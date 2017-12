As ações mais indicadas para dezembro, segundo 17 corretoras

São Paulo — As ações da Petrobras (PETR4) lideraram as recomendações de corretoras e bancos para dezembro. Elas foram sugeridas em 12 das 17 carteiras de ações recebidas pelo site EXAME neste mês.

Em segundo lugar, houve empate entre as ações da CCR (CCRO3) e do Itaú Unibanco (ITUB4), com 8 indicações cada uma. Já a terceira colocação ficou com os papéis da B3 (BVMF3).

Em novembro, todas as carteiras tiveram performance negativa. O portfólio com o melhor desempenho foi a da corretora Magliano, que teve desvalorização de 0,39%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, recuou 3,4% no período.

Já a carteira da XP Investimentos apresentou o pior desempenho no mês passado, com queda de 9,30%.

Veja abaixo o desempenho acumulado das carteiras de cada uma das corretoras no mês passado e em 2017.

Instituição Desempenho em novembro, em % Desempenho em 2017, em % Magliano -0,39 19,10 Terra -0,40 40,60 Ativa -1,34 28,61 Nova Futura -2,72 27,56 Planner -2,73 31,55 BB Investimentos -2,90 22,74 Bradesco -3,10 19,50 Elite -3,34 23,52 Lerosa -3,97 15,13 Genial (Geração Futuro) -4,14 34,16 Rico -4,62 51,48 Guide -5,14 24,26 Spinelli -5,20 37,50 Coinvalores -5,40 22,10 Walpires -5,61 26,64 Quantitas -6,05 34,17 XP Investimentos -9,30 5,50

As mais indicadas

Os analistas da Spinelli acreditam que a nova gestão da Petrobras é positiva para a ação da empresa. Segundo eles, o comando atual da companhia é mais voltado “a decisões pró-mercado, visando a maximização de valor para os acionistas.”

Além disso, o real mais valorizado (devido ao alto endividamento em dólar), o alongamento de parte da dívida, e a execução do plano de desinvestimentos fazem com que a Petrobras continue sendo um investimento atrativo, de acordo com a Spinelli.

Para a CCR, os analistas do Bradesco dizem ter notado “claras sinalizações de recuperação da economia, que já estão se refletindo na melhora no tráfego de veículos nas rodovias operadas pela CCR.”

Além disso, o banco ressalta que a empresa está bem posicionada para aproveitar a janela de novos investimentos em concessões que deverão acontecer ao longo dos próximos anos.

No caso do Itaú, a BB Investimentos diz que permanece otimista em relação ao desempenho do banco para 2018 “devido à queda nas despesas de provisão, ao rigoroso controle das despesas de não-juros e ao menor índice de inadimplência.”

Além disso, os analistas mencionam que, diante da tendência atual de recuperação da economia doméstica, o Itaú é o melhor player privado do setor bancário para capturar os ganhos da retomada com o crescimento nas receitas de tarifas e seguros, mantendo o ROE (retorno sobre o patrimônio) em um nível acima dos 20%, além de ser o banco menos dependente de crédito em seu resultado.

Veja abaixo as ações mais recomendadas para o mês de dezembro, segundo 17 corretoras

Ação Recomendações Petrobras (PETR4) 12 CCR (CCRO3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 8 B3 (BVMF3) 6 Banco do Brasil (BBAS3) 5 Braskem (BRKM5) 5 Gerdau (GGBR4) 5 Ultrapar (UGPA3) 5 BB Seguridade (BBSE3) 4 Fibria (FIBR3) 4 Klabin (KLBN11) 4 Lojas Americanas (LAME4) 4 Magazine Luiza (MGLU3) 4 Ser Educacional (SEER3) 4 Smiles (SMLE3) 4 Vale (VALE3) 4 Ambev (ABEV3) 3 BR Malls (BRML3) 3 BRF (BRFS3) 3 Engie Brasil (EGIE3) 3 Fleury (FLRY3) 3 Guararapes (GUAR3) 3 IRB Brasil (IRBR3) 3 Itaúsa (ITSA4) 3 Natura (NATU3) 3 Raia Drogasil (RADL3) 3 Renner (LREN3) 3 Rumo (RAIL3) 3 Usiminas (USIM5) 3 Via Varejo (VVAR11) 3 Weg (WEGE3) 3 Bradesco (BBDC4) 2 Cosan (CSAN3) 2 CVC Brasil (CVCB3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Hypermarcas (HYPE3) 2 M. Dias Branco (MDIA3) 2 Multiplan (MULT3) 2 Sanepar (SAPR4) 2 Suzano (SUZB3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) 2 AES Tietê (TIET11) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 BR Properties (BRPR3) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Cielo (CIEL3) 1 Copel (CPLE6) 1 CSU (CARD3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Embraer (EMBR3) 1 Eztec (EZTC3) 1 GAEC Educação (ANIM3) 1 Grendene (GRND3) 1 Hering (HGTX3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 JSL (JSLG3) 1 Kroton (KROT3) 1 Localiza (RENT3) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Metal Leve (LEVE3) 1 Mills (MILS3) 1 Movida (MOVI3) 1 MRV (MRVE3) 1 Multiplus (MPLU3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 São Carlos (SCAR3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Tenda (TEND3) 1 TIM (TIMP3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Transmissão Paulista (TRPL4) 1 Vale (VALE5) 1 Valid (VLID3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 17 corretoras para o mês de dezembro. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em novembro: -1,34%

Desempenho em 2017: 28,61%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BR Malls (BRML3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 5 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 15 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

BB Investimentos

Desempenho em novembro: -2,90%

Desempenho em 2017: 22,74%

Ações incluídas: GAEC Educação, BR Properties, Smiles, Taesa e Vale.

Ações retiradas: ABC Brasil, Ecorodovias, Hypermarcas, Iochpe Maxion, Klabin, Lojas Americanas e Pão de Açúcar.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % GAEC Educação (ANIM3) Não disponível 10 BR Properties (BRPR3) Não disponível 10 IRB Brasil (IRBR3) Não disponível 15 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Smiles (SMLE3) Não disponível 10 Taesa (TAEE11) Não disponível 15 Vale (VALE3) Não disponível 15

Bradesco

Desempenho em novembro: -3,10%

Desempenho em 2017: 19,50%

Ação incluída: BR Malls.

Ação retirada: Iguatemi.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 26,00 10 Banco do Brasil (BBAS3) 40,00 10 BR Malls (BRML3) 16,00 10 BRF (BRFS3) 55,00 10 Fibria (FIBR3) 63,00 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) 25,00 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 44,00 10 Petrobras (PETR4) 20,00 10 Ser Educacional (SEER3) 42,00 10 Usiminas (USIM5) 12,00 10

Coinvalores

Desempenho em novembro: -5,40%

Desempenho em 2017: 22,10%

Ação incluída: B3.

Ação retirada: Iguatemi.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) Não disponível 5 Copel (CPLE6) Não disponível 6 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Metal Leve (LEVE3) Não disponível 6 Eztec (EZTC3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 B3 (BVMF3) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 6 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Fibria (FIBR3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 São Carlos (SCAR3) Não disponível 6 Ser Educacional (SEER3) Não disponível 6 Smiles (SMLE3) Não disponível 8 Vale (VALE5) Não disponível 6

Elite

Desempenho em novembro: -3,34%

Desempenho em 2017: 23,52%

Ação incluída: MRV.

Ação retirada: Klabin.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 B3 (BVMF3) Não disponível 5 Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 5 Fleury (FLRY3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 IRB Brasil (IRBR3) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Localiza (RENT3) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 5 MRV (MRVE3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial (Geração Futuro)

Desempenho em novembro: -4,14%

Desempenho em 2017: 34,16%

Ações incluídas: Totvs, Alpargatas, Braskem, CCR, Raia Drogasil, Natura e Renner.

Ações retiradas: Arezzo, Localiza, Itaú Unibanco, Ambev, São Martinho, Alupar e Grendene.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Alpargatas (ALPA4) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Totvs (TOTS3) Não disponível 10 Weg (WEGE3) Não disponível 10

Guide

Desempenho em novembro: -5,14%

Desempenho em 2017: 24,26%

Ações incluídas: CVC Brasil, Braskem, Equatorial e Kroton.

Ações retiradas: Banco do Brasil, BR Malls, Gol e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 10 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Kroton (KROT3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Rumo (RAIL3) Não disponível 10 Smiles (SMLE3) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 TIM (TIMP3) Não disponível 10

Lerosa

Desempenho em novembro: -3,97%

Desempenho em 2017: 15,13%

Ações retiradas: Direcional, Kroton, Embraer e Pão de Açúcar.

Ações incluídas: CCR, Ultrapar e Telefônica Brasil – Vivo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 B3 (BVMF3) Não disponível 10 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 10 BR Malls (BRML3) Não disponível 5 CCR (CCRO3) Não disponível 10 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 Klabin (KLBN11) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 5 Sanepar (SAPR4) Não disponível 5 São Martinho (SMTO3) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 5

Magliano

Desempenho em novembro: -0,39%

Desempenho em 2017: 19,10%

Ação incluída: Smiles.

Ação retirada: Raia Drogasil.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % AES Tietê (TIET11) 18,00 10 Ambev (ABEV3) 24,69 10 BB Seguridade (BBSE3) 33,81 10 Carrefour (CRFB3) 19,50 10 CCR (CCRO3) 21,00 10 Klabin (KLBN11) 22,00 10 Odontoprev (ODPV3) 17,59 10 Smiles (SMLE3) 84,66 10 Taesa (TAEE11) 26,00 10 Weg (WEGE3) 27,09 10

Nova Futura

Desempenho em novembro: -2,72%

Desempenho em 2017: 27,56%

Ações incluídas: Natura e Usiminas.

Ações retiradas: Embraer, Fibria, Kroton, Renner, Santander e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 7,50 CCR (CCRO3) Não disponível 7,50 Engie Brasil (EGIE3) Não disponível 7,50 Gerdau (GGBR4) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 7,50 Natura (NATU3) Não disponível 7,50 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Porto Seguro (PSSA3) Não disponível 7,50 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 7,50 Usiminas (USIM5) Não disponível 7,50 Vale (VALE3) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 7,50 Weg (WEGE3) Não disponível 7,50

Planner

Desempenho em novembro: -2,73%

Desempenho em 2017: 31,55%

Ações incluídas: Itaú Unibanco, Fleury e M. Dias Branco.

Ações retiradas: Itaúsa, MRV e Sabesp.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % CCR (CCRO3) 17,50 10 Engie Brasil (EGIE3) 40,00 10 Fleury (FLRY3) 33,50 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 52,00 12 Klabin (KLBN11) 19,00 10 M. Dias Branco (MDIA3) 56,00 10 Multiplan (MULT3) 75,00 10 Ser Educacional (SEER3) 42,00 10 Telefônica Brasil – Vivo (VIVT4) 52,00 10 Ultrapar (UGPA3) 85,00 10

Quantitas

Desempenho em novembro: -6,05%

Desempenho em 2017: 34,17%

Ação incluída: Braskem.

Ação retirada: Ambev.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 12,5 Braskem (BRKM5) Não disponível 5 CVC Brasil (CVCB3) Não disponível 5 Grendene (GRND3) Não disponível 12,5 Guararapes (GUAR3) Não disponível 12,5 Hering (HGTX3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 12,5 Movida (MOVI3) Não disponível 10 Multiplan (MULT3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10

Rico

Desempenho em novembro: -4,62%

Desempenho em 2017: 51,48%

Ações incluídas: Itaúsa, BB Seguridade, Transmissão Paulista, Valid, Multiplus, Petrobras (ON), Marcopolo e Ser Educacional.

Ações retiradas: Banrisul, Cyrela, Petrobras (PN), Raia Drogasil, Sanepar, São Martinho, Usiminas e Vale.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 10 Marcopolo (POMO4) Não disponível 10 Multiplus (MPLU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR3) Não disponível 10 Ser Educacional (SEER3) Não disponível 10 Transmissão Paulista (TRPL4) Não disponível 10 Valid (VLID3) Não disponível 10

Spinelli

Desempenho em novembro: -5,20%

Desempenho em 2017: 37,50%

Ações incluídas: Itaúsa, BTG Pactual e BRF.

Ações retiradas: Fras-le, Itaú Unibanco, Metal Leve, Minerva, São Martinho e Springs Global.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 9 BRF (BRFS3) Não disponível 3 BTG Pactual (BPAC11) Não disponível 5 Cielo (CIEL3) Não disponível 5 Cosan (CSAN3) Não disponível 7 Direcional (DIRR3) Não disponível 5 Guararapes (GUAR3) Não disponível 9 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 11 JSL (JSLG3) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 4 Mills (MILS3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Rumo (RAIL3) Não disponível 7 Sanepar (SAPR4) Não disponível 5 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 5

Terra Investimentos

Desempenho em novembro: -0,40%

Desempenho em 2017: 40,60%

Ações retiradas: MRV, Cielo e Vale.

Ações incluídas: Cosan, BB Seguridade e CCR.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 40,00 15 BB Seguridade (BBSE3) 30,00 15 CCR (CCRO3) 19,00 10 Cosan (CSAN3) 40,00 15 Gerdau (GGBR4) 15,00 15 Lojas Americanas (LAME4) 20,00 15 Petrobras (PETR4) 19,50 15

Walpires

Desempenho em novembro: -5,61%

Desempenho em 2017: 26,64%

Ações incluídas: Embraer, CSU, Suzano e Guararapes (ON).

Ações retiradas: Magazine Luiza, BRF, Eletropaulo e Guararapes (PN).

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Arezzo (ARZZ3) Não disponível 10 B3 (BVMF3) Não disponível 10 CSU (CARD3) Não disponível 10 Embraer (EMBR3) Não disponível 10 Engie Brasil (EGIE3) Não disponível 10 Fibria (FIBR3) Não disponível 10 Guararapes (GUAR3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Renner (LREN3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10

XP Investimentos

Desempenho em novembro: -9,30%

Desempenho em 2017: 5,50%

Ações incluídas: Gerdau e IRB Brasil.

Ações retiradas: B2W e Braskem.