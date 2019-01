As ações de small caps mais indicadas pelas corretoras em janeiro

Em 2018, o Índice de Ações Small Caps (SMLL) da B3 encerrou o ano com alta de 8,1%, abaixo dos 15,03% do Índice Bovespa. O referencial de ações de empresas de menor valor de mercado, ou capitalização, não acompanhou as grandes empresas, mais líquidas, e preferidas dos grandes investidores.

Mas a expectativa é de que a retomada da economia favoreça essas empresas menores, a maioria delas voltada para o mercado local. Um mercado que deve se beneficiar da retomada do consumo em um ambiente de juros e inflação ainda baixos. Em geral, as ações menos líquidas costumam demorar um pouco mais para acompanhar a alta dos mercados, que sempre começa nas ações mais líquidas, de grandes empresas, e depois se espalha para as menos líquidas.

Entre as carteiras de sete corretoras acompanhas pelo Portal do Pavini, 11 ações se destacam com mais de uma indicação. Há uma grande pulverização de nomes, mas são todas empresas voltadas para o mercado interno, como as fabricantes de peças e carrocerias Marcopolo e Randon, ou nomes do setor financeiro como o banco ABC Brasil, que pode se beneficiar do crescimento do crédito, e a SulAmérica, da área de seguros e investimentos em previdência privada.

O setor de consumo aparece com a empresa de viagens CVC, a locadora Unidas e a Via Varejo. Tenda pode acompanhar a retomada do setor de construção pelo lado dos empreendimentos populares do Minha Casa Minha Vida e SLC Agrícola acompanhará o agronegócio brasileiro, sempre com bom desempenho.

As pequenas notáveis de janeiro

Empresa Código Indicações Marcopolo PN POMO4 3 ABC Brasil PN ABCB4 2 CVC ON CVCB3 2 Unidas ON LCAM3 2 QGEP Part. ON QGEP3 2 Randon PN RAPT4 2 Sanepar Unit SAPR11 2 SLC Agrícola SLCE3 2 SulAmerica Unit SULA11 2 Tenda ON TEND3 2 Via Varejo ON VVAR3 2

Mais crescimento da economia

O ambiente é favorável para o mercado acionário brasileiro este ano, destaca a Bradesco Corretora em seu relatório. O avanço das reformas para o ajuste fiscal, a aceleração do PIB, a retomada do crédito e a queda dos prêmios de risco do país devem ajudar o mercado acionário.

A corretora do segundo maior banco privado do país destaca três temas principais para a melhora da bolsa. O primeiro, a aceleração do crescimento do PIB e o ciclo de crescimento plurianual. Para a corretora, a recuperação cíclica da economia está apenas começando, uma vez que o PIB brasileiro se recuperou pouco nos últimos trimestres e a taxa de investimento das empresas segue em suas mínimas históricas.

Já as expectativas de inflação estão bem ancoradas e o déficit externo segue baixo, em 0,8% do PIB. “Em suma, achamos que essas iniciais suportam um ciclo de crescimento muito longo no Brasil”, diz a corretora.

Outro fator positivo para a bolsa é a queda nos prêmios de risco. Os ativos brasileiros, incluindo o dólar e a curva de juros, ainda apresentam um grande prêmio em relação ao que o Bradesco considera ser o valor justo. Essa queda dos prêmios tende a beneficiar empresas estatais, setores com ciclos de mais longo prazo e ações de menor liquidez, caso das small caps.

Já as privatizações, concessões e vendas de ativos devem melhorar a percepção do mercado e servir de motivação para alguns setores como petróleo, gás, transportes e finanças. Como riscos para o mercado acionário brasileiro, a Bradesco Corretora destaca o ambiente externo global desafiador, com a desaceleração do crescimento e até risco de recessão nas principais economias desenvolvidas.

Ibovespa em 114 mil pontos

Glauco Legat, da Necton Investimentos, novo nome da Spinelli, admite estar relativamente receoso para este começo de ano por conta da análise do cenário externo, que ainda se mostra bastante instável e indefinido. Mas, apesar do tom negativo de curto prazo, ele mantém uma visão otimista em 2019 para o mercado acionário local e estima que o Ibovespa possa atingir 114.000 pontos ao final de 2019.

O otimismo local para o ano da Necton está ligado ao ambiente favorável de gradual recuperação da economia, com baixa pressão inflacionária e incremento da rentabilidade das empresas, especialmente para os setores de consumo, bancos e, de maneira geral, a indústria. Mas, apesar do posicionamento mais otimista para o ano, o analista diz que não acredita que será um ano de “céu de brigadeiro”.

“Esperamos que a dinâmica política resulte em fortes movimentações da bolsa, norteada principalmente pela expectativa de aprovação da reforma da Previdência e o desenrolar das propostas de reformas estruturais, como a reforma tributária e o plano de privatizações de empresas estatais, que devem ser discutidas no novo Congresso, e são de extrema importância para que o cenário otimista possa se consolidar no próximo ano.”

Confira abaixo as carteiras de small caps de cada corretora.

As small caps para janeiro

Coinvalores

Empresa Ação Banco ABC PN ABCB4 Trisul ON TRIS3 Unidas ON LCAM3 Eztec ON EZTC3 SLC ON SLCE3 Marcopolo ON POMO3 Linx ON LINX3 Sonae Sierra ON SSBR3 Romi ON ROMI3 CSU Card ON CARD3

Bradesco

Empresa Ação Totvs ON TOTS3 Sanepar Unit SAPR11 CVC ON CVCB3 Tenda ON TEND3 Randon PN RAPT4

Itaú Unibanco

Empresa Ação Alupar Unit ALUP11 Marcopolo ON POMO3 Copasa ON CSMG3 Minerva ON BEEF3 Metal. Gerdau PN GOAU4 Tegma ON TGMA3 Ser Educacional ON SEER3 Tenda ON TEND3 Wiz ON WIZS3 Valid ON VLID3

Santander

Empresa Ação Banrisul PNB BRSR6 Duratex ON DTEX3 SulAmerica Unit SULA11 Iguatemi ON IGTA3 Iochpe Maxion ON MYPK3 Via Varejo ON VVAR3 MRV ON MRVE3 Unidas ON LCAM3

Mirae Asset

Empresa Ação BRMalls ON BRML3 CVC ON CVCB3 Randon PN RAPT4 SulAmerica Unit SULA11 Via Varejo ON VVAR3

Necton Investimentos

Empresa Ação Julio Simões ON JSLG3 Marcopolo PN POMO4 BR Properties ON BRPR3 Camil ON CAML3 Queiroz Galvão QGEP3

Genial Investimentos

Empresa Ação Ferbasa FESA4 Sanepar Unit SAPR11 Tupy ON TUPY3 ABC Brasil PN ABCB4 Unipar Carboc. PNB UNIP6 QGEP Part. ON QGEP3 Qualicorp ON QUAL3 SLC Agrícola SLCE3

*Este conteúdo foi publicado originalmente no site Arena do Pavini.