As ações e fundos favoritos dos grandes investidores em abril

Ações de companhias brasileiras de setores menos impactados com a crise do novo coronavírus que tinham se desvalorizado demais atraíram os investidores em abril, que viram nelas oportunidades para o médio e longo prazo. É o que mostra o estudo Big Data SmartBrain.

O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210 mil extratos diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões. Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private, os chamados grandes investidores.

No mês, a Bolsa subiu seguindo os mercados no exterior. O tom mais ameno veio principalmente da desaceleração do número de casos de covid-19 em alguns países da Europa, da queda menor do que a projetada das exportações chinesas, das expectativas de que a recuperação da economia americana pode ser mais rápida e do acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que decidiu diminuir a produção da commodity.

Assim, o Ibovespa fechou o mês de abril com alta de 10,25%, apesar de ainda acumular uma desvalorização de 30,39% no ano. No mês passado, o dólar subiu 4,69%, chegando a R$ 5,438. No ano, a moeda americana valorizou 35,51% frente ao real.

Veja abaixo o estudo:

Ações

TOP AÇÃO Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 BBAS3 2,19 -45,40 -40,06 -15,46 -2,61 2 BBDC4 1,50 -41,52 -37,43 -20,50 2,91 3 PETR4 29,02 -40,19 -31,58 -16,30 37,62 4 ITSA4 2,62 -33,97 -19,34 -15,70 25,66 5 ITUB4 -1,31 -36,77 -28,77 -24,23 4,12 6 VALE3 3,79 -15,83 -8,45 -3,41 74,34 7 BOVA11* 11,33 -30,59 -16,87 -7,19 22,18 8 VVAR3 73,86 -17,82 123,90 13,21 104,92 9 JBSS3 19,91 -5,46 23,39 180,30 139,70 10 AZUL4 -0,85 -70,14 -48,82 -52,2 -27,39

Fonte: Big Data SmartBrain/*ETF negociado na Bolsa.

Fundos de Ações

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 BRASIL CAPITAL 30 FC FIA BRASIL CAPITAL 12,36 -33,85 -9,64 10,78 40,23 2 INDIE FIC FIA INDIE CAPITAL 15,07 -27,77 2,86 20,73 59,36 3 EQUITAS SELECTION FC FIA EQUITAS 8,19 -37,18 -8,17 17,63 46,72 4 AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS 10,40 -31,12 -9,02 8,35 48,19 5 AZ QUEST AÇÕES FC FIA AZ QUEST INVESTIMENTOS 11,36 -31,54 -16,84 -7,32 29,80 6 ARX INCOME FIA ARX INVESTIMENTOS 12,27 -25,61 -4,70 8,66 48,63 7 ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA ALASKA INVESTIMENTOS 14,16 -29,53 -10,92 3,62 88,81 8 APEX INFINITY 8 LONG BIASED FC FIA APEX CAPITAL 10,71 -26,94 -9,54 2,88 37,73 9 MOAT CAPITAL FIC FIA MOAT CAPITAL 21,52 -30,05 -7,76 12,32 66,52 10 ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I ALASKA INVESTIMENTOS 13,61 -61,97 -49,41 -42,06 -8,25

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Multimercado

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CLARITAS 0,64 2,30 7,09 13,66 23,18 2 OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI OCCAM BRASIL 0,70 1,37 8,59 17,20 29,16 3 AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO AZ QUEST INVESTIMENTOS 1,05 -2,98 11,05 16,63 37,22 4 PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT PIMCO 3,25 -5,71 -0,61 6,74 15,82 5 AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI AZ QUEST INVESTIMENTOS -0,31 -0,89 5,18 11,74 22,44 6 GRIPEN ADVISORY FC FI MULT SPX 1,23 2,75 8,50 8,30 26,51 7 KINEA CHRONOS FI MULT KINEA INVESTIMENTOS 1,14 -3,16 4,17 10,88 25,07 8 ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULT ABSOLUTE 0,92 0,38 5,46 13,30 28,32 9 LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT LEGACY CAPITAL 3,28 -1,64 7,29 Início 29/06/2018 Início 29/06/2018 10 PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADO PACIFICO 1,7 -0,78 7,91 13,54 32,86

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos de Renda Fixa

TOP Fundo Gestor Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES XP ASSET MANAGEMENT 0,24 1,17 4,90 11,28 20,12 2 ARX DENALI FI RF CRED PRIV ARX INVESTIMENTOS -1,56 -1,92 1,88 Início 24/08/2018 Início 24/08/2018 3 BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRED PRIV BTG PACTUAL -1,29 -0,34 3,37 9,96 18,94 4 SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV SPARTA 0,23 1,10 4,67 10,86 19,57 5 XP REF FI RF REF DI CRED PRIV XP ASSET MANAGEMENT -0,51 -0,23 3,31 9,90 18,79 6 AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP AZ QUEST INVESTIMENTOS -0,11 -5,02 -1,93 4,67 13,46 7 CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 0,00 0,62 4,08 10,31 18,94 8 BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF BRADESCO 0,27 1,25 5,08 11,65 20,72 9 BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI BRASIL PLURAL 0,21 0,94 4,52 10,91 19,95 10 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI ARX INVESTIMENTOS 0,23 1,08 4,59 10,61 19,05

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Imobiliários (FIIs)

TOP Ticker FII Rent. Mês Rent. Ano Rent. 12 Meses Rent. 24 Meses Rent. 36 Meses 1 MXRF11 MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII 0,49 -25,91 -2,22 10,15 -86,61 2 BRCR11 FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND 3,98 -19,88 6,36 10,68 19,23 3 VISC11 VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB – FII 0,27 -28,46 -2,16 -0,80 Início em 01/11/2017 4 HGRE11 CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB – FII -4,09 -24,90 -1,72 8,72 30,41 5 UBSR11 FDO INV IMOB – FII UBS (BR) RECEB IMOB 4,39 -13,22 -5,72 10,07 Início em 21/12/2017 6 HFOF11 HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB 0,70 -19,29 7,09 21,02 Início em 27/02/2018 7 BCFF11 FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS 9,64 -20,23 7,77 9,65 Início em 01/12/2017 8 VGIR11 VALORA RE III FDO INV IMOB – FII 7,66 -27,17 -6,99 Início em 24/07/2018 Início em 24/07/2018 9 BPFF11 BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS -3,03 -27,60 5,92 0,65 28,03 10 HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING – FDO INV IMOB – FII -2,78 -27,99 -11,6 -0,82 20,52

Fonte: Big Data SmartBrain