As ações mais indicadas para abril, segundo 17 corretoras

São Paulo – As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) continuaram no topo das indicações de corretoras e bancos para abril. Elas foram sugeridas em 13 das 17 carteiras recomendadas de ações recebidas pelo site EXAME neste mês.

Assim como em março, a segunda colocação ficou com as ações do Itaú Unibanco (ITUB4), com nove indicações. No terceiro lugar, houve empate entre Ultrapar (UGPA3) e Vale (VALE3), com seis recomendações cada uma.

No mês de março, a carteira com melhor desempenho foi a da corretora Walpires, que registrou valorização de 5,70%, enquanto o Ibovespa —principal índice da Bolsa brasileira— ficou estável (0,02%) no período.

Na outra ponta, a carteira da corretora Magliano apresentou o pior desempenho no mês passado, uma queda de 6,83%. Sete carteiras tiveram variação negativa em março.

Veja o desempenho das carteiras em março:

Instituição Desempenho em março Desempenho em 2018 Walpires 5,70% 19,61% Genial (Geração Futuro) 4,38% 10,93% Bradesco 3,10% 23,20% Guide 2,38% 16,22% Elite 1,79% 14,82% Planner 1,74% 8,61% Terra Investimentos 1,48% 18,40% Ativa 1,14% 13,21% XP Investimentos 1,10% 14,30% BB Investimentos 0,02% 7,31% Nova Futura -0,10% 18,65% Coinvalores -0,60% 9,20% Lerosa -1,21% 1,01% Spinelli -1,40% 9,40% Quantitas -2,15% 9,74% Rico -3,28% 11,60% Magliano -6,83% -6,30%

As mais indicadas

Os analistas da XP Investimentos recomendam as ações da Petrobras porque acreditam que o ambiente político e econômico para a petroleira melhorou significativamente nos últimos meses, devido a fatores como a troca da presidência da empresa, atualmente engajada com o projeto de privatização de ativos; redução do endividamento e geração de caixa, a dinâmica favorável dos preços de petróleo e a queda no preço do dólar. “Reiteramos nossa visão positiva sobre o ativo, e seguimos otimistas com o plano de desinvestimentos da empresa”, disseram, em nota.

Já os analistas do Bradesco indicam as ações do Itaú por conta da melhora geral na qualidade dos ativos do banco, que leva a uma expectativa de redução significativa nas despesas com provisões para perdas. “Estimamos consistente crescimento do lucro do Itaú em 2018, mantendo o Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) no patamar próximo de 20% ao ano, o que pode ser visto como amplamente satisfatório em qualquer cenário econômico, sobretudo na atual fase da economia brasileira”, apontam, em relatório.

A Spinelli inclui a Vale na carteira devido a fatores internos positivos, como nova política de dividendos, melhora de governança corporativa e conclusão de ciclo de investimentos. “Além disso, acreditamos que a Vale se encontra em posição bastante confortável em termos de geração de caixa, que deve possibilitar em uma forte redução do seu endividamento bancário e abrir espaço para ampliação dos dividendos”, dizem, em carta.

Os analistas do BB Investimentos acreditam que a Ultrapar deve se beneficiar da esperada recuperação no volume de vendas de combustíveis líquidos associada ao retorno do crescimento econômico em 2018. “Adicionalmente, a maior agressividade na estratégia de “embandeiramento” de

postos ‘bandeira branca’ e a entrada em produção da nova planta da Oxiteno no Texas devem contribuir para um forte resultado da empresa no ano de 2018”, conclui o analista Daniel Cobucci.

Veja as ações mais recomendadas para abril:

Ações Recomendações Pertrobras (PETR4) 13 Itaú Unibanco (ITUB4) 9 Ultrapar (UGPA3) 6 Vale (VALE3) 6 Braskem (BRKM5) 5 Via Varejo (VVAR11) 5 B3 (BVMF3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 5 Klabin (KLBN11) 4 Lojas Americanas (LAME4) 4 Usiminas (USIM5) 4 CCR (CCRO3) 3 Equatorial (EQTL3) 3 Gerdau (GGBR4) 3 Ambev (ABEV3) 3 MRV (MRVE3) 3 Copel (CPLE6) 3 Multiplan (MULT3) 3 Pão de Açúcar (PCAR4) 3 Bradesco (BBDC4) 3 Suzano (SUZB3) 3 Raia Drogasil (RADL3) 3 Randon (RAPT4) 3 Eztec (EZTC3) 2 Localiza (RENT3) 2 Atacadão (CRFB3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Tupy (TUPY3) 2 Hypermarcas (HYPE3) 2 IRB Brasil (IRBR3) 2 Magazine Luiza (MGLU3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 Duratex (DTEX3) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 CPFL (CPFE3) 2 Iguatemi (IGTA3) 2 Rumo (RAIL3) 2 CSN (CSNA3) 2 Metal Leve (LEVE3) 2 Comgas (CGAS5) 1 CSU (CARD3) 1 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 1 Cia de Ferro Ligas da Bahia (FESA4) 1 Fleury (FLRY3) 1 Vivo (VIVT4) 1 Natura (NATU3) 1 Eletropaulo (ELPL3) 1 Sanepar (SANB11) 1 BRF (BRFS3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Iochpe Maxion (MYPK3) 1 Petrobras Distribuidora (BRDT3) 1 Cesp (CESP6) 1 Gol (GOLL4) 1 JBS (JBSS3) 1 Locamerica (LCAM3) 1 Tenda (TEND3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Estácio (ESTC3) 1 TIM (TIMP3) 1 TOTVS (TOTS3) 1 Dimed (PNVL3) 1 Grendene (GRND3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 M. Dias Branco (MDIA3) 1 Movida (MOVI3) 1 Smiles (SMLS3) 1 Azul (AZUL4) 1 Kroton (KROT3) 1 Trisul (TRIS3) 1 Vale (VALE5) 1 Minerva (BEEF3) 1 Lojas Renner (LREN3) 1 Cia de Saneamento do Parana (SAPR11) 1 Cyrela (CYRE3) 1 JSL (JSLG3) 1 Qgep (QGEP3) 1 Ser Educacional (SEER3) 1 Transmissão Paulista (TRPL4) 1 Cemig (CMIG4) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Valid (VLID3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 16 corretoras para o mês de abril. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em março: 1,14%

Desempenho em 2018: 13,21%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Gerdau (GGBR4) Não disponível 15 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 15 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 15

BB Investimentos

Desempenho em março: 0,02%

Desempenho em 2018: 7,31%

Ações incluídas: Bradesco, CCR, Klabin, Metal Leve, Smiles, Taesa, Ultrapar e Via Varejo.

Ações retiradas: B3, Eztec, Fibria, Gerdau, Itaú, Lojas Americanas, Magazine Luiza e Petrobras.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 CSN (CSNA3) Não disponível 10 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Mahle Metal Leve (LEVE3) Não disponível 10 Smiles (SMLS3) Não disponível 10 Taesa (TAEE11) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho março: 3,1%

Desempenho em 2018: 23,2%

Ações incluídas: Randon e Suzano.

Ações retiradas: Fibria e Iochpe-Maxion.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) 30 10 Banco do Brasil (BBAS3) 49 10 Duratex (DTEX3) 14 10 Iguatemi (IGTA3) 48 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 54 10 Petrobras (PETR4) 23 10 Randon (RAPT4) 11 10 Suzano (SUZB3) 45 10 Usiminas (USIM5) 16 10 Via Varejo (VVAR11) 28 10

Coinvalores

Desempenho em março: -0,6%

Desempenho em 2018: 9,2%

Ações retiradas: Eztec e Fibria.

Ações incluídas: Pão de Açúcar e Trisul.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Azul (AZUL4) Não disponível 6 B3 (BVMF3) Não disponível 6 Bradesco (BBDC4) Não disponível 5 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Copel (CPLE6) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 5 Kroton (KROT3) Não disponível 6 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Metal Leve (LEVE3) Não disponível 6 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 6 Smiles (SMLE3) Não disponível 6 Trisul (TRIS3) Não disponível 6 Vale (VALE5) Não disponível 8

Elite

Desempenho em março: 1,79%

Desempenho em 2018: 14,82%

Ações incluídas: Eletropaulo e Santander.

Ações retirtadas: Bradesco e BRF.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 B3 (BVMF3) Não disponível 5 Eletropaulo (ELPL3) Não disponível 5 Equatorial (EQTL3) Não disponível 5 Fibria (FIBR3) Não disponível 5 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 5 IRB Brasil (IRBR3) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Localiza (RENT3) Não disponível 5 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 5 MRV (MRVE3) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Santander (SANB11) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial (Geração Futuro)

Desempenho em março: 4,38%

Desempenho em 2018: 10,93%

Ações incluídas: Alpargatas, Estácio, Multiplan e Tupy.

Ações retiradas: B3, Energisa, Fibria e Tenda.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Alpargatas (ALPA4) Não disponível 10 CPFL Energia (CPFE3) Não disponível 10 Estácio (ESTC3) Não disponível 10 Iguatemi (IGTA3) Não disponível 10 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Multiplan (MULT3) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Tim (TIMP3) Não disponível 10 Totvs (TOTS3) Não disponível 10 Tupy (TUPY3) Não disponível 10

Guide

Desempenho em março: 2,38%

Desempenho em 2018: 16,22%

Ações incluídas: Cesp, Locamerica, Petrobras e Suzano.

Ações retiradas: BR Distribuidora, Fibria, Localiza e Rumo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 Cesp (CESP6) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Gol (GOLL4) Não disponível 10 JBS (JBSS3) Não disponível 10 Locamerica (LCAM3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10 Usiminas (USIM5) Não disponível 10

Lerosa

Desempenho em março: -1,21%

Desempenho em 2018: 1,01%

Ações incluídas: B3, Ultrapar e Vale.

Ações retiradas: BRF, BR Malls, CCR, Cosan, MRV e São Martinho.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 5 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 10 B3 (B3SA3) Não disponível 10 BB Seguridade (BBSE3) Não disponível 10 Hypermarcas (HYPE3) Não disponível 10 Minerva (BEEF3) Não disponível 5 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 5 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 5 Renner (LREN3) Não disponível 5 Sanepar (SAPR11) Não disponível 5 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Magliano

Desempenho em março: -6,83%

Desempenho em 2018: -6,30%

Ações incluídas: BR Foods, Copel, Duratex e Iochpe Maxion.

Ações retiradas: Equatorial, Lojas Americanas, M. Dias Branco e Qualicorp.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 33,81 10 BR Foods (BRFS3) Não disponível 10 Copel (CPLE6 ) 35,67 10 Duratex (DTEX3) Não disponível 10 Ecorodovias (ECOR3) 14,00 10 Eztec (EZTC3) 26,42 10 Iochpe Maxion (MYPK3) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Multiplan (MULT3) 83,79 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 88,40 10

Nova Futura

Desempenho em março: -0,10%

Desempenho em 2018: 18,65%

Ações incluídas: Bradesco e Suzano.

Ações retiradas: Banco do Brasil e Gerdau.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 Bradesco (BBDC4) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 BR Distribuidora (BRDT3) Não disponível 10 CPFL Energia (CPFE3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 15

Planner

Desempenho em março: 1,74%

Desempenho em 2018: 8,61%

Ações incluídas: Ferbasa e Telefônica Brasil-Vivo.

Ações retiradas: Kroton e Multiplus.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) 56,00 10 Carrefour (CRFB3) 16,00 10 Ferbasa (FESA4) 23,00 10 Fleury (FLRY3) 28,00 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 52,00 10 Klabin (KLBN11) 19,00 10 Lojas Americanas (LAME4) 19,00 10 Taesa (TAEE11) 25,00 10 Telefônica Brasil-Vivo (VIVT4 ) 55,00 10 Tupy (TUPY3) 23,00 10

Quantitas

Desempenho em março: -2,15%

Desempenho em 2018: 9,74%

Ação incluída: Gerdau.

Ação retirada: CVC.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 12,50 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 Dimed Panvel (PNVL3) Não disponível 5 Gerdau (GGBR4) Não disponível 5 Grendene (GRND3) Não disponível 10 Guararapes (GUAR3) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 12,50 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 2,50 Movida (MOVI3) Não disponível 5 Multiplan (MULT3) Não disponível 7,50 Petrobras (PETR4) Não disponível 12,50 Randon (RAPT4) Não disponível 7,50

Rico

Desempenho em março: -3,28%

Desempenho em 2018: 11,60%

Ação incluída: MRV e Ultrapar.

Ação retirada: Eletrobras e Smiles.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 12,50 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 12,50 MRV (MRVE3) Não disponível 12,50 Petrobras (PETR4) Não disponível 12,50 Rumo (RAIL3) Não disponível 12,50 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 12,50 Usiminas (USIM5) Não disponível 12,50 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 12,50

Spinelli

Desempenho em março: -1,4%

Desempenho em 2018: 9,4%

Ações incluídas: Transmissão Paulista, Vale.

Ações retiradas: BTG Pactual, Cosan e Sanepar.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Braskem (BRKM5) Não disponível 10 Carrefour (CRFB3) Não disponível 10 Copel (CPLE6) Não disponível 6 CSN (CSNA3) Não disponível 6 Cyrela (CYRE3) Não disponível 6 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 13 JSL (JSLG3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 15 Queiroz Galvão (QGEP3) Não disponível 6 Ser Educacional (SEER3) Não disponível 7 Transmissão Paulista (TRPL4) Não disponível 7 Vale (VALE3) Não disponível 8

Terra Investimentos

Desempenho em março: 1,48%

Desempenho em 2018: 18,4%

Ações incluídas: Itaú, MRV e Sabesp.

Ações retiradas: BRF, Cosan e Klabin.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Cemig (CMIG4) 11,5 15 Itaú Unibanco (ITUB4) 56 15 Lojas Americanas (LAME4) 21 15 MRV (MRVE3) 19 15 Petrobras (PETR4) 30 15 Sabesp (SBSP3) 44 15 Valid (VLID3) 25 10

Walpires

Desempenho em março: 5,70%

Desempenho em 2018: 19,61%

Ações incluídas: Eztec e Ultrapar.

Ações retiradas: Cyrela e Suzano.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (BVMF3) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 CCR (CCRO3) Não disponível 10 Comgás (CGAS5) Não disponível 10 CSU (CARD3) Não disponível 10 Eztec (EZTC3) Não disponível 10 Localiza (RENT3) Não disponível 10 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 10

XP Investimentos

Desempenho em março: 1,1%

Desempenho em 2018: 14,3%

Ação incluída: Suzano.

Ação retirada: Fibria.