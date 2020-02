As ações e fundos preferidos dos grandes investidores em janeiro

São Paulo — Um levantamento realizado pela fintech SmartBrain revelou as dez ações e os dez fundos multimercados mais aplicados em janeiro por investidores. Esses, em sua maioria, possuem mais de 300 mil reais e são dos segmentos alta renda ou private, ou denominados também como “grandes investidores”.

O estudo analisou 183 mil extratos processados diariamente pela fintech — e que somam mais de R$ 120 bilhões —, com o objetivo de identificar tendências de mercado entre os investidores.

Entre as ações, os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) ficaram na primeira posição do ranking, seguidos pela Via Varejo (VVAR3) e Vale (VALE3).

Os ETFs, que são fundos que replicam o desempenho de índices e são negociados em bolsa de valores, também se destacaram. O SMALL11 e BOVA11 aparecem na quarta e sétima posição na preferência de quem investe.

Entre os fundos multimercados, o Legacy Capital Advisory FC FI Mult da Legacy Capital é o mais apontado, seguido pelo Kapitalo Kappa Advosry FC de FI Mult e Az Quest Multi Max FC FI Multimercado na segunda e terceira posição.

No ranking dos 10 fundos mais aplicados, dois fundos são do Az Quest Investimentos, dois do Bahia Asset Management e dois da Kapitalo.

Confira abaixo a lista completa e as rentabilidades em até 36 meses:

Ações

Ação Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses PETR4 -5,73 -5,73 14,37 53,83 101,76 VVAR3 25,34 25,34 133,33 73,11 332,7 VALE3 -5,68 -5,68 12,96 28,32 71,47 SMAL11 0,34 0,34 43,66 62,6 126,3 ITSA4 -8,73 -8,73 4,03 26,42 89,36 BBDC4 -9,03 -9,03 -8,08 15,55 63,85 BOVA11 -2,09 -2,09 15,85 32,79 74,53 ENBR3 2,67 2,67 35,63 79,81 76,79 SQIA3 2,73 2,73 281,93 281,19 548,54 JBSS3 6,9 6,9 82,8 175,96 133,92

Fundos multimercados