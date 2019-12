As ações mais recomendadas para dezembro, segundo 15 corretoras

São Paulo – As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) lideram mais uma vez o ranking das recomendações de bancos e corretoras para novembro. Os papéis da empresa foram citados em 8 das 15 carteiras que integraram o ranking do site EXAME.

As ações do frigorífico JBS (JBSS3) e da mineradora Vale (VALE3) ficaram empatadas no segundo lugar, com 7 recomendações cada, seguidas pelo Banco do Brasil (BBAS3) e pela Rumo (RAIL3), mencionadas por seis corretoras cada.

Em novembro, o Ibovespa fechou em alta de 0,95%. A carteira com melhor desempenho no mês passado foi a da corretora Terra, que registrou valorização de 6,8%. A carteira da Rico foi a que teve o pior desempenho: queda de 1,09%.

Metodologia

Em 2019 há uma nova metodologia no ranking de desempenho mensal das carteiras recomendadas. A cada mês, as corretoras fazem um portfólio exclusivo para o site EXAME contendo 10 papéis e seus respectivos pesos.

Todas as carteiras terão a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais justa. Os papéis indicados no início de cada mês não poderão ser substituídos posteriormente —ou seja, não é permitido que haja trocas nas carteiras ao longo do mês.

A corretora que deixar de enviar o portfólio em algum mês do ano, só poderá voltar a fazer parte do ranking em janeiro do ano seguinte. O mesmo vale para corretoras que ficaram de fora em 2019: elas só poderão eventualmente fazer parte da lista no ano que vem.

Corretora Desempenho em novembro, em % Desempenho em 2019, em % Terra 6,80% 42,94% XP Investimentos 2,81% 25,80% Bradesco 2,70% 23,20% Santander 2,29% 19,91% Nova Futura 2,18% 59,50% Elite 2,14% 31,45% Planner 1,98% 29,73% Genial 1,83% 26,05% Quantitas 1,65% 21,69% BB Investimentos 1,61% 36,87% Toro 1,33% 29,61% Guide 0,90% 34,61% Necton 0,90% 21,40% Ativa 0,71% 22,43% Rico -1,09% 26,86%

Veja as ações mais indicadas para dezembro:

Ação Recomendações Petrobras (PETR4) 8 JBS (JBSS3) 7 Vale (VALE3) 7 Banco do Brasil (BBAS3) 6 Rumo (RAIL3) 6 B3 (B3SA3) 5 Magazine Luiza (MGLU3) 5 Via Varejo (VVAR3) 5 Cyrela (CYRE3) 4 Iguatemi (IGTA3) 4 Lojas Renner (LREN3) 4 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 3 Localiza (RENT3) 3 Movida (MOVI3) 3 Randon (RAPT4) 3 Bradesco (BBDC4) 2 BRF (BRFS3) 2 Cogna (COGN3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Even (EVEN3) 2 Eztec (EZTC3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Klabin (KLBN11) 2 Lojas Americanas (LAME4) 2 Pão de Açúcar (PCAR4) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Tupy (TUPY3) 2 Yduqs (YDUQ3) 2 ABC Brasil (ABCB4) 1 Aliansce Sonae (ALSO3) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 Azul (AZUL4) 1 B2W (BTOW3) 1 BR Malls (BRML3 ) 1 BR Malls (BRML3) 1 Braskem (BRKM5) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Camil (CAML3) 1 Cemig (CMIG4 ) 1 Copasa (CSMG3) 1 Copel (CPLE6) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 CVC (CVCB3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 EDP Energias do Brasil (ENBR3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Embraer (EMBR3) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Hering (HGTX3) 1 Instituto Hermes Pardini (PARD3) 1 Intermédica (GNDI3) 1 Kroton (KROT3) 1 Linx (LINX3) 1 Locamerica (LCAM3) 1 M.Dias Branco (MDIA3) 1 MRV (MRVE3) 1 Natura (NATU3) 1 Neoenergia (NEOE3) 1 Oi (OIBR3) 1 Panvel (PNVL3) 1 Pão de Açucar (PCAR4) 1 Petrobras (PETR3) 1 Petrobras PETR4) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Sanepar (SAPR11 ) 1 Ser Educacional (SEER3) 1 SulAmérica (SULA11) 1 Suzano (SUZB3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Tenda (TEND3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 Unipar Carbocloro (UNIP6) 1 Vulcabras (VULC3) 1 Weg (WEGE3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 15 corretoras para dezembro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em novembro: 0,71%

Desempenho em 2019: 22,43%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 BR Malls (BRML3) 10 EDP Energias do Brasil (ENBR3) 10 Yduqs (YDUQ3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Pão de Açucar (PCAR4) 10 Petrobras (PETR4) 20 Hering (HGTX3) 5 Vale (VALE3) 5

BB Investimentos

Desempenho em novembro: 1,61%

Desempenho em 2019: 36.87%

Ações incluídas: BRF, Klabin, Movida e Via Varejo

Ações retiradas: JSL, Marfrig, Pão de Açúcar e Vale

Ação Peso, em % Bradesco (BBDC4) 10 Cyrela (CYRE3) 10 BRF (BRFS3) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Movida (MOVI3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Taesa (TAEE11) 10 Tupy (TUPY3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Bradesco

Desempenho em novembro: 2,7%

Desempenho em 2019: 23,2%

Ações incluídas: Eletrobras, Randon e Ser Educacional.

Ações retiradas: BRF, Cemig e Santander

Ação Peso, em % Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Randon (RAPT4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Ser Educacional (SEER3) 10 Tenda (TEND3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 10

Elite

Desempenho em novembro: 2,14%

Desempenho em 2019: 31,45%

Ações incluídas: Cyrela

Ações retiradas: Braskem

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10 Weg (WEGE3) 10

Genial

Desempenho em novembro: 1,83%

Desempenho em 2019: 26,05%

Ações incluídas: ABC Brasil, Banco do Brasil, Copasa, JBS, Randon, Unipar Carbocloro, Via Varejo

Ações retiradas: CPFL, Eneva, Grendene, Itaúsa, Paranapanema, Santander, Ser Educacional, Sul América

Ação Peso, em % ABC Brasil (ABCB4) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Camil (CAML3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 JBS (JBSS3) 10 Randon (RAPT4) 10 Unipar Carbocloro (UNIP6) 10 Via Varejo (VVAR3) 10 Vulcabras (VULC3) 10

Guide

Desempenho em novembro: 0,9%

Desempenho em 2019: 34,61%

Ação incluída: Neoenergia

Ação retirada: Iguatemi

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 BRF (BRFS3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10

Necton

Desempenho em novembro: 0,9%

Desempenho em 2019: 21,4%

Ação incluída: JBS

Ação retirada: CVC

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 Even (EVEN3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Instituto Hermes Pardini (PARD3) 10 JBS (JBSS3) 10 Oi (OIBR3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Nova Futura

Desempenho em novembro: 2,18%

Desempenho em 2019: 59,50%

Ações incluídas: Klabin e Rumo

Ações retiradas: Bradesco e IRB Brasil

Ação Peso, em % Cyrela (CYRE3) 10 Eztec (EZTC3) 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Locamerica (LCAM) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Planner

Desempenho em novembro: 1,98%

Desempenho em 2019: 29,73%

Ações incluídas: CVC, Direccional, Engie, M.Dias Branco e Tupy.

Ações retiradas: Azul, Enauta, Fleury, SLC Agricola e Taesa.

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 CVC (CVCB3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Engie Brasil (EGIE3) 10 Localiza (RENT3) 10 M.Dias Branco (MDIA3) 10 Natura (NATU3) 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 10 Petrobras PETR4) 10 Tupy (TUPY3) 10

Quantitas

Desempenho em novembro: 1,65%

Desempenho em 2019: 21,69%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 17,5 CPFL Energia (CPFE3) 5 Cogna (COGN3) 5 Embraer (EMBR3) 7,5 Guararapes (GUAR3) 17,5 Movida (MOVI3) 7,5 Panvel (PNVL3) 5 Petrobras (PETR4) 15 Randon (RAPT4) 15 Vale (VALE3) 5

Rico

Desempenho em novembro: -1,09%

Desempenho em 2019: 26,86%

Ações incluídas: Yduqs e Localiza.

Ações retiradas: CVC e Alpargata



Ação Peso, em % Azul (AZUL4) 12 B3 (B3SA3) 8 Iguatemi (IGTA3) 12 Intermédica (GNDI3) 12 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Magazine Luiza (MGLU3) 8 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 12 Yduqs (YDUQ3) 8

Santander

Desempenho em novembro: 2,29%

Desempenho em 2019: 19,91%

Ações incluídas: Lojas Americanas e Gerdau.

Ações retiradas: Azul e Localiza.



Ação Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 10 Even (EVEN3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Lojas Americanas (LAME4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR3) 10 Rumo (RAIL3) 10 SulAmérica (SULA11) 10

Terra



Desempenho em novembro: 6,80%

Desempenho em 2019: 42,94%

Ações incluídas: B3, Linx, Iguatemi, Lojas Renner.

Ações retiradas: Cemig, Bradesco, BR Malls e Vale.

Ação Peso, em % B3 (B3SA3) 15 Braskem (BRKM5) 10 Cogna (COGN3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Iguatemi (IGTA3) 5 Lojas Renner (LREN3) 5 Linx (LINX3) 5 MRV (MRVE3) 15 Pão de Açúcar (PCAR4) 15 Suzano (SUZB3) 10

Toro

Desempenho em novembro: 1,33%

Desempenho em 2019: 29,61%

Ações incluídas: Arezzo, BTG Pactual, Cemig, Eztec, Kroton, Movida, Equatorial e Rumo.

Ações retiradas: Bradesco, Cyrela, Estácio, Klabin, Magazine Luiza ,Santander, Taesa e Vale.

Ação Peso, em % Arezzo (ARZZ3) 7,5 BTG Pactual (BPAC11) 5 BR Malls (BRML3 ) 10 Cemig (CMIG4 ) 7,5 Cogna ( COGN3) 10 Equatorial ( EQTL3) 10 Eztec ( EZTC3) 10 Movida (MOVI3) 15 Rumo (RAIL3) 15 Sanepar (SAPR11 ) 10

XP Investimentos

Desempenho em novembro: 2,81%

Desempenho em 2019: 25,8%

Ações incluídas: Ecorodovias, Via Varejo e Vale.

Ações retiradas: Azul, B2W e EDP.

Ação Peso, em % B2W (BTOW3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Copel (CPLE6) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Iguatemi (IGTA3) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Vale (VALE3) 10 Via Varejo (VVAR3) 10

Conte com a ajuda da assessoria BTG Pactual digital na hora de investir. Abra sua conta!