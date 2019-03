Apps de transporte dão desconto no Carnaval

São Paulo — É comum no Carnaval o aumento do consumo de bebidas alcóolicas, por isso ir aos blocos e desfiles usando aplicativos de transporte pode ser a sua melhor opção.

Alguns deles vão dar desconto para os usuários que vão sair de casa para curtir a folia, além de estarem organizando diversas ações em pontos estratégicos para dar comodidade aos foliões.

A Cabify vai oferecer 20% de desconto em cinco corridas, limitado a 10 reais por viagem, para novos usuários até 31 de março. A promoção é válida para corridas solicitadas em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para utilizar o desconto, é necessário inserir o código TODOCARNAVAL na aba de “promoções” do app, que está disponível para download nas versões Android e iOS.

“Queremos que todos curtam o carnaval, seja no bloco, na Sapucaí ou no churrasco com amigos. Trabalhamos o conceito ao longo de 2018 com diversas roupagens. Estamos mantendo nosso diferencial de segurança e trazendo um conceito de diversão de forma responsável para que todos possam aproveitar esse momento de festa”, disse Davi Goldwasser, diretor de marketing Brasil da Cabify.

A Cabify também criou playlists na Spotify para aqueles preferem o Carnaval de Rua (cbify.com/carnavalderua), na Avenida (cbify.com/carnavalnaavenida), Axé dos anos 90 (cbify.com/axe90), funk carioca (cbify.com/embarquenafolia) ou para quem curte uma levada mais tranquila com MPB (cbify.com/carnavaloffline).

Já a 99 preparou descontos para os foliões na capital paulista durante os quatro dias de Carnaval. Com o objetivo de ajudar aqueles que irão aproveitar os blocos próximos à linha amarela do metrô de São Paulo – uma das áreas mais movimentadas nessa época – a 99 vai incentivar a integração com o transporte público.

Assim, as corridas realizadas entre estações da linha amarela do metrô de SP vão custar, no período de 00h e 04h, o valor de valor máximo de 5,99 reais. O desconto, limitado a corridas de até 15 reais, é válido para viagens pagas com cartão de crédito cadastrado no app ou PayPal.

As estações da linha 4 amarela do metrô de São Paulo são: São Paulo-Morumbi; Butantã; Pinheiros; Faria Lima; Fradique Coutinho; Oscar Freire; Paulista; Higienópolis-Mackenzie; República; e Luz.

A 99 também desenvolveu uma tecnologia para facilitar o deslocamento de passageiros e motoristas no feriado. O aplicativo criará pontos de encontro dinâmicos que seguirão a rota dos blocos para que foliões fujam do trânsito durante a festa.

Até a quarta-feira de Cinzas, a ferramenta vai sugerir os melhores locais de embarque para que usuários e condutores consigam se encontrar durante as festas, evitando vias bloqueadas.

Os pontos seguirão o caminho da folia pela cidade de forma dinâmica —ou seja, as localizações serão atualizadas de acordo com o trajeto programado dos eventos.

Em São Paulo, serão monitoradas as regiões mais movimentadas: Pinheiros/Vila Madalena, Faria Lima, Ibirapuera, Tiradentes, Barra Funda e Berrini. Ao todo, mais de 100 blocos desfilarão nesses locais durante o feriado.

Uber

A Uber também promoverá ações em várias capitais do país durante o Carnaval. Em São Paulo, a empresa mapeou os principais endereços de blocos e festas na cidade durante o período e vai colocar mais de 120 profissionais nos acessos aos endereços com grande fluxo de pessoas.

Serão 15 pontos fixos de embarque e desembarque com sinalização e equipe, de modo a ajudar o folião a achar o motorista parceiro de forma mais rápida e fácil. Serão 3 pontos no Ibirapuera, 6 na região da avenida Faria Lima e 3 próximos à avenida Juscelino Kubitschek, 3 em Pinheiros e mais 3 na região da rua Augusta.

Em Olinda, a Uber terá acesso exclusivo à área que concentra as festas. Ou seja, quem utilizar a Uber, poderá passar pelos bloqueios de acesso ao centro da cidade. O app também vai disponibilizar lounges na região com wifi gratuito, carregador de celular e outras facilidades. Haverá ainda o “CarnaFresh” da Uber, uma área preparada especialmente para deixar aquele arzinho fresco bater no rosto.

Em Recife, a Uber vai oferecer descontos para os usuários que forem aos shoppings RioMar e Tacaruna para pegar o Expresso da Folia. Durante os 4 dias de Carnaval, viagens de Uber que tenham como origem ou destino um desses shoppings terão 50% de desconto (limitado a 10 reais).

Em Salvador, a empresa disponibilizou cupom de desconto para os foliões e kits (mais cupom de desconto) para quem for retirar os abadás na Central do Carnaval.

No Rio de Janeiro, também haverá o “CarnaFresh” da Uber. A estrutura, montada no estacionamento do MAM, contará com várias estruturas interativas. Entra elas, um globo gigante de 5 metros de altura, em que os participantes entram para trocar o calor das ruas por minutos de refrescância, com direito a ar-condicionado e jato de vento.

Em BH, entre os dias 2 a 5 de março, os foliões poderão contar com uma promoção de 50% de desconto para viagens de UberJuntos que iniciarem ou terminarem em qualquer um dos pontos do Foliônibus. A promoção é válida em qualquer viagem em que os usuários usarem a opção UberJuntos. Para ter acesso ao desconto, o usuário deve ter cadastrado o código promocional JUNTOSNAFOLIA.