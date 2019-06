Apps de transporte dão desconto para quem vai à Parada LGBT de São Paulo

São Paulo — Considerada a maior do mundo, a Parada LGBTQIA+ de São Paulo tem expectativa de reunir um público superior a 3 milhões de pessoas, segundo a prefeitura da capital. Quem for ao evento, que acontece neste domingo (23), pode utilizar os aplicativos de transporte, que estarão com desconto.

A Uber vai fazer intervenções em estações do metrô com painéis gigantes das 12 bandeiras representadas durante a Parada (Gay, Trans, Lésbica, Queer, Agênero, Gênero Fluído, Não Binário, Intersexual, Assexual, Bissexual, Panssexual e Polissexual). A ação ocorrerá nas estações Consolação, Vila Madalena, Santa Cruz, Itaquera, Jabaquara, Paraíso, Barra Funda, Vila Prudente, Luz, Morumbi, Capão Redondo e Campo Limpo.

Com o tema “Orgulho em todas as cores”, a empresa vai disponibilizar post-its com códigos com 15% de desconto para quem usar a Uber como complemento ao trajeto para ir ou voltar da Parada. Uber Eats também contará com uma promoção semelhante. A ideia é utilizar promocodes que afirmam o orgulho das bandeiras para desafiar o público em geral a passar por cima dos seus preconceitos, segundo a marca.

O pedido do app é para que as pessoas não usem Uber até o local da Parada, mas até uma estação de metrô e, daí de transporte público até a Avenida Paulista. O objetivo é estimular as pessoas a se locomoverem de forma mais inteligente pela cidade.

A Uber Eats vai levar à Paulista durante o evento uma instalação localizada na frente do Shopping Center 3. A ação da marca no evento é parte da estratégia de integração e fortalecimento da Uber como uma plataforma no Brasil.

Dentro, o público encontrará espelhos gigantes com imagens de todas as 12 bandeiras representadas na Parada. E quilos de glitter biodegradável na cor de cada uma delas. Os participantes vão entrar por um lado da instalação e sair pelo outro: maquiados ou munidos de glitter biodegradável para fazer suas próprias maquiagens. A intervenção será gratuita e não vai precisar de inscrição.

O espaço também contará com promotores vestidos nas cores de cada bandeira e informações educativas para dar visibilidade a cada um dos grupos.

“Na Uber, celebramos a diversidade, o respeito e apoiamos essas causas como parte da nossa cultura. É parte da história que estamos construindo. E esse ano queremos dar mais visibilidade ao grupos identitários que formam esse grupo de pessoas que nomeamos de LGBTQIA+. Há 12 bandeiras representadas nessa Parada e queremos ajudar as pessoas a reconhecê-las e identificar suas diferenças, suas demandas, suas lutas e desafios”, explica Ana Pellegrini, líder de diversidade da Uber no Brasil.

Outros apps

Além da Uber, outros apps de transporte estarão com desconto na Parada. O Wappa disponibilizou o código promocional WAPPANAPARADA, que garante desconto de até 80% em uma corrida, limitado a 12 reais, em táxi ou em carro particular. A promoção será válida apenas no domingo (23).

Já o Cabify disponibilizou o código promocional LIVRE, que garante desconto de até 25%, limitado a 10 reais, em 2 viagens. O desconto é válido até domingo (23) e apenas para corridas pagas com cartão de crédito via app.