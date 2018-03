As ações mais indicadas para março, segundo 17 corretoras

São Paulo – As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) continuaram no topo das indicações de corretoras e bancos para março. Elas foram sugeridas em 13 das 17 carteiras recomendadas de ações recebidas pelo site EXAME neste mês.

Assim como em fevereiro, a segunda colocação ficou com as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com nove indicações. E a B3 (BVMF3) ficou no terceiro lugar, com sete recomendações.

No mês de fevereiro, a carteira com melhor desempenho foi a da corretora Terra Investimentos, que registrou valorização de 5,80%, enquanto o Ibovespa —principal índice da Bolsa brasileira— subiu 0,52% no período.

Na outra ponta, a carteira da corretora Lerosa apresentou o pior desempenho no mês passado, uma queda de 4,17%. Somente quatro portfólios tiveram variação negativa em fevereiro.

Veja o desempenho das carteiras em fevereiro:

Instituição Desempenho em fevereiro Desempenho em 2018 Terra Investimentos 5,80% 16,90% Rico 4,32% 15,40% Nova Futura 4,26% 18,77% Bradesco 2,80% 19,30% Guide 2,71% 13,52% Ativa 2,19% 11,93% XP Investimentos 2,10% 13,00% Walpires 1,86% 13,91% Coinvalores 1,50% 9,90% Elite 1,24% 12,80% Quantitas 1,13% 12,15% BB Investimentos 0,67% 7,29% Genial (Geração Futuro) 0,06% 6,28% Planner -1,15% 6,75% Magliano -1,30% 0,60% Spinelli -2,30% 10,49% Lerosa -4,17% 2,52%

As mais indicadas

Para as ações da Petrobras, os analistas da Guide Investimentos destacam que a companhia está em um cenário mais positivo em 2018. “Destacamos o processo de venda de ativos, a melhora operacional com ganhos de eficiência e produtividade e uma contínua desalavancagem financeira.”

Já para o Itaú, a corretora Ativa diz que a ação do banco é a sua “preferida do setor bancário, principalmente por conta do operacional, que historicamente tende a surpreender a expectativa do mercado”.

Segundo a equipe de análise da corretora, apesar dos resultados fora do Brasil, na América Latina, estarem abaixo do esperado, está mantida a visão de que o posicionamento em mercados estrangeiros tende a contribuir positivamente para o banco.

“Esperamos que uma melhora na atividade econômica do país e o ciclo de baixa na taxa de juros possam melhorar o cenário para o setor bancário no Brasil. O Itaú possui um bom histórico de rentabilidade e negocia a um P/E mais barato do que seus pares privados”, disse a Ativa, em relatório.

Sobre a B3, os analistas da corretora do Bradesco disseram que apostam na expectativa de retomada dos investimentos privados e, consequentemente, dos IPOs na Bolsa. Além disso, eles citaram como ponto positivo a conclusão do processo de integração entre BM&FBovespa e Cetip —que deu origem à B3.

“Esperamos que os volumes médios de negócios permaneçam com tendência positiva, juntamente com os maiores volumes de operações de dívida corporativa, devido a taxa de juros atualmente mais baixa”, escreveu a equipe de análise da corretora, em relatório.

Veja as ações mais recomendadas para março:

Ações Recomendações Petrobras (PETR4) 13 Itaú Unibanco (ITUB4) 9 B3 (BVMF3) 7 Banco do Brasil (BBAS3) 6 Fibria (FIBR3) 6 Lojas Americanas (LAME4) 6 Braskem (BRKM5) 5 Equatorial (EQTL3) 4 Gerdau (GGBR4) 4 Klabin (KLBN11) 4 Raia Drogasil (RADL3) 4 Usiminas (USIM5) 4 Vale (VALE3) 4 Via Varejo (VVAR11) 4 Ambev (ABEV3) 3 BRF (BRFS3) 3 CCR (CCRO3) 3 Cosan (CSAN3) 3 Eztec (EZTC3) 3 Localiza (RENT3) 3 Magazine Luiza (MGLU3) 3 Rumo (RAIL3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 2 BR Distribuidora (BRDT3) 2 BR Malls (BRML3) 2 Bradesco (BBDC4) 2 Carrefour (CRFB3) 2 Copel (CPLE6) 2 CPFL Energia (CPFE3) 2 CSN (CSNA3) 2 Cyrela (CYRE3) 2 Hypermarcas (HYPE3) 2 Iguatemi (IGTA3) 2 IRB Brasil (IRBR3) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 Kroton (KROT3) 2 M. Dias Branco (MDIA3) 2 MRV (MRVE3) 2 Multiplan (MULT3) 2 Pão de Açúcar (PCAR4) 2 Randon (RAPT4) 2 Smiles (SMLE3) 2 Tenda (TEND3) 2 Ultrapar (UGPA3) 2 Azul (AZUL4) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Cemig (CMIG4) 1 Comgás (CGAS5) 1 CSU (CARD3) 1 CVC Brasil (CVCB3) 1 Dimed Panvel (PNVL3) 1 Duratex (DTEX3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Energisa (ENGI11) 1 Fleury (FLRY3) 1 Gol (GOLL4) 1 Grendene (GRND3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 JBS (JBSS3) 1 JSL (JSLG3) 1 Metal Leve (LEVE3) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Minerva (BEEF3) 1 Movida (MOVI3) 1 Multiplus (MPLU3) 1 Natura (NATU3) 1 Qualicorp (QUAL3) 1 Queiroz Galvão (QGEP3) 1 Renner (LREN3) 1 Sanepar (SAPR11) 1 Sanepar (SAPR4) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Ser Educacional (SEER3) 1 Suzano (SUZB3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Tim (TIMP3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Tupy (TUPY3) 1 Vale (VALE5) 1 Valid (VLID3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 17 corretoras para o mês de março. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em fevereiro: 2,19%

Desempenho em 2018: 11,93%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Malls (BRML3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Gerdau (GGBR4) Não disponível 15 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 5 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 15 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 15

BB Investimentos

Desempenho em fevereiro: 0,67%

Desempenho em 2018: 7,29%

Ações incluídas: Eztec, Fibria, Gerdau e Magazine Luiza.

Ações retiradas: Direcional, Smiles, Usiminas e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 10 CSN (CSNA3) Não disponível 10 Eztec (EZTC3) Não disponível 10 Fibria (FIBR3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 10 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho fevereiro: 2,80%

Desempenho em 2018: 19,30%

Ações incluídas: Duratex, Iguatemi, Iochpe-Maxion e Via Varejo.

Ações retiradas: BR Malls, M. Dias Branco, Randon e Ser Educacional.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 26,00 10 Banco do Brasil (BBAS3) 49,00 10 Duratex (DTEX3) 14,00 10 Fibria (FIBR3) 71,00 10 Iguatemi (IGTA3) 48,00 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) 28,00 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 54,00 10 Petrobras (PETR4) 23,00 10 Usiminas (USIM5) 16,00 10 Via Varejo (VVAR11) 28,00 10

Coinvalores

Desempenho em fevereiro: 1,50%

Desempenho em 2018: 9,90%

Ações retiradas: São Carlos e Ser Educacional.

Ações incluídas: Azul e Kroton.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Azul (AZUL4) Não disponível 6 B3 (BVMF3) Não disponível 6 Bradesco (BBDC4) Não disponível 5 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Copel (CPLE6) Não disponível 6 Eztec (EZTC3) Não disponível 6 Fibria (FIBR3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 Kroton (KROT3) Não disponível 6 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Metal Leve (LEVE3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 6 Smiles (SMLE3) Não disponível 6 Vale (VALE5) Não disponível 8

Elite

Desempenho em fevereiro: 1,24%

Desempenho em 2018: 12,80%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 B3 (BVMF3) Não disponível 5 Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 5 Equatorial (EQTL3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 IRB Brasil (IRBR3) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Localiza (RENT3) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 5 MRV (MRVE3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial (Geração Futuro)

Desempenho em fevereiro: 0,06%

Desempenho em 2018: 6,28%

Ações incluídas: CPFL Energia, Klabin, Raia Drogasil e Tim

Ações retiradas: Cosan, Linx, Magnesita e Suzano

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 10 CPFL Energia (CPFE3) Não disponível 10 Energisa (ENGI11) Não disponível 10 Fibria (FIBR3) Não disponível 10 Iguatemi (IGTA3) Não disponível 10 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 Tim (TIMP3) Não disponível 10 Totvs (TOTS3) Não disponível 10

Guide

Desempenho em fevereiro: 2,71%

Desempenho em 2018: 13,52%

Ações incluídas: BR Distribuidora, Fibria, Gol e JBS.

Ações retiradas: Ambev, Petrobras, Suzano e Weg.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BR Distribuidora (BRDT3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Fibria (FIBR3) Não disponível 10 Gol (GOLL4) Não disponível 10 JBS (JBSS3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 Rumo (RAIL3) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10

Lerosa

Desempenho em fevereiro: -4,17%

Desempenho em 2018: 2,52%

Ações incluídas: Ambev e Pão de Açúcar.

Ação retirada: Localiza.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 5 BR Malls (BRML3) Não disponível 5 BRF (BRFS3) Não disponível 5 CCR (CCRO3) Não disponível 5 Cosan (CSAN3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 10 Minerva (BEEF3) Não disponível 5 MRV (MRVE3) Não disponível 5 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Renner (LREN3) Não disponível 10 Sanepar (SAPR11) Não disponível 5 São Martinho (SMTO3) Não disponível 5

Magliano

Desempenho em fevereiro: -1,30%

Desempenho em 2018: 0,60%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 10 Ecorodovias (ECOR3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Eztec (EZTC3) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 10 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 10 Multiplan (MULT3) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 10 Qualicorp (QUAL3) Não disponível 10

Nova Futura

Desempenho em fevereiro: 4,26%

Desempenho em 2018: 18,77%

Ações retiradas: Cielo e Natura.

Ações incluídas: Ambev e CPFL Energia.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 BR Distribuidora (BRDT3) Não disponível 10 CPFL Energia (CPFE3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Vale (VALE3) Não disponível 20

Planner

Desempenho em fevereiro: -1,15%

Desempenho em 2018: 6,75%

Ações retiradas: BB Seguridade, Engie Brasil, Grendene, Itaúsa e Ultrapar.

Ações incluídas: Carrefour, Fleury, Itaú Unibanco, Lojas Americanas e Taesa.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 56,00 10 Carrefour (CRFB3) 16,00 10 Fleury (FLRY3) 28,00 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 52,00 10 Klabin (KLBN11) 19,00 10 Kroton (KROT3) 20,00 10 Lojas Americanas (LAME4) 19,00 10 Multiplus (MPLU3) 42,00 10 Taesa (TAEE11) 25,00 10 Tupy (TUPY3) 23,00 10

Quantitas

Desempenho em fevereiro: 1,13%

Desempenho em 2018: 12,15%

Ações incluídas: Petrobras e Randon.

Ações retiradas: Hering e Klabin.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 12,50 Braskem (BRKM5) Não disponível 7,50 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 5 Dimed Panvel (PNVL3) Não disponível 5 Grendene (GRND3) Não disponível 10 Guararapes (GUAR3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 12,50 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 5 Movida (MOVI3) Não disponível 7,50 Multiplan (MULT3) Não disponível 7,50 Petrobras (PETR4) Não disponível 12,50 Randon (RAPT4) Não disponível 5

Rico

Desempenho em fevereiro: 4,32%

Desempenho em 2018: 15,40%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Eletrobras (ELET6) Não disponível Não disponível Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível Não disponível Lojas Americanas (LAME4) Não disponível Não disponível Petrobras (PETR4) Não disponível Não disponível Rumo (RAIL3) Não disponível Não disponível Smiles (SMLE3) Não disponível Não disponível Usiminas (USIM5) Não disponível Não disponível Via Varejo (VVAR11) Não disponível Não disponível

Spinelli

Desempenho em fevereiro: -2,30%

Desempenho em 2018: 10,49%

Ação incluída: Cyrela e Ser Educacional.

Ação retirada: BRF, Direcional, Mills e Rumo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 8 BTG Pactual (BPAC11) Não disponível 7 Carrefour (CRFB3) Não disponível 8 Copel (CPLE6) Não disponível 6 Cosan (CSAN3) Não disponível 8 CSN (CSNA3) Não disponível 6 Cyrela (CYRE3) Não disponível 6 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 11 JSL (JSLG3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Queiroz Galvão (QGEP3) Não disponível 6 Sanepar (SAPR4) Não disponível 6 Ser Educacional (SEER3) Não disponível 7

Terra Investimentos

Desempenho em fevereiro: 5,80%

Desempenho em 2018: 16,90%

Ações incluídas: Klabin, Valid e Cosan.

Ações retiradas: Unipar, Ambev e CCR.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BRF (BRFS3) 40,00 15 Cemig (CMIG4) 10,60 15 Cosan (CSAN3) 50,00 15 Klabin (KLBN11) 22,00 15 Lojas Americanas (LAME4) 21,00 15 Petrobras (PETR4) 24,90 15 Valid (VLID3) 25,00 10

Walpires

Desempenho em fevereiro: 1,86%

Desempenho em 2018: 13,91%

Ações incluídas: Cyrela, Comgás e Braskem.

Ações retiradas: Gerdau, Renner e MRV.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 Comgás (CGAS5) Não disponível 10 CSU (CARD3) Não disponível 10 Cyrela (CYRE3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10

XP Investimentos

Desempenho em fevereiro: 2,10%

Desempenho em 2018: 13%

Ação incluída: Vale.

Ação retirada: CCR.