As ações mais indicadas para fevereiro, segundo 17 corretoras

São Paulo – As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) continuaram no topo das indicações de corretoras e bancos para fevereiro. Elas foram sugeridas em 14 das 17 carteiras recomendadas de ações recebidas pelo site EXAME neste mês.

Assim como em janeiro, a segunda colocação ficou com as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com oito indicações. E a BRF (BRFS3) permaneceu no terceiro lugar, com sete recomendações.

No mês de janeiro, a carteira com melhor desempenho foi a da corretora do banco Bradesco, que registrou valorização de 16%, enquanto o Ibovespa —principal índice da Bolsa brasileira— subiu 11,14% no período.

Na outra ponta, a carteira da corretora Magliano apresentou o pior desempenho no mês passado, uma alta de apenas 1,90%. Nenhum dos portfólios teve variação negativa em janeiro.

Veja o desempenho das carteiras em janeiro:

Instituição Desempenho em janeiro Desempenho em 2017 Bradesco 16% 33,40% Nova Futura 13,92% 35,61% Spinelli 13,10% 44,60% Walpires 12,05% 34,35% Elite 11,42% 33,48% Terra Investimentos 11,10% 50,40% Quantitas 10,90% 41,17% XP Investimentos 10,60% 11,40% Rico 10,58% 54,92% Guide 10,53% 30,50% Ativa 9,54% 43,81% Coinvalores 8,40% 33,50% Planner 7,99% 37,78% Lerosa 6,70% 21,46% BB Investimentos 6,57% 27,86% Genial 6,22% 45,13% Magliano 1,90% 21,80%

Veja as ações mais recomendadas para fevereiro:

Ação Indicações Petrobras (PETR4) 14 Itaú Unibanco (ITUB4) 8 B3 (BVMF3) 7 Banco do Brasil (BBAS3) 6 CCR (CCRO3) 5 Lojas Americanas (LAME4) 5 Usiminas (USIM5) 5 Braskem (BRKM5) 4 BRF (BRFS3) 4 Equatorial (EQTL3) 4 Fibria (FIBR3) 4 Gerdau (GGBR4) 4 Localiza (RENT3) 4 Rumo (RAIL3) 4 Via Varejo (VVAR11) 4 Ambev (ABEV3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 BR Malls (BRML3) 3 Cosan (CSAN3) 3 Itaúsa (ITSA4) 3 Klabin (KLBN11) 3 M. Dias Branco (MDIA3) 3 MRV (MRVE3) 3 Raia Drogasil (RADL3) 3 Smiles (SMLE3) 3 Suzano (SUZB3) 3 Ultrapar (UGPA3) 3 Vale (VALE3) 3 Bradesco (BBDC4) 2 Copel (CPLE6) 2 CSN (CSNA3) 2 Direcional (DIRR3) 2 Eztec (EZTC3) 2 Grendene (GRND3) 2 Hypermarcas (HYPE3) 2 IRB Brasil (IRBR3) 2 Magazine Luiza (MGLU3) 2 Multiplan (MULT3) 2 Natura (NATU3) 2 Randon (RAPT4) 2 Renner (LREN3) 2 Ser Educacional (SEER3) 2 Tenda (TEND3) 2 BR Distribuidora (BRDT3) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Cielo (CIEL3) 1 CSU (CARD3) 1 CVC Brasil (CVCB3) 1 Dimed Panvel (PNVL3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Energisa (ENGI11) 1 Engie Brasil (EGIE3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hering (HGTX3) 1 Iguatemi (IGTA3) 1 JSL (JSLG3) 1 Kroton (KROT3) 1 Linx (LINX3) 1 Magnesita (MAGG3) 1 Metal Leve (LEVE3) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Mills (MILS3) 1 Minerva (BEEF3) 1 Movida (MOVI3) 1 Multiplus (MPLU3) 1 Pão de Açúcar (PCAR4) 1 Qualicorp (QUAL3) 1 Queiroz Galvão (QGEP3) 1 Sanepar (SAPR11) 1 Sanepar (SAPR4) 1 São Carlos (SCAR3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Tupy (TUPY3) 1 Unipar (UNIP6) 1 Vale (VALE5) 1 Weg (WEGE3) 1

As mais indicadas

Os analistas da corretora Rico sugeriram as ações da Petrobras por acreditar que os preços do petróleo estão sendo negociados a um patamar interessante (de aproximadamente 70 dólares o barril), podendo surpreender nas próximas divulgações de resultados.

“Importante ressaltar que a demanda por petróleo continua crescente vis à vis o forte crescimento sincronizado no mundo”, afirmou a corretora em relatório. A Rico também vê com bons olhos a mudança de postura da gestão após Pedro Parente assumir como presidente da companhia.

Além disso, a corretora ressaltou a perspectiva de estabilidade ou até continuidade de valorização do real ante o dólar, o que melhora o perfil do fluxo de caixa da Petrobras.

Para o Itaú Unibanco, a equipe de análise da XP Investimentos destacou que o banco “conta com uma gestão extremamente competente, voltada para a eficiência em suas operações e geração de valor para os acionistas.”

Segundo a corretora, “é inegável que o cenário econômico de curto prazo é desafiador, porém enxergamos uma melhora no ambiente de crédito em 2017 e entendemos que o Itaú tem ótimas condições de se aproveitar desse momento.”

A XP mencionou ainda que o valuation do Itaú está em um patamar interessante e continua representando uma das melhores relações entre risco e retorno, comparativamente aos demais setores da Bolsa.

Já para a B3 as justificativas das indicações giram em torno da volta do movimento de operações de abertura de capital no Brasil. A corretora do banco Bradesco ressaltou em relatório que vê novos fatores que poderão impulsionar investimentos privados, beneficiando diretamente o giro de negócios do segmento Bovespa (parte da B3 voltada para o mercado de ações).

“Além disso, a conclusão do processo de integração entre as empresas de liquidação e custódia de ações e futuros pode liberar um volume significativo de operações, levando ao crescimento do giro de negócios nos mercados futuros. O processo de incorporação da Cetip, concluído com êxito, também deve trazer ganhos potenciais de sinergia e atratividade para a B3”, afirmou a corretora.

Segundo os analistas, os volumes médios diários de negócios devem permanecer com tendência positiva, juntamente com os maiores volumes de operações de dívida corporativa, devido a taxa de juros atualmente mais baixa.

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 17 corretoras para o mês de fevereiro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em janeiro: 9,54%

Desempenho em 2017: 43,81%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Malls (BRML3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Gerdau (GGBR4) Não disponível 15 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 5 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 15 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 15

BB Investimentos

Desempenho em janeiro: 6,57%

Desempenho em 2017: 27,86%

Ações incluídas: B3, Direcional, Lojas Americanas, Petrobras, Usiminas e Via Varejo.

Ações retiradas: Banco ABC, BRF, BR Malls, MRV, Pão de Açúcar e Raia Drogasil.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 10 CSN (CSNA3) Não disponível 10 Direcional (DIRR3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Smiles (SMLE3) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho em janeiro: 16%

Desempenho em 2017: 33,40%

Ações incluídas: BR Malls e M. Dias Branco.

Ações retiradas: BRF e Iguatemi.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 26 10 Banco do Brasil (BBAS3) 40 10 BR Malls (BRML3) 16 10 Fibria (FIBR3) 71 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 44 10 M. Dias Branco (MDIA3) 65 10 Petrobras (PETR4) 20 10 Randon (RAPT4) 8 10 Ser Educacional (SEER3) 42 10 Usiminas (USIM5) 15 10

Coinvalores

Desempenho em janeiro: 8,40%

Desempenho em 2017: 33,50%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 6 Bradesco (BBDC4) Não disponível 5 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Copel (CPLE6) Não disponível 6 Eztec (EZTC3) Não disponível 6 Fibria (FIBR3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Metal Leve (LEVE3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 6 São Carlos (SCAR3) Não disponível 6 Ser Educacional (SEER3) Não disponível 6 Smiles (SMLE3) Não disponível 8 Vale (VALE5) Não disponível 6

Elite

Desempenho em janeiro: 11,42%

Desempenho em 2017: 33,48%

Ação incluída: Nenhuma.

Ação retirada: Fleury.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 B3 (BVMF3) Não disponível 5 Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 5 Equatorial (EQTL3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 IRB Brasil (IRBR3) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Localiza (RENT3) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 5 MRV (MRVE3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial (Geração Futuro)

Desempenho em janeiro: 6,22%

Desempenho em 2017: 45,13%

Ações incluídas: B3, Cosan, Energisa, Fibria, Iguatemi, Magnesita, Suzano e Tenda.

Ações retiradas: Alliar, Anima, BR Properties, Duratex, Marcopolo, Petrobras, Tim Brasil e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 10 Cosan (CSAN3) Não disponível 10 Energisa (ENGI11) Não disponível 10 Fibria (FIBR3) Não disponível 10 Iguatemi (IGTA3) Não disponível 10 Linx (LINX3) Não disponível 10 Magnesita (MAGG3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 Totvs (TOTS3) Não disponível 10

Guide

Desempenho em janeiro: 10,53%

Desempenho em 2017: 30,50%

Ações incluídas: Ambev, Banco do Brasil, Localiza, Suzano e Usiminas.

Ações retiradas: Braskem, CVC, Gerdau, Itaúsa e Kroton.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Rumo (RAIL3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10 Weg (WEGE3) Não disponível 10

Lerosa

Desempenho em janeiro: 6,70%

Desempenho em 2017: 21,46%

Ações incluídas: MRV e Sanepar.

Nenhuma ação foi retirada.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 5 BR Malls (BRML3) Não disponível 5 BRF (BRFS3) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 5 Cosan (CSAN3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 5 Minerva (BEEF3) Não disponível 5 MRV (MRVE3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Renner (LREN3) Não disponível 10 Sanepar (SAPR11) Não disponível 5 São Martinho (SMTO3) Não disponível 5

Magliano

Desempenho em janeiro: 1,90%

Desempenho em 2017: 21,80%

Ação incluída: BB Seguridade.

Ação retirada: Kroton.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 35,78 10 Ecorodovias (ECOR3) 14 10 Equatorial (EQTL3) 80,50 10 Eztec (EZTC3) 26,42 10 Itaúsa (ITSA4) 15,24 10 Lojas Americanas (LAME4) 22,00 10 M. Dias Branco (MDIA3) 65,86 10 Multiplan (MULT3) 83,79 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 88,40 10 Qualicorp (QUAL3) 42 10

Nova Futura

Desempenho em janeiro: 13,92%

Desempenho em 2017: 35,61%

Ações retiradas: Usiminas e Weg.

Ações incluídas: Banco do Brasil, BR Distribuidora e Cielo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 BR Distribuidora (BRDT3) Não disponível 10 Cielo (CIEL3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Vale (VALE3) Não disponível 20

Planner

Desempenho em janeiro: 7,99%

Desempenho em 2017: 37,78%

Ações retiradas: Itaú Unibanco, M.Dias Branco, Fleury, Multiplan, Ser Educacional e Telefônica Brasil.

Ações incluídas: BB Seguridade, Grendene, Itaúsa, Kroton, Multiplus e Tupy.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 37,00 10 Braskem (BRKM5) 56,00 10 Engie Brasil (EGIE3) 40,00 10 Grendene (GRND3) 30,00 10 Itaúsa (ITSA4) 14,00 10 Klabin (KLBN11) 19,00 10 Kroton (KROT3) 20,00 10 Multiplus (MPLU3) 42,00 10 Tupy (TUPY3) 23,00 10 Ultrapar (UGPA3) 85,00 10

Quantitas

Desempenho em janeiro: 10,90%

Desempenho em 2017: 41,17%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 12,50 Braskem (BRKM5) Não disponível 5 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 5 Dimed Panvel (PNVL3) Não disponível 5 Grendene (GRND3) Não disponível 12,50 Guararapes (GUAR3) Não disponível 7,50 Hering (HGTX3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 Klabin (KLBN11) Não disponível 5 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 5 Movida (MOVI3) Não disponível 10 Multiplan (MULT3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 12,50

Rico

Desempenho em janeiro: 10,58%

Desempenho em 2017: 54,92%

Ações incluídas: Lojas Americanas, Eletrobras e Smiles.

Ações retiradas: MRV, Kroton e Sanepar.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Eletrobras (ELET6) Não disponível Não disponível Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível Não disponível Lojas Americanas (LAME4) Não disponível Não disponível Petrobras (PETR4) Não disponível Não disponível Rumo (RAIL3) Não disponível Não disponível Smiles (SMLE3) Não disponível Não disponível Usiminas (USIM5) Não disponível Não disponível Via Varejo (VVAR11) Não disponível Não disponível

Spinelli

Desempenho em janeiro: 13,10%

Desempenho em 2017: 44,60%

Ação incluída: Carrefour, Copel e Queiroz Galvão.

Ação retirada: Cielo, Guararapes e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 8 BRF (BRFS3) Não disponível 4 BTG Pactual (BPAC11) Não disponível 5 Carrefour (CRFB3) Não disponível 8 Copel (CPLE6) Não disponível 5 Cosan (CSAN3) Não disponível 7 CSN (CSNA3) Não disponível 5 Direcional (DIRR3) Não disponível 5 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 11 JSL (JSLG3) Não disponível 5 Mills (MILS3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Queiroz Galvão (QGEP3) Não disponível 5 Rumo (RAIL3) Não disponível 7 Sanepar (SAPR4) Não disponível 5

Terra Investimentos

Desempenho em janeiro: 11,10%

Desempenho em 2017: 50,40%

Ações incluídas: Ambev, Cemig e Unipar.

Ações retiradas: Banco do Brasil, BR Malls e Gerdau.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) 24 15 BRF (BRFS3) 50 15 CCR (CCRO3) 18,50 15 Cemig (CMIG4) 9,50 15 Lojas Americanas (LAME4) 21 15 Petrobras (PETR4) 24,90 15 Unipar (UNIP6) 30 10

Walpires

Desempenho em janeiro: 12,05%

Desempenho em 2017: 34,35%

Ações incluídas: Gerdau, Metalúrgica Gerdau e CCR.

Ações retiradas: Arezzo, Usiminas e Pão de Açúcar.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 CSU (CARD3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 10 MRV (MRVE3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10

XP Investimentos

Desempenho em janeiro: 10,60%

Desempenho em 2017: 11,40%

Ação incluída: Randon, Usiminas e Via Varejo.

Ação retirada: Fleury e Gerdau.