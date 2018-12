As ações mais recomendadas para dezembro, segundo 14 corretoras

São Paulo — As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) lideraram com folga o ranking das recomendações de bancos e corretoras para dezembro. Os papéis da estatal foram citados em 11 das 14 carteiras recebidas pelo site EXAME neste mês.

As ações da Gerdau (GGBR4) e Vale (VALE3) ficaram empatadas na segunda posição, com seis indicações cada.

Em novembro, a carteira com melhor desempenho foi a da corretora Planner, que registrou valorização de 5,78%, enquanto o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, subiu 2,38% no período.

Do outro lado, a lista de recomendações da corretora Spinelli foi a que menos brilhou no mês passado, com queda de 0,2%, a única a registrar desempenho negativo no mês.

Confira as performances abaixo:

Desempenho das carteiras em novembro

Instituição Desempenho em novembro, em % Desempenho em 2018, em % Planner 5,78 17,31 Socopa 5,39 29,88 Coinvalores 5,2 28,5 Genial Investimentos 5,14 21,74 Terra Investimentos 4,73 48,6 BB Investimentos 3,5 21,2 Toro Investimentos 3,3 46,28 Guide 3,12 26,44 Bradesco 3 20,3 Quantitas 2,82 14,94 Nova Futura 2,02 46,91 Ativa 1,6 8,4 Elite 1,03 32,65 Spinelli -0,2 17,8

As ações mais indicadas para dezembro

Para a Petrobras, os analistas da Spinelli aponta que, apesar dos incidentes envolvendo o jornalista saudita Jamal Khashoggi, e o preço do petróleo (Brent) ter desabado de 85 dólares o barril, em início de outubro, para os atuais 59 dólares, o preço das ações da petroleira brasileira se manteve estável. Esse movimento é justificado, na visão da corretora, pelas expectativas em relação a privatização de algumas partes da companhia, bem como a eminente votação da cessão onerosa. Logo, com um eventual retorno dos preços do petróleo, a Spinelli vê com bons olhos o potencial retorno que as ações da Petrobras podem trazer.

Já no caso da Gerdau, os principais pontos para a indicação de compra no momento estão baseadas na expectativa de recuperação de margem no Brasil, que deve começar a acelerar, e a melhora da economia registrada nos Estados Unidos, além de queda na alavancagem da empresa. Além disso, nessa semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aliviar as cotas de importação de aço e alumínio que excedam as cotas livres do pagamento das sobretaxas impostas pelo governo em março. A decisão de flexibilizar a tarifa permitem o alívio das cotas de aço da Coreia do Sul, Brasil e Argentina e do alumínio da Argentina.

Os analistas da corretora Elite acreditam que o grande diferencial da Vale tem sido o maior mix de produtos Premium, o que confere à empresa maior flexibilidade para lidar com as flutuações de preços do minério de ferro. O potencial de crescimento e resiliência da empresa deve ser reforçado pelo segmento de metais Básicos, que deve se recuperar por conta da crescente demanda por níquel em carros elétricos.

Veja as ações recomendadas para dezembro

Ação Recomendação Petrobras (PETR4) 11 Gerdau (GGBR4) 6 Vale (VALE3) 6 B3 (B3SA3) 5 Suzano (SUZB3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 4 BRF (BRFS3) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 4 Lojas Renner (LREN3) 4 Ultrapar (UGPA3) 4 BB Seguridade (BBSE3) 3 Cosan (CSAN3) 3 Cyrela (CYRE3) 3 Embraer (EMBR3) 3 M. Dias Branco (MDIA3) 3 MRV (MRVE3) 3 Via Varejo (VVAR3) 3 Ambev (ABEV3) 2 B2W (BTOW3) 2 Braskem (BRKM5) 2 CCR (CCRO3) 2 Cemig (CMIG4) 2 CVC Brasil (CVCB3) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 Magazine Luiza (MGLU3) 2 Natura (NATU3) 2 Pão de Açúcar (PCAR4) 2 Randon (RAPT4) 2 Rumo (RAIL3) 2 Santander Brasil (SANB11) 2 Usiminas (USIM5) 2 ABC Brasil (ABCB4) 1 Banrisul (BRSR6) 1 BR Malls (BRML3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Bradespar (BRAP4) 1 CSN (CSNA3) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 ETF Small Caps (SMALL11) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Fleury (FLRY3) 1 Gafisa (GFSA3) 1 Grendene (GRND3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hering (HGTX3) 1 Hypermarcas (HYPE3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 Kroton (KROT3) 1 Lojas Americanas (LAME4) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Marisa (AMAR3) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Movida (MOVI3) 1 Panvel (PNVL3) 1 Queiroz Galvão (QGEP3) 1 Sanepar (SAPR11) 1 Sulamérica (SULA11) 1 Taesa (TAEE11) 1 Telefônica Brasil (VIVT4) 1 Totvs (TOTS3) 1 Trisul (TRIS3) 1 Unidas (LCAM3) 1 Unipar (UNIP6) 1

Carteiras Recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 14 corretoras para dezembro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em novembro: 1,60%

Desempenho em 2018: 8,40%

Ações incluídas: BRF e Santander Brasil.

Ações retiradas: Klabin e Usiminas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B2W (BTOW3) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 10 BR Malls (BRML3) Não disponível 15 Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Santander Brasil (SANB11) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

BB Investimentos

Desempenho em novembro: 3,50%

Desempenho em 2018: 21,20%

Ações incluídas: CCR e Suzano.

Ações retiradas: Ambev e Magazine Luiza.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B2W (BTOW3) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 Cyrela (CYRE3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Lojas Renner (LREN3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Taesa (TAEE11) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3 ) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho em novembro: 3%

Desempenho em 2018: 20,30%

Não houve alterações a carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) 33,00 10 Banco do Brasil (BBAS3) 47,00 10 CVC Brasil (CVCB3) 63,00 10 Gerdau (GGBR4) 25,00 10 Lojas Renner (LREN3) 40,00 10 Petrobras (PETR4) 40,00 10 Rumo (RAIL3) 20,00 10 Sanepar (SAPR11) 90,00 10 Suzano (SUZB3) 60,00 10 Vale (VALE3) 69,00 10

Coinvalores

Desempenho em novembro: 5,20%

Desempenho em 2018: 28,50%

Ação incluída: BB Seguridade.

Ação retirada: Azul.

Ação Não disponível Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 8 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 6 Bradesco (BBDC4) Não disponível 8 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Cosan (CSAN3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 Iguatemi (IGTA3) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 8 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 8 Rumo (RAIL3) Não disponível 6 Suzano (SUZB3) Não disponível 6 Trisul (TRIS3) Não disponível 6 Vale (VALE3) Não disponível 8

Elite

Desempenho em novembro: 1,03%

Desempenho em 2018: 32,65%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 10 Engie Brasil (EGIE3) Não disponível 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 10 MRV (MRVE3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Unidas (LCAM3) Não disponível 10 Unipar (UNIP6) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial Investimentos

Desempenho em novembro: 5,14%

Desempenho em 2018: 21,74%

Ações incluídas: BB Seguridade, Cemig, Iochpe-Maxion, Marcopolo, Totvs, Ultrapar e Via Varejo.

Ações retiradas: Alpargatas, Ânima Educação, Duratex, Linx, Natura, Santander Brasil e Usiminas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 10 Cemig (CMIG4) Não disponível 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) Não disponível 10 Marcopolo (POMO4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Randon (RAPT4) Não disponível 10 Totvs (TOTS3) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR3) Não disponível 10

Guide

Desempenho em novembro: 3,12%

Desempenho em 2018: 26,44%

Ações incluídas: BRF, Cyrela, Gerdau e Lojas Renner.

Ações retiradas: CSN, Marcopolo, Tenda e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 10 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 10 Cemig (CMIG4) Não disponível 10 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 10 Cyrela (CYRE3) Não disponível 10 Embraer (EMBR3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Lojas Renner (LREN3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10

Nova Futura

Desempenho em novembro: 2,02%

Desempenho em 2018: 46,91%

Ações incluídas: Cosan, Gafisa, Hering, Marfrig, Marisa, Natura, Queiroz Galvão e Sulamérica.

Ações retiradas: Ambev, Braskem, Eletrobras, Estácio, Kroton, Magazine Luiza, Rumo e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 5 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 5 Cosan (CSAN3) Não disponível 5 CSN (CSNA3) Não disponível 5 Gafisa (GFSA3) Não disponível 5 Hering (HGTX3) Não disponível 5 Lojas Renner (LREN3) Não disponível 5 Marisa (AMAR3) Não disponível 5 Marfrig (MRFG3) Não disponível 5 Natura (NATU3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 20 Queiroz Galvão (QGEP3) Não disponível 5 Sulamérica (SULA11) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Usiminas (USIM5) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 10

Planner

Desempenho em novembro: 5,78%

Desempenho em 2018: 17,31%

Ações incluídas: ABC Brasil, Fleury, M. Dias Branco, Suzano e Via Varejo.

Ações retiradas: Comgás, Itaúsa, Klabin, Lojas Renner e Pão de Açúcar.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % ABC Brasil (ABCB4) 22,00 10 Braskem (BRKM5) 62,00 10 Ferbasa (FESA4) 27,00 10 Fleury (FLRY3) 25,00 10 Gerdau (GGBR4) 21,00 10 M. Dias Branco (MDIA3) 55,00 10 Suzano (SUZB3) 50,00 10 Telefônica Brasil (VIVT4) 46,00 10 Ultrapar (UGPA3) 55,00 10 Via Varejo (VVAR3) 7,00 10

Quantitas

Desempenho em novembro: 2,82%

Desempenho em 2018: 14,94%

Ações incluídas: Banrisul e Embraer.

Ação retirada: Multiplan.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 Banrisul (BRSR6) Não disponível 5 Cyrela (CYRE3) Não disponível 5 Embraer (EMBR3) Não disponível 5 Grendene (GRND3) Não disponível 5 Guararapes (GUAR3) Não disponível 12,50 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Kroton (KROT3) Não disponível 5 M Dias Branco (MDIA3) Não disponível 5 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 5 Panvel (PNVL3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 12,50 Randon (RAPT4) Não disponível 7,50 Vale (VALE3) Não disponível 7,50

Socopa

Desempenho em novembro: 5,39%

Desempenho em 2018: 29,88%

Ação incluída: MRV.

Ação retirada: Equatorial.

Ações Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 20% Ecorodovias (ECOR3) Não disponível 20% Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 20% MRV (MRVE3) Não disponível 20% Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 20%

Spinelli

Desempenho em novembro: -0,20%

Desempenho em 2018: 17,80%

Ações incluídas: Bradespar, IMC e Small Caps ETF.

Ações retiradas: Ecorodovias, Iochpe-Maxion e MRV.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 10 Bradespar (BRAP4) Não disponível 10 ETF Small Caps (SMALL11) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 M.Dias Branco (MDIA3) Não disponível 10 Movida (MOVI3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Santander Brasil (SANB11) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

Terra Investimentos

Desempenho em novembro: 4,73%

Desempenho em 2018: 48,60%

Ações retiradas: Itaú e Valid.

Ações incluídas: MRV e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BRF (BRFS3) 28,00 15 Cosan (CSAN3) 44,50 15 Gerdau (GGBR4) 21,00 15 Lojas Americanas (LAME4) 22,00 15 MRV (MRVE3) 18,00 10 Petrobras (PETR4) 33,00 15 Suzano (SUZB5) 60,00 15

Toro Investimentos

Desempenho em novembro: 3,30%

Desempenho em 2018: 46,28%

Ações incluídas: Ambev, BRF, Ecorodovias e Embraer.

Ações retiradas: IRB Brasil, JBS, Lojas Americanas e Qualicorp.