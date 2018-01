As ações mais indicadas para janeiro, de acordo com 17 corretoras

São Paulo – As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) ficaram no topo das indicações de corretoras e bancos para janeiro. Elas foram sugeridas em 13 das 17 carteiras recomendadas de ações recebidas pelo site EXAME neste mês.

Na segunda colocação, ficaram as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com oito indicações. Já no terceiro lugar aparece a BRF (BRFS3), com sete recomendações.

No mês de dezembro, a carteira com melhor desempenho foi a da Terra, que registrou valorização de 9,76%, enquanto o Ibovespa —principal índice da Bolsa brasileira— subiu 6,2% no período. Na outra ponta, a carteira da XP Investimentos apresentou o pior desempenho no mês passado, uma alta de apenas 5,7%.

No acumulado de 2017, o portfólio da Rico teve o melhor desempenho dentre as 17 carteiras recebidas pelo site EXAME, com valorização de 54,92%. Do outro lado, a XP Investimentos registrou a pior performance no ano: 11,4%.

Veja abaixo o desempenho acumulado das carteiras de cada uma das corretoras no mês passado e em 2017.

Instituição Desempenho em dezembro, em % Desempenho em 2017, em % Rico 7,22 54,92 Terra 9,76 50,4 Genial (Geração Futuro) 8,08 45,13 Spinelli 5,2 44,6 Ativa 5,74 43,81 Quantitas 5,21 41,17 Planner 4,74 37,78 Nova Futura 6,31 35,61 Walpires 7,71 34,35 Coinvalores 9,3 33,5 Elite 8,07 33,48 Bradesco 4,1 33,4 Guide 5,02 30,5 BB Investimentos 4,18 27,86 Magliano 2,26 21,8 Lerosa 5,5 21,46 XP Investimentos 5,7 11,4

Veja abaixo as ações mais recomendadas para o mês de janeiro, segundo 17 corretoras

Ação Recomendações Petrobras (PETR4) 13 Itaú Unibanco (ITUB4) 8 BRF (BRFS3) 7 CCR (CCRO3) 6 Gerdau (GGBR4) 6 B3 (BVMF3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 5 BR Malls (BRML3) 5 Braskem (BRKM5) 5 Raia Drogasil (RADL3) 4 Ambev (ABEV3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 Equatorial (EQTL3) 3 Fibria (FIBR3) 3 Fleury (FLRY3) 3 Klabin (KLBN11) 3 Localiza (RENT3) 3 MRV (MRVE3) 3 Rumo (RAIL3) 3 Ser Educacional (SEER3) 3 Ultrapar (UGPA3) 3 Usiminas (USIM5) 3 Vale (VALE3) 3 Via Varejo (VVAR11) 3 Weg (WEGE3) 3 Bradesco (BBDC4) 2 Cielo (CIEL3) 2 Cosan (CSAN3) 2 CSN (CSNA3) 2 CVC Brasil (CVCB3) 2 Guararapes (GUAR3) 2 Hypermarcas (HYPE3) 2 IRB Brasil (IRBR3) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 Lojas Americanas (LAME4) 2 M. Dias Branco (MDIA3) 2 Magazine Luiza (MGLU3) 2 Multiplan (MULT3) 2 Natura (NATU3) 2 Pão de Açúcar (PCAR4) 2 Renner (LREN3) 2 Smiles (SMLE3) 2 Banco ABC (ABCB4) 1 AES Tietê (TIET11) 1 Alliar (AALR3) 1 Anima (ANIM3) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 BR Properties (BRPR3) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Copasa (CSMG3) 1 Copel (CPLE6) 1 CSU (CARD3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Duratex (DTEX3) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 Eztec (EZTC3) 1 Grendene (GRND3) 1 Hering (HGTX3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 JSL (JSLG3) 1 Kroton (KROT3) 1 Linx (LINX3) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Marisa (AMAR3) 1 Metal Leve (LEVE3) 1 Mills (MILS3) 1 Minerva (BEEF3) 1 Movida (MOVI3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Randon (RAPT4) 1 Sanepar (SAPR4) 1 São Carlos (SCAR3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Suzano (SUZB3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Tenda (TEND3) 1 TIM (TIMP3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) 1 Vale (VALE5) 1

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 17 corretoras para o mês de janeiro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em dezembro: 5,74%

Desempenho em 2017: 43,81%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Malls (BRML3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 5 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 15 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

BB Investimentos

Desempenho em dezembro: 4,18%

Desempenho em 2017: 27,86%

Ações incluídas: Banco ABC, BRF, BR Malls, CSN, MRV e Pão de Açúcar.

Ações retiradas: GAEC Educação, BR Properties, IRB e Taesa.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco ABC (ABCB4) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 10 BR Malls (BRML3) Não disponível 10 CSN (CSNA3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 MRV (MRVE3) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Smiles (SMLE3) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho em dezembro: 4,1%

Desempenho em 2017: 33,4%

Ações incluídas: Iguatemi e Randon.

Ações retiradas: BR Malls e Iochpe Maxion.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 26 10 Banco do Brasil (BBAS3) 40 10 BRF (BRFS3) 55 10 Fibria (FIBR3) 63 10 Iguatemi (IGTA3) 44 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 44 10 Petrobras (PETR4) 20 10 Randon (RAPT4) 8 10 Ser Educacional (SEER3) 42 10 Usiminas (USIM5) 12 10

Coinvalores

Desempenho em dezembro: 9,3%

Desempenho em 2017: 33,5%

Ação incluída: Raia Drogasil.

Ação retirada: Lojas Americanas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) Não disponível 5 Copel (CPLE6) Não disponível 6 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Metal Leve (LEVE3) Não disponível 6 Eztec (EZTC3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 B3 (BVMF3) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Fibria (FIBR3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 6 São Carlos (SCAR3) Não disponível 6 Ser Educacional (SEER3) Não disponível 6 Smiles (SMLE3) Não disponível 8 Vale (VALE5) Não disponível 6

Elite

Desempenho em dezembro: 8,07%

Desempenho em 2017: 33,48%

Ação incluída: Equatorial.

Ação retirada: Telefônica Brasil – Vivo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 B3 (BVMF3) Não disponível 5 Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 5 Equatorial (EQTL3) Não disponível 5 Fleury (FLRY3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 IRB Brasil (IRBR3) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Localiza (RENT3) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 5 MRV (MRVE3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial (Geração Futuro)

Desempenho em dezembro: 8,08%

Desempenho em 2017: 45,13%

Ações incluídas: Alliar, Anima, BR Properties, Duratex, Linx, Marcopolo, Petrobras, Tim e Viavarejo.

Ações retiradas: Alpargatas, Braskem, CCR, Lojas Renner, Magazine Luiza, Natura, RaiaDrogasil, Suzano e Weg.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Alliar (AALR3) Não disponível 10 Anima (ANIM3) Não disponível 10 BR Properties (BRPR3) Não disponível 10 Duratex (DTEX3) Não disponível 10 Linx (LINX3) Não disponível 10 Marcopolo (POMO4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Tim (TIMP3) Não disponível 10 Totvs (TOTS3) Não disponível 10 Viavarejo (VVAR11) Não disponível 10

Guide

Desempenho em dezembro: 5,02%

Desempenho em 2017: 30,5%

Ações incluídas: Gerdau e Weg.

Ações retiradas: Smiles e Tim.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 10 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Kroton (KROT3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Rumo (RAIL3) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 Weg (WEGE3) Não disponível 10

Lerosa

Desempenho em dezembro: 5,5%

Desempenho em 2017: 21,46%

Ações retiradas: Ambev, B3, Klabin, Sanepar, Ultrapar e Vale.

Ações incluídas: BRF, Cosan, Localiza, Minerva E Raia Drogasil.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 5 BR Malls (BRML3) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 5 Cosan (CSAN3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 Minerva (BEEF3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Renner (LREN3) Não disponível 10 São Martinho (SMTO3) Não disponível 5

Magliano

Desempenho em dezembro: 2,26%

Desempenho em 2017: 21,8%

Ação incluída: Smiles.

Ação retirada: Raia Drogasil.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % AES Tietê (TIET11) 18 10 Ambev (ABEV3) 24,69 10 BB Seguridade (BBSE3) 33,81 10 Carrefour (CRFB3) 19,5 10 CCR (CCRO3) 21 10 Klabin (KLBN11) 22 10 Odontoprev (ODPV3) 17,59 10 Smiles (SMLS3) 88 10 Taesa (TAEE11) 26 10 Weg (WEGE3) 27,09 10

Nova Futura

Desempenho em dezembro: 6,31%

Desempenho em 2017: 35,61%

Ações retiradas: CCR, Engie, Porto Seguro, Ultrapar e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 20 Usiminas (USIM5) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 20 Weg (WEGE3) Não disponível 10

Planner

Desempenho em dezembro: 4,74%

Desempenho em 2017: 37,78%

Ação incluída: Braskem.

Ações retiradas: CCR.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 56 10 Engie Brasil (EGIE3) 40 10 Fleury (FLRY3) 33,5 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 52 10 Klabin (KLBN11) 19 10 M. Dias Branco (MDIA3) 56 10 Multiplan (MULT3) 75 10 Ser Educacional (SEER3) 42 10 Telefônica Brasil ? Vivo (VIVT4) 52 10 Ultrapar (UGPA3) 84 10

Quantitas

Desempenho em dezembro: 5,21%

Desempenho em 2017: 41,17%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 12,5 Braskem (BRKM5) Não disponível 7,5 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 7,5 Grendene (GRND3) Não disponível 12,5 Guararapes (GUAR3) Não disponível 12,5 Hering (HGTX3) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 12,5 Movida (MOVI3) Não disponível 5 Multiplan (MULT3) Não disponível 7,5 Petrobras (PETR4) Não disponível 7,5

Rico

Desempenho em dezembro: 7,22%

Desempenho em 2017: 54,92%

Ações incluídas: Ambev, BR Malls, BRF, Cielo, Copasa e Lojas Marisa.

Ações retiradas: Itaúsa, Lojas Americanas, Marcopolo, Multiplus, Petrobras, Ser Educacional, Transmissão Paulista e Valid.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 10 BR Malls (BRML3) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 Cielo (CIEL3) Não disponível 10 Copasa (CSMG3) Não disponível 10 Lojas Marisa (AMAR3) Não disponível 10

Spinelli

Desempenho em dezembro: 5,2%

Desempenho em 2017: 44,6%

Ação incluída: CSN.

Ação retirada: Magazine Luiza.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 8 BRF (BRFS3) Não disponível 4 BTG Pactual (BPAC11) Não disponível 5 Cielo (CIEL3) Não disponível 5 Cosan (CSAN3) Não disponível 7 CSN (CSNA3) Não disponível 5 Direcional (DIRR3) Não disponível 5 Guararapes (GUAR3) Não disponível 8 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 11 JSL (JSLG3) Não disponível 5 Mills (MILS3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Rumo (RAIL3) Não disponível 7 Sanepar (SAPR4) Não disponível 5 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 5

Terra Investimentos

Desempenho em dezembro: 9,76%

Desempenho em 2017: 50,4%

Ações retiradas: BB Seguridade e Cosan.

Ações incluídas: BRF e BR Malls.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 40 15 BRF (BRFS3) 50 15 BR Malls (BRML3) 15,4 10 CCR (CCRO3) 19 15 Gerdau (GGBR4) 15 15 Lojas Americanas (LAME4) 21 15 Petrobras (PETR4) 20 15

Walpires

Desempenho em dezembro: 7,71%

Desempenho em 2017: 34,35%

Ações incluídas: Localiza, MRV, Pão de Açúcar e Usiminas.

Ações retiradas: Embraer, Engie, Fibria e Guararapes.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Arezzo (ARZZ3) Não disponível 10 B3 (BVMF3) Não disponível 10 CSU (CARD3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 MRV (MRVE3) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10

XP Investimentos

Desempenho em dezembro: 5,7%

Desempenho em 2017: 11,4%

Ação incluída: CCR.

Ação retirada: Usiminas.