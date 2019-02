As 14 cidades onde o aluguel por temporada mais ferve

São Paulo – Rio de Janeiro (RJ), Ubatuba (SP) e Guarujá (SP) são as cidades brasileiras onde o aluguel por temporada é mais popular.

A constatação foi feita a partir de uma pesquisa realizada pelo site AlugueTemporada e divulgada com exclusividade para EXAME.com.

O levantamento considerou a porcentagem de contatos realizados em cada cidade em relação ao número total de contatos do site, que possui mais de 20 mil imóveis anunciados em 544 municípios.

O contato é contabilizado a partir do momento em que o usuário envia um e-mail ao proprietário do imóvel mostrando seu interesse em fazer o aluguel por temporada.

Conforme explica Nicholas Spitzman, presidente do AlugueTemporada, ao utilizar o contato feito entre o interessado e o proprietário como métrica, não se mede apenas a quantidade de buscas, mas o cruzamento entre a demanda e a oferta em cada cidade.

“O número de contatos mostra o nível de fomento, de popularidade da modalidade de aluguel por temporada na cidade. Os contatos dizem quantos imóveis existem para atender a demanda e quantas pessoas procuraram imóveis naquele local”, esclarece.

Em uma cidade com apenas uma casa anunciada, por exemplo, mesmo que 20 pessoas estejam buscando um imóvel para alugar, com uma opção apenas menos interessados ligam para aquele proprietário, gerando um número de contatos menor.

Já em uma cidade com 20 casas, se 20 pessoas estiverem procurando imóveis o número de conversas entre os interessados e os proprietários é muito maior, o que pode indicar que aquele local tem um mercado de aluguel não só com alta demanda, mas com ampla oferta.

Para quem pensa no aluguel como forma de investimento, Spitzman comenta que o mercado de locação por temporada acompanha mais as tendências do setor de turismo do que do mercado imobiliário local.

“O aluguel por temporada parece muito mais com o setor de turismo do que com o investimento em imóveis no geral. O aluguel por temporada segue uma dinâmica de que semana a semana o preço pode mudar e pode ter períodos de pico, tal como o setor hoteleiro”, afirma o presidente do AlugueTemporada.

Estados de SP e RJ dominam

Cidades do litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo são as mais presentes no ranking.

“O litoral paulista é muito popular porque os moradores da cidade de São Paulo têm uma cultura forte de sair da cidade e ir dirigindo até as praias mais próximas. E o Rio de Janeiro é um destino turístico gigantesco, tem muita demanda e muita oferta”, diz Spitzman.

Confira abaixo a lista das 14 cidades que tiveram maior representatividade dentre as 544 cidades que possuem imóveis anunciados no AlugueTemporada. Os dados aparecem em termos percentuais porque o site preferiu não revelar o número absoluto de contatos.

1º lugar: Rio de Janeiro

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 11,5%

Estado: Rio de Janeiro

2º lugar: Ubatuba

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 7,8%

Estado: São Paulo

3º lugar: Guarujá

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 6,9%

Estado: São Paulo

4º lugar: São Sebastião

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 6,4%

Estado: São Paulo

5º lugar: Florianópolis

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 4,4%

Estado: Santa Catarina

6º lugar: Bertioga

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 3,6%

Estado: São Paulo

7º lugar: Búzios

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 3,6%

Estado: Rio de Janeiro

8º lugar: Cabo Frio

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 3,5%

Estado: Rio de Janeiro

9º lugar: Praia Grande

Percentual em relação à quantidade total de contatos: 3,4% Estado: São Paulo

10º lugar: Ilhabela Percentual em relação à quantidade total de contatos: 2,0% Estado: São Paulo

11º lugar: Caldas Novas