randon e Vale

Ação Peso, em % Azul (AZUL4) 8 Banco Inter (BIDI11) 9 Eztec (EZTC3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Iguatemi (IGTA3) 7 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Minerva (BEEF3) 14 Sinquia (SQIA3) 12 Vivara (VIVA3) 10

Capital Research

Desempenho em janeiro: 4,3%

Não houve alterações na carteira do mês

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cosan (CSAN3) 10 CVC (CVCB3) 10 Engie (EGIE3) 10 Even (EVEN3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Tegma (TGMA3) 10 Unidas (LCAM3) 10

Elite

Desempenho em janeiro: 4,62%

Não houve alterações na carteira do mês

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Weg (WEGE3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em janeiro: 10,85%

Ações incluídas: Aliansce, Alpargatas, Eztec, Hapvida, Multiplan, Totvs, Yduqs

Ações retiradas: Banco do Brasil, Cesp, Magazine Luiza, Natura, Porto Seguro, Santos Brasil, Tenda

Ação Peso, em % Hapvida (HAPV3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Aliansce (ALSO3) 10 Petrorio (PRIO3) 10 Alpargatas (ALPA4) 10 Yduqs (YDUQ3) 10 Eztec (EZTC3) 10 Weg (WEGE3) 10

Guide

Desempenho em janeiro: 1,42%

Ações incluídas: Banco Inter, Cosan, JBS e Via Varejo

Ações retiradas: Banco do Brasil, BR Distribuidora, BRF e Rumo

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Banco Inter (BIDI11) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Modalmais

Desempenho em janeiro: -14,31%

Ações incluídas: B2W, BR Distribuidora, Cosan, JBS, Klabin, Lojas Marisa, Minerva, Petrorio, Vivara, Yduqs

Ações retiradas: B3, Braskem, CVC, Cyrela, Embraer, Fleury, Itaúsa, Petrobras, Notredame Intermédica, Vale

Ação Peso, em % B2W (BTOW3) 5 BR Distribuidora (BRDT3) 5 Cosan (CSAN3) 15 JBS (JBSS3) 5 Klabin (KLBN11) 15 Lojas Marisa (AMAR3) 5 Minerva (BEEF3) 5 Petrorio (PRIO3) 15 Vivara (VIVA3) 15 Yduqs (YDUQ3) 15

MyCap

Desempenho em janeiro: -0,13%

Ações incluídas: Hypermarcas, Natura, Neoenergia, Totvs

Ações retiradas: CVC, Cyrela, Enauta e Transmissão Paulista

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Hypermarcas (HYPR3) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Natura (NTCO3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Minerva ( BEEF3 ) 10 Trisul (TRIS3) 10 Vale ( VALE3 ) 10

Necton

Desempenho em janeiro: 1,18%

Ações incluídas: Lojas Renner

Ações retiradas: Hermes Pardini

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 ETF SMALL CAPS (SMAL11) 10 Even (EVEN3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Oi (OIBR3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10

Nova Futura

Desempenho em janeiro: 8,74%

Ações retiradas da carteira: Cyrela, Eztec, Sulamérica e Vale

Ações incluídas da carteira: Engie, Klabin, Telefônica e Weg

Ação Peso, em % Engie (EGIE3) 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Locamerica (LCAM) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Natura (NTCO3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Via Varejo (VVAR3) 10 Weg (WEGE3) 10

Planner

Desempenho em janeiro: – 1,58%

Ações retiradas da carteira: Alliar, Banrisul, Copasa, CVC, Direcional, Localiza e Pão de Açúcar

Ações incluídas na carteira: Hypera Farma, Lojas Renner, Notredame Intermédica, Petrobras, SLC Agrícola, Sanepar e Telefônica Vivo

Ação Peso, em % CSN (CSNA3) 10 Hypera Farma (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Notredame Intermédica (GNDI3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sanepar (SAPR11) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Telefônica Vivo (VIVT4) 10 Vale (VALE3) 10

Quantitas

Desempenho em janeiro: 2,61%

Ação retirada da carteira: Randon

Ação incluída na carteira: Eletrobras

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 17,5 CPFL Energia (CPFE3) 5 Cogna (COGN3) 7,5 Eletrobras (ELET6) 5 Embraer (EMBR3) 10 Guararapes (GUAR3) 17,5 Movida (MOVI3) 7,5 Panvel (PNVL3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10

Rico

Desempenho em janeiro: 3,97%

Ação retirada da carteira: Iguatemi

Ação incluída na carteira: Azul

Ação Peso, em % Azul (AZUL4) 8 B3 (B3SA3) 8 Intermédica (GNDI3) 10 IRB Brasil (IRBR3) 10 JBS (JBSS3) 12 Localiza (RENT3) 8 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 12 Rumo (RAIL3) 12 Yduqs (YDUQ3) 10

Santander

Desempenho em janeiro: 1,61%

Ações retiradas da carteira: Banco do Brasil e Rumo

Ações incluídas na carteira: Localiza e Marfrig

Ação Peso, em % Gerdau (GGBR4) 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 10 Randon (RAPT4) 10 SulAmérica (SULA11) 10

Socopa

Desempenho em janeiro: 0,14%

Ações retiradas da carteira: CPFL Energia, Gerdau Metalúrgica e IRB

Ações incluídas na carteira: BB Seguridade, Hapvida e JBS

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CVC Brasil (CVCB3) 10 EDP Energias Brasil (ENBR3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10

Terra

Desempenho em janeiro: 2,77%

Ações retiradas da carteira: Iguatemi e Suzano

Ações incluídas na carteira: Magazine Luiza e Petrobras

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Cogna (COGN3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Linx (LINX3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Movida (MOVI3) 10 MRV (MRVE3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 10

Toro

Desempenho em janeiro: 0,50%

Ações retiradas da carteira: Alpargatas, BTG Pactual, CSN, Cyrela, Petrobras, Qualicorp, Sabesp e Suzano

Ações incluídas na carteira: CVC, Ecorodovias, Estácio, Itaúsa, Instituto de Resseguros, Marcopolo, Multiplan, Odontoprev, Taesa e Tenda

Ação Peso, em % CVC (CVCB3) 5 Ecorodovias (ECOR3) 10 Estácio (YDUQ3) 15 Itaúsa (ITSA4) 5 Instituto de Resseguros (IRBR3) 15 Marcopolo (POMO4) 7,5 Multiplan (MULT3) 7,5 Odontoprev (ODPV3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Tenda (TEND3) 15

XP Investimentos

Desempenho em janeiro: 4,4%

Ações retiradas da carteira: Bradesco, Eztec e Lojas Renner

Ações incluídas na carteira: Banco do Brasil, Cyrela e Vivara

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10 Vivara (VIVA3) 10

